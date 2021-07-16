Рада назначила Монастырского главой МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Верховная Рада назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 271 присутствующий в зале.
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Депутаты встретили результат голосования аплодисментами. Коллеги подходяли к нему, жали руки и выражали свои поздравления.
Перед голосованием Монастырский объявил заявление о конфликте интересов. Проинформировал, что планирует воздержаться от голосования.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль внёс представление на назначение Монастырского. Тот вышел на трибуну. Депутаты большинства аплодировали ему стоя, некоторые снимали на телефоны.
Монастырский выразил уважение к работникам полиции и пообещал, что, в то же время, будет бороться с теми из них, кто нарушает права людей.
Он заявил, что ему нужна будет поддержка президента, правительства и парламента.
Стоит отметить, что ещё кандидат в министры зачитывал своё выступление. Депутаты периодически прерывали его аплодисментами.
Он пообещал, что на должности министра будет способствовать освобождению Донбасса и возращению Крыма, сотрудничая с Минобороны и Генштабом.
Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Бакумов сообщил, что комитет рекомендовал парламенту назначить Монастырского министром внутренних дел.
"Мы отдаём вам самое дорогое - главу нашего комитета", - обратился он к премьеру и членам правительства.
Результаты голосования за назначение Монастырского министром внутренних дел.
Премьер Денис Шмыгаль поздравляет Монастырского с назначением.
"Слуги народа" фотографируются с новоназначенным главой МВД Монастырским.
Монастырский принимает поздравления нардепов.
Поклон министра перед Радой.
Селфи с Монастырским.
"Слуга народа" Владлен Неклюдов объятиями провожает Монастырского в Кабмин.
Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.
13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
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Це після того, як комітет не підтримав цю ініціативу.
На щастя, парламент сказав "ні", - розповідає один із депутатів із його комітету.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-57836520
https://www.mk.ru/politics/2021/07/15/otstavka-arsena-avakova-novomu-glave-mvd-ukrainy-pridetsya-sdat-donbass.html
12:19, 16 ИЮЛЯ 2021
https://sud.ua/ru/news/publication/208100-garantiruyu-chto-patrulnye-budut-privlekat-k-otvetstvennosti-sudey-prokurorov-i-narodnykh-deputatov-denis-monastyrskiy
Гарантирую, что решения СНБО и Президента по санкциям будут выполняться в полном объеме», - заявил Денис Монастырский.https://sud.ua/ru/news/publication/208100-garantiruyu-chto-patrulnye-budut-privlekat-k-otvetstvennosti-sudey-prokurorov-i-narodnykh-deputatov-denis-monastyrskiy