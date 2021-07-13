Верещук: Подать в отставку Авакову предложил Зеленский
Скорее всего, именно президент Владимир Зеленский предложил Арсену Авакову написать заявление об отставке с поста министра внутренних дел.
Об этом журналистам сказала депутат "Слуги народа" Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.
Верещук предположила, что "именно президент предложил Авакову написать такое заявление".
Она добавила, что вопрос отставки Авакова депутаты еще не обсуждали ни с Офисом Президента, ни с Кабинетом Министров.
"Очень бы хотелось, если мы голосуем за отставку господина Авакова, то мы должны проголосовать за человека, который будет его преемником. Сейчас называют много кандидатур ... Я с уважением отношусь к господину Авакова, понимаю, что он сделал много, ему удалось за 7 лет немало. Были ошибки, но это не значит, что преемник будет лучше. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы человек, который готовится стать министром и возможно им станет, будет ли это женщина или мужчина, понимала ответственность", - сказала Верещук.
По данным LB, заявление Авакова об отставке еще не поступало в парламент.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.
Блин, Аваков только что подал в отставку!
Если на встрече с Меркель Зеленский действительно, как сообщают, согласился на имплементацию формулы Штайнмайера (второй раз, кстати, уже!), то первым шагом на этом пути должна быть обязательная отставка Авакова.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 высказал около часа назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B2-%D0%BE%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82.html В ОП хотят выгнать Авакова и на его место поставить Данилова - источники
Это совершенно необходимо, если Зеленский хочет надежно контролировать уличные протесты патриотов.
Поэтому отставка Авакова - это лакмусовая бумажка, которая покажет, насколько искренним был Зеленский, когда давал обещание Меркель имплементировать формулу Штайнмайера.
Если отставки не будет, то значит Зеленский второй раз применил «дипломатическую хитрость».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE.html После вчерашнего Майдана власть наложила в штаны и уже не рада, что связалась с «формулой Штайнмайера» - мнение
***
Стоит отметить, что если Зеленский действительно инициирует имплементацию «формулы Штайнмайера», то тогда ему и вправду стоит опасаться нового Майдана.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81.html Третий Майдан: предчувствие гражданской катастрофы - эксперт
Однако увязывание Головачевым этого с отставкой Авакова вызывает сомнения.
Наоборот, Зеленский может отложить такую отставку, даже если ранее планировать ее провести по другим причинам.
Ведь Аваков в случае риска нового Майдана может кинуться пламенно убеждать Зеленского, что только он и его «орлы» спасут власть от разъяренной толпы - как Аваков «успешно» это проделывал и прежде…
Причем, Аваков действительно может попытаться защитить Зеленского от Майдана, как он в свое время защитил Порошенко от Майдана под руководством Михеила Саакашвили и Семена Семенченко.
Впрочем, есть варианты…
P. S. «Похоже, что о разделе страны все стороны пришли к консенсусу. ВР попытается легализовать формулу Штанмайера и начнется бунт», - https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy написал несколько минут назад в Фейсбуке известный журналист Станислав Речинский.
P. P. S. Блин, Аваков только что подал в отставку!
«Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ.
Дякую команді МВС за роки спільної праці.
Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю!
Маю честь!» - https://www.facebook.com/arsen.avakov.1 заявил он в Фейсбуке…
«Аваков подал в отставку с должности главы МВД.
...
а Аваков насобирал на Зе, Ермака и всю остальную гоп компанию Слуг! Все друг друга записывали и имеют компромат.
"В то же время Азаров возмутился заявлению о том, что Порошенко является основателем Партии регионов. "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять. Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное", - заявил Азаров.
Такі справи
азіров - то вже такий собі серед мене авторитет
Так смотри и до Бени доберутся...
А хто такий Татаров щоб менти підставляли за нього свою голову, при тому що на руках в людей не тільки купа зброї але і військові навики?
Кошка Соніна вже запускала фейк шо літінанат вибив Боді зуб. Вже проходили, знаємо.
На себя что ли намекает ?
Вот это дожили ...
ЗЕ назвав «прекрасним» проєкт про «Кластери з виконан\Мінськ\домовленостей»
Кластерний план-це Примус до Капітуляції -Україна припиняє бойові дії Але НЕвідновлює контроль ЗАкордоном -Зміни до КУ про Особл\Статус -Вибори вОРДЛО -Закон про Амністію оркiв
1. На очень высокую должность.
2. В удельное княжество (Харьковское).
3. По примеру Яценюка - во Флориду.
4. В могилу.
а його заяву можна процитувати іншим чином : в Україні все спокійно, я втомився, давайте заміну, вас, чортів, ніхто не чіпатиме.
Запропонуйте свій гег зеленському як варіант відповіді байдену, коли той про 'робити реформи' розпочне говорити, може американці більше оцінять