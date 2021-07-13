РУС
19 291 79

Верещук: Подать в отставку Авакову предложил Зеленский

Верещук: Подать в отставку Авакову предложил Зеленский

Скорее всего, именно президент Владимир Зеленский предложил Арсену Авакову написать заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

Об этом журналистам сказала депутат "Слуги народа" Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

Верещук предположила, что "именно президент предложил Авакову написать такое заявление".

Она добавила, что вопрос отставки Авакова депутаты еще не обсуждали ни с Офисом Президента, ни с Кабинетом Министров.

"Очень бы хотелось, если мы голосуем за отставку господина Авакова, то мы должны проголосовать за человека, который будет его преемником. Сейчас называют много кандидатур ... Я с уважением отношусь к господину Авакова, понимаю, что он сделал много, ему удалось за 7 лет немало. Были ошибки, но это не значит, что преемник будет лучше. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы человек, который готовится стать министром и возможно им станет, будет ли это женщина или мужчина, понимала ответственность", - сказала Верещук.

Читайте: Аваков подал в отставку. ДОКУМЕНТ

По данным LB, заявление Авакова об отставке еще не поступало в парламент.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Зеленский Владимир (21714) отставка (3173) Верещук Ирина (507)
Топ комментарии
+16
аж с зонта срывается )))))
13.07.2021 18:29 Ответить
+15
Верещук: Подати у відставку Авакову запропонував Зеленський - Цензор.НЕТ 6995
13.07.2021 18:35 Ответить
+14
Яким ригом планєте замінити? Чи з ******* пришлють кандидатуру?
13.07.2021 18:25 Ответить
Отставка Авакова зависит от того, согласился ли Зеленский на «формулу Штайнмайера» - эксперт 13 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%be%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%be%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb.html#respond Комментарии: 0
Верещук: Подать в отставку Авакову предложил Зеленский - Цензор.НЕТ 4474Блин, Аваков только что подал в отставку!
Если на встрече с Меркель Зеленский действительно, как сообщают, согласился на имплементацию формулы Штайнмайера (второй раз, кстати, уже!), то первым шагом на этом пути должна быть обязательная отставка Авакова.
Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 высказал около часа назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B2-%D0%BE%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82.html В ОП хотят выгнать Авакова и на его место поставить Данилова - источники
Это совершенно необходимо, если Зеленский хочет надежно контролировать уличные протесты патриотов.
Поэтому отставка Авакова - это лакмусовая бумажка, которая покажет, насколько искренним был Зеленский, когда давал обещание Меркель имплементировать формулу Штайнмайера.
Если отставки не будет, то значит Зеленский второй раз применил «дипломатическую хитрость».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE.html После вчерашнего Майдана власть наложила в штаны и уже не рада, что связалась с «формулой Штайнмайера» - мнение
***
Стоит отметить, что если Зеленский действительно инициирует имплементацию «формулы Штайнмайера», то тогда ему и вправду стоит опасаться нового Майдана.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81.html Третий Майдан: предчувствие гражданской катастрофы - эксперт
Однако увязывание Головачевым этого с отставкой Авакова вызывает сомнения.
Наоборот, Зеленский может отложить такую отставку, даже если ранее планировать ее провести по другим причинам.
Ведь Аваков в случае риска нового Майдана может кинуться пламенно убеждать Зеленского, что только он и его «орлы» спасут власть от разъяренной толпы - как Аваков «успешно» это проделывал и прежде…
Причем, Аваков действительно может попытаться защитить Зеленского от Майдана, как он в свое время защитил Порошенко от Майдана под руководством Михеила Саакашвили и Семена Семенченко.
Впрочем, есть варианты…
P. S. «Похоже, что о разделе страны все стороны пришли к консенсусу. ВР попытается легализовать формулу Штанмайера и начнется бунт», - https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy написал несколько минут назад в Фейсбуке известный журналист Станислав Речинский.
P. P. S. Блин, Аваков только что подал в отставку!
«Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ.
Дякую команді МВС за роки спільної праці.
Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю!
Маю честь!» - https://www.facebook.com/arsen.avakov.1 заявил он в Фейсбуке…
«Аваков подал в отставку с должности главы МВД.
13.07.2021 18:24 Ответить
Міністр внутрішніх справ призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і !!! звільняється з посади Верховною Радою України!!! а рада йде у відпустку, міністр пішов, до здравствуєт міністр
13.07.2021 18:28 Ответить
значить, буде ще одне "позачергове". Відпустка - не проблема.
13.07.2021 18:37 Ответить
Це - чуйка пацюка, що тікає з корабля перед його загибеллю.
13.07.2021 20:52 Ответить
мери в попинс имеет прово заявить
13.07.2021 18:24 Ответить
но ей бы очень хотелось примерить шапку Мономаха (кепи министра МВД)... )))
...
Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы человек, который готовится стать министром и возможно им станет, будет ли это женщина или мужчина, понимала ответственность", - сказала Верещук.
13.07.2021 18:29 Ответить
Ох ,зараз рейтинг шмарклі лупане за хмари . «Патріоти» веревичкою потягнуться до ОПИ цілувати руки найвеличнішому)))
показать весь комментарий
13.07.2021 18:30 Ответить
ну посмотрим что будет с нац жонками
13.07.2021 18:31 Ответить
Скоріш за все всі затихнуть в очікуванні нового міністрі, а там вже будуть думати, буянити чи ні
13.07.2021 18:39 Ответить
Верещук хочет в министры?
13.07.2021 18:24 Ответить
аж с зонта срывается )))))
13.07.2021 18:29 Ответить
Так пускай зеленский предложит татарову пойти в отставку
13.07.2021 18:25 Ответить
Что-то насобирали на Арсенку..
13.07.2021 18:25 Ответить
або у него чуйка сработала )))
13.07.2021 18:30 Ответить
А ты думаешь хитрый лис Аваков не насобирал на Слуг у власти*?
а Аваков насобирал на Зе, Ермака и всю остальную гоп компанию Слуг! Все друг друга записывали и имеют компромат.
13.07.2021 20:46 Ответить
Яким ригом планєте замінити? Чи з ******* пришлють кандидатуру?
13.07.2021 18:25 Ответить
порохом? не
13.07.2021 18:32 Ответить
захарчєнко приїде нє?
13.07.2021 19:06 Ответить
А причому до ригів порох ? Він ж їх нічний кошмар )
13.07.2021 19:37 Ответить
Зізнаюсь, я навмисно вивив тебе на таку відповідь, суто через те, що хотів ткнути носом у цю цитату Азірова:
"В то же время Азаров возмутился заявлению о том, что Порошенко является основателем Партии регионов. "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять. Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное", - заявил Азаров.

Такі справи
13.07.2021 20:57 Ответить
Будь ласка, нікому більше не кажіт.
азіров - то вже такий собі серед мене авторитет
13.07.2021 21:06 Ответить
она сейчас договорится до того, что к вечеру и зеленский подаст в отставку. вот будет чудненько А пока израильтосы повязали на домашний арест дубилета-старшего по вежливой просьбе американцев.
13.07.2021 18:25 Ответить
израильтосы повязали на домашний арест дубилета-старшего по вежливой просьбе американцев.

Так смотри и до Бени доберутся...
13.07.2021 18:40 Ответить
ветер дует в сторону бени. и ветер сменится ураганом, против которого бене не устоять. Будет видно, но что точно это то, что осень томной не будет.
13.07.2021 19:48 Ответить
Какая прекрасная новость
13.07.2021 18:26 Ответить
шестигранные вам вкидывают темы для обсуждения...абы гои про тарифы не жужжали...
13.07.2021 18:26 Ответить
хужє не будєт
13.07.2021 18:31 Ответить
та да...руб не деньги,руб бумажка...экономить тяжкий грех..
13.07.2021 18:41 Ответить
Верещук в міністри МВС!
13.07.2021 18:27 Ответить
Хоче поміняти 100% Авакова на 1000% Татарова для придушення можливого Майдану після зливу України пуйлу?
13.07.2021 18:28 Ответить
Ну при всіх нюансах поведінки Авакова чоловік має певний авторитет і вплив.
А хто такий Татаров щоб менти підставляли за нього свою голову, при тому що на руках в людей не тільки купа зброї але і військові навики?
13.07.2021 18:52 Ответить
Аваков і буде керувати придушенням Майдану за допомогою нацжен, нацкорпусу і підрозділів МВС. Але вже втемну. Для йього і відставка.
13.07.2021 19:05 Ответить
Зе сам себе яму роет этой оставкой! Аваков единственный человек в стране который мог регулировать протестную активность. Как избрали Зе, ходил на все протестные акции. А потом полностью перестал, потому что увидел как технолгогично Нацжены и другие группы близкие к Авакову приватизировали и возглавили патриотические протесты. А теперь без Аваковп все возмлжно и даже Майдан 3 несмотря на высокий рейтинг Зе.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:28 Ответить
откуда это бред какой то Димбасс и прочая галиматья да пусть эту формулу себе тавром на лбах выпишут и что а ничего у Украины есть 2 варианта это КСУ размажет Формулу как овно по асфальту вместе с уголовными делами против Бубочки в ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ.. и никакой Димбасс часть не пойдет до осенив Украину умойтесь это скотобаза нужна Х..ло под выборы.. и второй момент /Данилову до мусаров как Луне до Юпитера.. уличные протесты никак не контролировались МВД никогда Янык и Захарченко были довольно сильными в этом отношении но это только ускорило их падение и побег из страны...
13.07.2021 18:28 Ответить
Відставка Авакова, і очевидно, що на його місце прийде на 300% своя людина Зеленського, означає тільки одне, підготовка до перевиборів почалась це раз. І буде гірше це два, тут впевнений на 100%.
13.07.2021 18:29 Ответить
Верещук: Подати у відставку Авакову запропонував Зеленський - Цензор.НЕТ 6995
13.07.2021 18:35 Ответить
сообщает https://censor.net/ со ссылкой наhttps://lb.ua/news/2021/07/13/489277_ministr_vnutrishnih_sprav_arsen.html LB .

Кошка Соніна вже запускала фейк шо літінанат вибив Боді зуб. Вже проходили, знаємо.
Источник:https://censor.net/ru/n3276880
13.07.2021 18:30 Ответить
Верещук: Подати у відставку Авакову запропонував Зеленський - Цензор.НЕТ 1780
13.07.2021 18:31 Ответить
"...будет ли это женщина ..."
На себя что ли намекает ?
Вот это дожили ...
13.07.2021 18:31 Ответить
Почему? У нас в этой сфере уже были две женщины-грузинки, пока реформа полиции не была слита.
13.07.2021 18:44 Ответить
А зюзе приказал предложить смотрящий от путинхЪа ермак...
13.07.2021 18:32 Ответить
Ще два роки тому народ за це підписи зібрав. До клоуна нарешті дійшло.
13.07.2021 18:32 Ответить
Ніразу не дійшло))) там щось інше мутять
13.07.2021 18:36 Ответить
Міністр внутрішніх справ призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і !!! звільняється з посади Верховною Радою України!!! а рада йде у відпустку, міністр пішов, до здравствуєт міністр
13.07.2021 18:33 Ответить
хіба може бубочка щось "порадити"? А не д'єрмак з кірілом?
13.07.2021 18:34 Ответить
В топку олигархических шестёрок. Вангую, Аваков теперь будет бегать жаловаться к Шустрому с завидной регулярностью. Ахметов совсем уже отчаялся походу))
13.07.2021 18:36 Ответить
Ага. Думаю, что последней каплей было не голосование Авакова (вместе с Разумковым) по санкциям на Фиртоша и Фукса. Не может быть министром МВД чел, который находится в связке с олигархами. Ну и "вишенка на тортик"- участие полицая в рейдерском захвате квартиры чувака, который, обороняясь, стрелял. Слишком много зашкваров.
13.07.2021 18:47 Ответить
"Журналіст Роман Кравець повідомив у https://t.me/ne_kravets Telegram , що у фракції "Слуга народу" поки що називають дві кандидатури на заміну Авакову: Олександр Бакумов і Денис Монастирській." Монастирській. Не Монастирський, а Монастирській.
13.07.2021 18:38 Ответить
какой там к черту зеленский??? либо сам ушел, почуял что-то ... либо Беня попросил, видать какую-то явно упоротую и неадекВАТНУЮ личность "слуги кремля" приготовили на эту должность ибо недовольство народное потихонечку нарастает, скоро, глядишь, придется мирные протесты унимать... тут нужен не хитрый со своим мнением, а преданный до конца служака, желательно из "беркутни", обиженный на все постмайданные годы, костолом... и это явно не Аваков...
13.07.2021 18:38 Ответить
Что взамен 1) Харьков на откуп 2) Секретарь СНБО с расширенными полномочиями 3) потенциальное премьерство ( но тут точно кинут). Думаю первое. Просто вот так " с дуба упасть" Аваков не мог.
13.07.2021 18:41 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris Boris Borisenko ретвитнул(а)

https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1414959505616539652 55 мин

ЗЕ назвав «прекрасним» проєкт про «Кластери з виконан\Мінськ\домовленостей»Верещук: Подати у відставку Авакову запропонував Зеленський - Цензор.НЕТ 40
Кластерний план-це Примус до КапітуляціїВерещук: Подати у відставку Авакову запропонував Зеленський - Цензор.НЕТ 40 -Україна припиняє бойові дії Але НЕвідновлює контроль ЗАкордоном -Зміни до КУ про Особл\Статус -Вибори вОРДЛО -Закон про Амністію оркiв
13.07.2021 18:42 Ответить
Наступний міністром знов буде Захарченко
13.07.2021 18:44 Ответить
А когда Донецк будут освобождать от бандитов?
13.07.2021 18:53 Ответить
Верещук: Подати у відставку Авакову запропонував Зеленський - Цензор.НЕТ 3271
13.07.2021 18:55 Ответить
Ой божежь мой, как у же надоел вечный Брюса Ли и такой же вечный Авакова.
13.07.2021 18:56 Ответить
Не может быть!!! Он же незаменимый !!!!
13.07.2021 19:00 Ответить
в вертолёт …и во Францию , там армянская диаспора уже заждалась
13.07.2021 19:05 Ответить
У Авакова, накопившего на всех огромную кучу компромата, есть 4 пути:
1. На очень высокую должность.
2. В удельное княжество (Харьковское).
3. По примеру Яценюка - во Флориду.
4. В могилу.
13.07.2021 19:29 Ответить
ігор валерійович узгодив його іншу посаду.
а його заяву можна процитувати іншим чином : в Україні все спокійно, я втомився, давайте заміну, вас, чортів, ніхто не чіпатиме.
13.07.2021 20:08 Ответить
Зеля починає хоча б щось робити
13.07.2021 20:10 Ответить
Якщо кловану потрібні 2 роки лише на те, аби відправити у відставку міністра мвс, маючи монобільшість у ВР, то це дуже "продуктивний" клован, а місце йому в цирку
13.07.2021 22:33 Ответить
Чому ви вирішили, що мене цікавить ваша думка?
13.07.2021 22:43 Ответить
З чого ви вирішили, що когось на цьому форумі цікавить ваша думка, опитування проводили? Тож користуючись власною логікою ідіть пишіть деінде, наприклад, на заборі.
13.07.2021 22:47 Ответить
Не вказуйте мені, що робити, і я не буду вказувати вам, куди йти )
13.07.2021 22:57 Ответить
Вау, прихильники зеленського такі ж передбачувано безпорадні та "здогадливі" у своїх відповідях як і їх нікчемний лідер, і таких в країні більше 70%, жах
Запропонуйте свій гег зеленському як варіант відповіді байдену, коли той про 'робити реформи' розпочне говорити, може американці більше оцінять
13.07.2021 23:34 Ответить
Що сказати хотіли?
13.07.2021 23:41 Ответить
Висновок: прихильникам зеленського важко зрозуміти більше однієї репліки в коментарі
14.07.2021 08:16 Ответить
Откуда цифра 70%
14.07.2021 00:43 Ответить
Цифра 73% всім доволі відома
14.07.2021 08:09 Ответить
Борисич - не дурень, і якщо прийняв таке рішення, значить дійшов до СВОЄЇ ТОЧКИ БІФУРКАЦІЇ. Але для зєльоних припізднєй це поганий знак. Та ще перед Днем Незлежності, та ще з цією формулою, про загальний поїбізм зєльоних ушльопків я, взагалі, мовчу.
13.07.2021 21:00 Ответить
Що ти 3.14здиш, верещучка, не того польоту птах борісич, щоб прислухатись до порад зєлєні.
13.07.2021 21:33 Ответить
а хто буде відповідати за безпредел який був на вул. Голосіївська?
13.07.2021 23:49 Ответить
верещук превращается в кацапскую вальку-налейвстаканивыпей...
14.07.2021 05:33 Ответить
Все дуже просто, Україну чекають великі потрясіння восени, ріст тарифів і закон 5600, ніхто не хоче попасти під роздачу втік як перший пацюк з корабля.
14.07.2021 09:12 Ответить
 
 