Рада відправила Авакова у відставку, подякувавши йому оплесками. ВIДЕО

Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосував 291 народний депутат.

Перед голосуванням спікер Дмитро Разумков розповів, що Аваков подав у ВРУ документи про відставку.

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Сам міністр не був присутній на засіданні Верховної Ради під час розгляду питання про його відставку.

Депутати 15 хвилин обговорювали питання відставки міністра і озвучили позицію своїх фракцій щодо голосування.

Фракції "Батьківщина" і ОПЗЖ не дали жодного голосу за відставку Авакова.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

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Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком (2014-2016). Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) та Дениса Шмигаля (2020-2021).

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.