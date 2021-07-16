Рада назначила Монастырского главой МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Верховная Рада назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 271 присутствующий в зале.

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Депутаты встретили результат голосования аплодисментами. Коллеги подходяли к нему, жали руки и выражали свои поздравления.

Перед голосованием Монастырский объявил заявление о конфликте интересов. Проинформировал, что планирует воздержаться от голосования.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль внёс представление на назначение Монастырского. Тот вышел на трибуну. Депутаты большинства аплодировали ему стоя, некоторые снимали на телефоны.

Монастырский выразил уважение к работникам полиции и пообещал, что, в то же время, будет бороться с теми из них, кто нарушает права людей.

Он заявил, что ему нужна будет поддержка президента, правительства и парламента.

Стоит отметить, что ещё кандидат в министры зачитывал своё выступление. Депутаты периодически прерывали его аплодисментами.

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Он пообещал, что на должности министра будет способствовать освобождению Донбасса и возращению Крыма, сотрудничая с Минобороны и Генштабом.

Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Бакумов сообщил, что комитет рекомендовал парламенту назначить Монастырского министром внутренних дел.

"Мы отдаём вам самое дорогое - главу нашего комитета", - обратился он к премьеру и членам правительства.

Результаты голосования за назначение Монастырского министром внутренних дел.

Премьер Денис Шмыгаль поздравляет Монастырского с назначением.

"Слуги народа" фотографируются с новоназначенным главой МВД Монастырским.

Монастырский принимает поздравления нардепов.





Поклон министра перед Радой.

Селфи с Монастырским.





"Слуга народа" Владлен Неклюдов объятиями провожает Монастырского в Кабмин.

Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.