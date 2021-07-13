Верещук: Подать в отставку Авакову предложил Зеленский

Скорее всего, именно президент Владимир Зеленский предложил Арсену Авакову написать заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

Об этом журналистам сказала депутат "Слуги народа" Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.

Верещук предположила, что "именно президент предложил Авакову написать такое заявление".

Она добавила, что вопрос отставки Авакова депутаты еще не обсуждали ни с Офисом Президента, ни с Кабинетом Министров.

"Очень бы хотелось, если мы голосуем за отставку господина Авакова, то мы должны проголосовать за человека, который будет его преемником. Сейчас называют много кандидатур ... Я с уважением отношусь к господину Авакова, понимаю, что он сделал много, ему удалось за 7 лет немало. Были ошибки, но это не значит, что преемник будет лучше. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы человек, который готовится стать министром и возможно им станет, будет ли это женщина или мужчина, понимала ответственность", - сказала Верещук.

Читайте: Аваков подал в отставку. ДОКУМЕНТ

По данным LB, заявление Авакова об отставке еще не поступало в парламент.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.