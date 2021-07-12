Вакцина Comirnaty/Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации, - Минздрав
COVID-вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech теперь будут использовать для проведения прививок в центрах массовой вакцинации, где она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
Об этом Цензор.НЕТ сообзили в пресс-службе Минздрава.
Сообщается, что Украина ожидает получить около 1 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, поэтому Министерство здравоохранения решило сделать эту вакцину доступной для широкой общественности.
В то же время в Украине ежедневно работает до 2 тыс. пунктов вакцинации, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, поставляемой в однодозных флаконах и которая не требует сверхнизких температур хранения, что делает ее удобной для использования в следующих пунктах.
"Все вакцины, которые использует Украина, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, являются безопасными и защищают от тяжелого течения, осложнений и смерти от COVID-19. По данным последних исследований, вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100% -эффективность в предупреждении госпитализации и смерти. Поэтому не медлите, помогите своим пожилым родственникам и знакомым записаться в удобные для них пункты вакцинации и по возможности делайте прививки сами, пока к нам не добралась волна заболеваний новым опаснейшым штаммом коронавируса "Дельта"", - отмечает заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Напомним, что в более чем 200 центрах массовой вакцинации, которые открылись во всех областях Украины, прививают всех желающих. Приоритет в них предоставляется пожилым людям, группам риска, в соответствии с Дорожной картой и людям с сопутствующими заболеваниями.
Те, кто получил первую прививку вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в этих центрах, смогут привиться второй дозой в тех же центрах или в пунктах вакцинации.
В пунктах прививок также продолжается вакцинация второй дозой вакцины AstraZeneca тех, кто получил первую дозу этой вакцины любого производителя (Covishield, AstraZeneca-SKBio).
В то же время, мобильные бригады прививают организованные коллективы вакциной Comirnaty/Pfizer, целевые группы с 3-4 этапов вакцинации вакциной CoronaVac/Sinovac и второй дозой вакцины AstraZeneca. Они также прививают маломобильные группы населения вакциной CoronaVac/Sinovac.
По состоянию на 12 июля страна уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 миллиона доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, и почти 1,6 млн доз AstraZeneca различных производителей.
