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Рада назначила Монастырского главой МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Верховная Рада назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 271 присутствующий в зале.

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Депутаты встретили результат голосования аплодисментами. Коллеги подходяли к нему, жали руки и выражали свои поздравления.

Перед голосованием Монастырский объявил заявление о конфликте интересов. Проинформировал, что планирует воздержаться от голосования.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль внёс представление на назначение Монастырского. Тот вышел на трибуну. Депутаты большинства аплодировали ему стоя, некоторые снимали на телефоны.

Монастырский выразил уважение к работникам полиции и пообещал, что, в то же время, будет бороться с теми из них, кто нарушает права людей.

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Он заявил, что ему нужна будет поддержка президента, правительства и парламента.

Стоит отметить, что ещё кандидат в министры зачитывал своё выступление. Депутаты периодически прерывали его аплодисментами.

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Он пообещал, что на должности министра будет способствовать освобождению Донбасса и возращению Крыма, сотрудничая с Минобороны и Генштабом.

Рада назначила Монастырского главой МВД 02

Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Бакумов сообщил, что комитет рекомендовал парламенту назначить Монастырского министром внутренних дел.

"Мы отдаём вам самое дорогое - главу нашего комитета", - обратился он к премьеру и членам правительства.

Рада назначила Монастырского главой МВД 03

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Результаты голосования за назначение Монастырского министром внутренних дел.

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Премьер Денис Шмыгаль поздравляет Монастырского с назначением.

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"Слуги народа" фотографируются с новоназначенным главой МВД Монастырским.

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Монастырский принимает поздравления нардепов.

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Поклон министра перед Радой.

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Селфи с Монастырским.

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"Слуга народа" Владлен Неклюдов объятиями провожает Монастырского в Кабмин.

Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Автор: 

ВР (29271) Кабмин (14033) МВД (9324) назначение (2178) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+23
чует моё сердце, что при новом министре эта чёрная дыра увеличится в 100500 раз.
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16.07.2021 12:47
+19
Над розумом !!!)))
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16.07.2021 12:40
+17
Аваков хитрый армяшка, он знает что осенью будет торба полная и с ценами и с платежками...И во что это может превратится. Он логично свалил в опозицию.
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16.07.2021 12:27
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Страница 2 из 2
"ПРИМІРОМ, ДЕНИС ВИНІС НА ГОЛОСУВАННЯ В ЗАЛІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОШОКЕРІВ ПРИ АДМІНАРЕШТІ.

Це після того, як комітет не підтримав цю ініціативу.

На щастя, парламент сказав "ні", - розповідає один із депутатів із його комітету.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-57836520
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17.07.2021 11:19 Ответить
Монастырский еще был замечен в активном противодействии голосованию за законопроект, позволявший легализовать владение короткоствольным огнестрельным оружием гражданскими. Пистолетами владеть гражданам Украины тоже не позволили.
https://www.mk.ru/politics/2021/07/15/otstavka-arsena-avakova-novomu-glave-mvd-ukrainy-pridetsya-sdat-donbass.html
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17.07.2021 11:24 Ответить
«Гарантирую, что патрульные будут привлекать к ответственности судей, прокуроров и народных депутатов», - Денис Монастырский
12:19, 16 ИЮЛЯ 2021
https://sud.ua/ru/news/publication/208100-garantiruyu-chto-patrulnye-budut-privlekat-k-otvetstvennosti-sudey-prokurorov-i-narodnykh-deputatov-denis-monastyrskiy
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17.07.2021 11:30 Ответить
«Я буду беспощадно бороться с теми, кто использует должность для собственного обогащения и нарушает права людей», - отметил он.


Гарантирую, что решения СНБО и Президента по санкциям будут выполняться в полном объеме», - заявил Денис Монастырский.https://sud.ua/ru/news/publication/208100-garantiruyu-chto-patrulnye-budut-privlekat-k-otvetstvennosti-sudey-prokurorov-i-narodnykh-deputatov-denis-monastyrskiy
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17.07.2021 11:33 Ответить
У нас появился очередной ГАРАНТ, такой же как и през, который нарушает законы?
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17.07.2021 11:35 Ответить
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