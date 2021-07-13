УКР
Верещук: Подати у відставку Авакову запропонував Зеленський

Найімовірніше, саме президент Володимир Зеленський запропонував Арсену Авакову написати заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ.

Про це журналістам сказала депутатка "Слуги народу" Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

Верещук припустила, що "саме президент запропонував Авакову написати таку заяву".

Вона додала, що питання відставки Авакова депутати ще не обговорювали ні з Офісом Президента, ні з Кабінетом Міністрів.

"Дуже б хотілося, якщо ми голосуємо за відставку пана Авакова, то ми маємо проголосувати за людину, яка буде його наступником. Наразі називають багато кандидатур… Я з повагою ставлюся до пана Авакова, розумію, що він зробив багато, йому вдалося за 7 років чимало. Були помилки, але це не означає, що наступник буде кращий. Тому мені дуже б хотілося, щоб людина, яка готується стати міністром і можливо їм стане, буде це жінка чи чоловік, розуміла відповідальність", сказала Верещук.

Читайте також: Аваков подав у відставку. ДОКУМЕНТ

За даними LB, заява Авакова про відставку ще не надходила в парламент.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Зеленський Володимир (25253) відставка (1485) Верещук Ірина (686)
аж с зонта срывается )))))
13.07.2021 18:29 Відповісти
13.07.2021 18:35 Відповісти
Яким ригом планєте замінити? Чи з ******* пришлють кандидатуру?
13.07.2021 18:25 Відповісти
Отставка Авакова зависит от того, согласился ли Зеленский на «формулу Штайнмайера» - эксперт 13 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb.html#respond Комментарии: 0
Верещук: Подать в отставку Авакову предложил Зеленский - Цензор.НЕТ 4474Блин, Аваков только что подал в отставку!
Если на встрече с Меркель Зеленский действительно, как сообщают, согласился на имплементацию формулы Штайнмайера (второй раз, кстати, уже!), то первым шагом на этом пути должна быть обязательная отставка Авакова.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 высказал около часа назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B2-%D0%BE%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82.html В ОП хотят выгнать Авакова и на его место поставить Данилова - источники
Это совершенно необходимо, если Зеленский хочет надежно контролировать уличные протесты патриотов.
Поэтому отставка Авакова - это лакмусовая бумажка, которая покажет, насколько искренним был Зеленский, когда давал обещание Меркель имплементировать формулу Штайнмайера.
Если отставки не будет, то значит Зеленский второй раз применил «дипломатическую хитрость».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE.html После вчерашнего Майдана власть наложила в штаны и уже не рада, что связалась с «формулой Штайнмайера» - мнение
***
Стоит отметить, что если Зеленский действительно инициирует имплементацию «формулы Штайнмайера», то тогда ему и вправду стоит опасаться нового Майдана.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81.html Третий Майдан: предчувствие гражданской катастрофы - эксперт
Однако увязывание Головачевым этого с отставкой Авакова вызывает сомнения.
Наоборот, Зеленский может отложить такую отставку, даже если ранее планировать ее провести по другим причинам.
Ведь Аваков в случае риска нового Майдана может кинуться пламенно убеждать Зеленского, что только он и его «орлы» спасут власть от разъяренной толпы - как Аваков «успешно» это проделывал и прежде…
Причем, Аваков действительно может попытаться защитить Зеленского от Майдана, как он в свое время защитил Порошенко от Майдана под руководством Михеила Саакашвили и Семена Семенченко.
Впрочем, есть варианты…
P. S. «Похоже, что о разделе страны все стороны пришли к консенсусу. ВР попытается легализовать формулу Штанмайера и начнется бунт», - https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy написал несколько минут назад в Фейсбуке известный журналист Станислав Речинский.
P. P. S. Блин, Аваков только что подал в отставку!
«Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ.
Дякую команді МВС за роки спільної праці.
Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю!
Маю честь!» - https://www.facebook.com/arsen.avakov.1 заявил он в Фейсбуке…
«Аваков подал в отставку с должности главы МВД.
13.07.2021 18:24 Відповісти
Міністр внутрішніх справ призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і !!! звільняється з посади Верховною Радою України!!! а рада йде у відпустку, міністр пішов, до здравствуєт міністр
13.07.2021 18:28 Відповісти
значить, буде ще одне "позачергове". Відпустка - не проблема.
13.07.2021 18:37 Відповісти
Це - чуйка пацюка, що тікає з корабля перед його загибеллю.
13.07.2021 20:52 Відповісти
мери в попинс имеет прово заявить
13.07.2021 18:24 Відповісти
но ей бы очень хотелось примерить шапку Мономаха (кепи министра МВД)... )))
...
Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы человек, который готовится стать министром и возможно им станет, будет ли это женщина или мужчина, понимала ответственность", - сказала Верещук.
13.07.2021 18:29 Відповісти
Ох ,зараз рейтинг шмарклі лупане за хмари . «Патріоти» веревичкою потягнуться до ОПИ цілувати руки найвеличнішому)))
13.07.2021 18:30 Відповісти
ну посмотрим что будет с нац жонками
13.07.2021 18:31 Відповісти
Скоріш за все всі затихнуть в очікуванні нового міністрі, а там вже будуть думати, буянити чи ні
13.07.2021 18:39 Відповісти
Верещук хочет в министры?
13.07.2021 18:24 Відповісти
аж с зонта срывается )))))
13.07.2021 18:29 Відповісти
Так пускай зеленский предложит татарову пойти в отставку
13.07.2021 18:25 Відповісти
Что-то насобирали на Арсенку..
13.07.2021 18:25 Відповісти
або у него чуйка сработала )))
13.07.2021 18:30 Відповісти
А ты думаешь хитрый лис Аваков не насобирал на Слуг у власти*?
а Аваков насобирал на Зе, Ермака и всю остальную гоп компанию Слуг! Все друг друга записывали и имеют компромат.
13.07.2021 20:46 Відповісти
Яким ригом планєте замінити? Чи з ******* пришлють кандидатуру?
13.07.2021 18:25 Відповісти
порохом? не
показати весь коментар
захарчєнко приїде нє?
показати весь коментар
А причому до ригів порох ? Він ж їх нічний кошмар )
показати весь коментар
Зізнаюсь, я навмисно вивив тебе на таку відповідь, суто через те, що хотів ткнути носом у цю цитату Азірова:
"В то же время Азаров возмутился заявлению о том, что Порошенко является основателем Партии регионов. "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять. Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное", - заявил Азаров.

Такі справи
13.07.2021 20:57 Відповісти
Будь ласка, нікому більше не кажіт.
азіров - то вже такий собі серед мене авторитет
13.07.2021 21:06 Відповісти
она сейчас договорится до того, что к вечеру и зеленский подаст в отставку. вот будет чудненько А пока израильтосы повязали на домашний арест дубилета-старшего по вежливой просьбе американцев.
13.07.2021 18:25 Відповісти
израильтосы повязали на домашний арест дубилета-старшего по вежливой просьбе американцев.

Так смотри и до Бени доберутся...
13.07.2021 18:40 Відповісти
ветер дует в сторону бени. и ветер сменится ураганом, против которого бене не устоять. Будет видно, но что точно это то, что осень томной не будет.
13.07.2021 19:48 Відповісти
Какая прекрасная новость
13.07.2021 18:26 Відповісти
шестигранные вам вкидывают темы для обсуждения...абы гои про тарифы не жужжали...
13.07.2021 18:26 Відповісти
хужє не будєт
13.07.2021 18:31 Відповісти
та да...руб не деньги,руб бумажка...экономить тяжкий грех..
13.07.2021 18:41 Відповісти
Верещук в міністри МВС!
13.07.2021 18:27 Відповісти
Хоче поміняти 100% Авакова на 1000% Татарова для придушення можливого Майдану після зливу України пуйлу?
13.07.2021 18:28 Відповісти
Ну при всіх нюансах поведінки Авакова чоловік має певний авторитет і вплив.
А хто такий Татаров щоб менти підставляли за нього свою голову, при тому що на руках в людей не тільки купа зброї але і військові навики?
13.07.2021 18:52 Відповісти
Аваков і буде керувати придушенням Майдану за допомогою нацжен, нацкорпусу і підрозділів МВС. Але вже втемну. Для йього і відставка.
13.07.2021 19:05 Відповісти
Зе сам себе яму роет этой оставкой! Аваков единственный человек в стране который мог регулировать протестную активность. Как избрали Зе, ходил на все протестные акции. А потом полностью перестал, потому что увидел как технолгогично Нацжены и другие группы близкие к Авакову приватизировали и возглавили патриотические протесты. А теперь без Аваковп все возмлжно и даже Майдан 3 несмотря на высокий рейтинг Зе.
13.07.2021 18:28 Відповісти
откуда это бред какой то Димбасс и прочая галиматья да пусть эту формулу себе тавром на лбах выпишут и что а ничего у Украины есть 2 варианта это КСУ размажет Формулу как овно по асфальту вместе с уголовными делами против Бубочки в ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ.. и никакой Димбасс часть не пойдет до осенив Украину умойтесь это скотобаза нужна Х..ло под выборы.. и второй момент /Данилову до мусаров как Луне до Юпитера.. уличные протесты никак не контролировались МВД никогда Янык и Захарченко были довольно сильными в этом отношении но это только ускорило их падение и побег из страны...
13.07.2021 18:28 Відповісти
Відставка Авакова, і очевидно, що на його місце прийде на 300% своя людина Зеленського, означає тільки одне, підготовка до перевиборів почалась це раз. І буде гірше це два, тут впевнений на 100%.
показати весь коментар
13.07.2021 18:29 Відповісти
13.07.2021 18:35 Відповісти
сообщает https://censor.net/ со ссылкой наhttps://lb.ua/news/2021/07/13/489277_ministr_vnutrishnih_sprav_arsen.html LB .

Кошка Соніна вже запускала фейк шо літінанат вибив Боді зуб. Вже проходили, знаємо.
Источник:https://censor.net/ru/n3276880
13.07.2021 18:30 Відповісти
Верещук: Подати у відставку Авакову запропонував Зеленський - Цензор.НЕТ 1780
13.07.2021 18:31 Відповісти
"...будет ли это женщина ..."
На себя что ли намекает ?
Вот это дожили ...
13.07.2021 18:31 Відповісти
Почему? У нас в этой сфере уже были две женщины-грузинки, пока реформа полиции не была слита.
13.07.2021 18:44 Відповісти
А зюзе приказал предложить смотрящий от путинхЪа ермак...
13.07.2021 18:32 Відповісти
Ще два роки тому народ за це підписи зібрав. До клоуна нарешті дійшло.
13.07.2021 18:32 Відповісти
Ніразу не дійшло))) там щось інше мутять
13.07.2021 18:36 Відповісти
Міністр внутрішніх справ призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і !!! звільняється з посади Верховною Радою України!!! а рада йде у відпустку, міністр пішов, до здравствуєт міністр
13.07.2021 18:33 Відповісти
хіба може бубочка щось "порадити"? А не д'єрмак з кірілом?
13.07.2021 18:34 Відповісти
В топку олигархических шестёрок. Вангую, Аваков теперь будет бегать жаловаться к Шустрому с завидной регулярностью. Ахметов совсем уже отчаялся походу))
13.07.2021 18:36 Відповісти
Ага. Думаю, что последней каплей было не голосование Авакова (вместе с Разумковым) по санкциям на Фиртоша и Фукса. Не может быть министром МВД чел, который находится в связке с олигархами. Ну и "вишенка на тортик"- участие полицая в рейдерском захвате квартиры чувака, который, обороняясь, стрелял. Слишком много зашкваров.
13.07.2021 18:47 Відповісти
"Журналіст Роман Кравець повідомив у https://t.me/ne_kravets Telegram , що у фракції "Слуга народу" поки що називають дві кандидатури на заміну Авакову: Олександр Бакумов і Денис Монастирській." Монастирській. Не Монастирський, а Монастирській.
13.07.2021 18:38 Відповісти
какой там к черту зеленский??? либо сам ушел, почуял что-то ... либо Беня попросил, видать какую-то явно упоротую и неадекВАТНУЮ личность "слуги кремля" приготовили на эту должность ибо недовольство народное потихонечку нарастает, скоро, глядишь, придется мирные протесты унимать... тут нужен не хитрый со своим мнением, а преданный до конца служака, желательно из "беркутни", обиженный на все постмайданные годы, костолом... и это явно не Аваков...
13.07.2021 18:38 Відповісти
Что взамен 1) Харьков на откуп 2) Секретарь СНБО с расширенными полномочиями 3) потенциальное премьерство ( но тут точно кинут). Думаю первое. Просто вот так " с дуба упасть" Аваков не мог.
13.07.2021 18:41 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris Boris Borisenko ретвитнул(а)

https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1414959505616539652 55 мин

ЗЕ назвав «прекрасним» проєкт про «Кластери з виконан\Мінськ\домовленостей»Верещук: Подати у відставку Авакову запропонував Зеленський - Цензор.НЕТ 40
Кластерний план-це Примус до КапітуляціїВерещук: Подати у відставку Авакову запропонував Зеленський - Цензор.НЕТ 40 -Україна припиняє бойові дії Але НЕвідновлює контроль ЗАкордоном -Зміни до КУ про Особл\Статус -Вибори вОРДЛО -Закон про Амністію оркiв
13.07.2021 18:42 Відповісти
Наступний міністром знов буде Захарченко
13.07.2021 18:44 Відповісти
А когда Донецк будут освобождать от бандитов?
13.07.2021 18:53 Відповісти
Верещук: Подати у відставку Авакову запропонував Зеленський - Цензор.НЕТ 3271
13.07.2021 18:55 Відповісти
Ой божежь мой, как у же надоел вечный Брюса Ли и такой же вечный Авакова.
13.07.2021 18:56 Відповісти
Не может быть!!! Он же незаменимый !!!!
13.07.2021 19:00 Відповісти
в вертолёт …и во Францию , там армянская диаспора уже заждалась
13.07.2021 19:05 Відповісти
У Авакова, накопившего на всех огромную кучу компромата, есть 4 пути:
1. На очень высокую должность.
2. В удельное княжество (Харьковское).
3. По примеру Яценюка - во Флориду.
4. В могилу.
13.07.2021 19:29 Відповісти
ігор валерійович узгодив його іншу посаду.
а його заяву можна процитувати іншим чином : в Україні все спокійно, я втомився, давайте заміну, вас, чортів, ніхто не чіпатиме.
13.07.2021 20:08 Відповісти
Зеля починає хоча б щось робити
13.07.2021 20:10 Відповісти
Якщо кловану потрібні 2 роки лише на те, аби відправити у відставку міністра мвс, маючи монобільшість у ВР, то це дуже "продуктивний" клован, а місце йому в цирку
13.07.2021 22:33 Відповісти
Чому ви вирішили, що мене цікавить ваша думка?
13.07.2021 22:43 Відповісти
З чого ви вирішили, що когось на цьому форумі цікавить ваша думка, опитування проводили? Тож користуючись власною логікою ідіть пишіть деінде, наприклад, на заборі.
13.07.2021 22:47 Відповісти
Не вказуйте мені, що робити, і я не буду вказувати вам, куди йти )
13.07.2021 22:57 Відповісти
Вау, прихильники зеленського такі ж передбачувано безпорадні та "здогадливі" у своїх відповідях як і їх нікчемний лідер, і таких в країні більше 70%, жах
Запропонуйте свій гег зеленському як варіант відповіді байдену, коли той про 'робити реформи' розпочне говорити, може американці більше оцінять
13.07.2021 23:34 Відповісти
Що сказати хотіли?
13.07.2021 23:41 Відповісти
Висновок: прихильникам зеленського важко зрозуміти більше однієї репліки в коментарі
14.07.2021 08:16 Відповісти
Откуда цифра 70%
14.07.2021 00:43 Відповісти
Цифра 73% всім доволі відома
14.07.2021 08:09 Відповісти
Борисич - не дурень, і якщо прийняв таке рішення, значить дійшов до СВОЄЇ ТОЧКИ БІФУРКАЦІЇ. Але для зєльоних припізднєй це поганий знак. Та ще перед Днем Незлежності, та ще з цією формулою, про загальний поїбізм зєльоних ушльопків я, взагалі, мовчу.
13.07.2021 21:00 Відповісти
Що ти 3.14здиш, верещучка, не того польоту птах борісич, щоб прислухатись до порад зєлєні.
13.07.2021 21:33 Відповісти
а хто буде відповідати за безпредел який був на вул. Голосіївська?
13.07.2021 23:49 Відповісти
верещук превращается в кацапскую вальку-налейвстаканивыпей...
14.07.2021 05:33 Відповісти
Все дуже просто, Україну чекають великі потрясіння восени, ріст тарифів і закон 5600, ніхто не хоче попасти під роздачу втік як перший пацюк з корабля.
14.07.2021 09:12 Відповісти
 
 