Верещук: Подати у відставку Авакову запропонував Зеленський

Найімовірніше, саме президент Володимир Зеленський запропонував Арсену Авакову написати заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ.

Про це журналістам сказала депутатка "Слуги народу" Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

Верещук припустила, що "саме президент запропонував Авакову написати таку заяву".

Вона додала, що питання відставки Авакова депутати ще не обговорювали ні з Офісом Президента, ні з Кабінетом Міністрів.

"Дуже б хотілося, якщо ми голосуємо за відставку пана Авакова, то ми маємо проголосувати за людину, яка буде його наступником. Наразі називають багато кандидатур… Я з повагою ставлюся до пана Авакова, розумію, що він зробив багато, йому вдалося за 7 років чимало. Були помилки, але це не означає, що наступник буде кращий. Тому мені дуже б хотілося, щоб людина, яка готується стати міністром і можливо їм стане, буде це жінка чи чоловік, розуміла відповідальність", сказала Верещук.

За даними LB, заява Авакова про відставку ще не надходила в парламент.

