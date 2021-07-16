Рада сегодня заслушает Шмыгаля и рассмотрит назначение Монастырского
Народные депутаты Украины сегодня проводят последнее заседание перед началом каникул. На нем они рассмотрят назначение Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Также народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 16 июля, во время Часа вопросов к правительству заслушают доклад Премьер-министра Дениса Шмыгаля по деятельности Кабинета Министров в течение первой половины 2021 года.
Парламентарии также намерены рассмотреть вопрос назначения нынешнего председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.
Кроме этого, народные депутаты планируют создать временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования фактов коррупции в государственных предприятиях, учреждениях и организациях, находящихся в ведении Национальной академии аграрных наук Украины (проект постановления №5196), а также временную следственную комиссию ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц Государственного космического агентства Украины (Национального космического агентства Украины) и предприятий космической отрасли, в частности при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4" (проект постановления №5477).
Для рассмотрения в первом чтении предложены законопроекты №5002 "О внесении изменений в Закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле" и №4620 "О внесении изменений в Закон Украины "О внешнеэкономической деятельности" относительно совершенствования законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности".
Рада рассмотрит также такие законопроекты:
- об устранении разногласий и осовременивании реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве (3360-1),
- об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (5129),
- о расширении круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу (4361),
- о правилах отбывания административного ареста (3047а),
- о применении к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления (4323).
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Они действовали?! Они шо, правда шо-то делали???