Рада відправила Авакова у відставку, подякувавши йому оплесками. ВIДЕО
Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення проголосував 291 народний депутат.
Перед голосуванням спікер Дмитро Разумков розповів, що Аваков подав у ВРУ документи про відставку.
Сам міністр не був присутній на засіданні Верховної Ради під час розгляду питання про його відставку.
Депутати 15 хвилин обговорювали питання відставки міністра і озвучили позицію своїх фракцій щодо голосування.
Фракції "Батьківщина" і ОПЗЖ не дали жодного голосу за відставку Авакова.
Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.
Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.
Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком (2014-2016). Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) та Дениса Шмигаля (2020-2021).
Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.
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Можливо московське ***** має ценз-українці один з векторів холопського народу.
ЗМІ наголошують, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ могли бути історії з нардепами "Слуги народу" Ігорем Васильковським та Євгеном Брагарем, а також з виключеним із фракції Олександром Юрченком, яких під впливом наркотиків затримувала поліція
Каким оно будет, завтрашнее дно?
он тоже человек той же системы ну попугает бубочек разок другой а стране с этого что?
Так назначено судьбой для нас с тобой,
Служба дни и ночи."©
За эйфорией из-за долгожданной отставки Сабакова-Рюкзакова никому и невдомёк, никто и не заметил, как, умываясь горькими слезами, с хриплыми стонами, стенаниями, всхлипывая и заламывая руки выцеловывал кресло заместителя Министра внутренних дел вылизыватель не только ресторанных тарелок Тосик Геращенко, недавно утративший первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" (отобрал жиртрест Крищенко) и регулярно делавший Арсена Борисыча весьма довольным и умиротворённым. Скоро, даже очень скоро закончится благостное восседание жопы Тосика Геращенки в вышеупомянутом кресле - вытряхнут Тосиково седалище из-под кондиционера брендового, мощного на улицу Солнцем опалённую в спеку неможливую на самый зной изнуряющий...
Как жить?
захотела реагировать в 2004 не захотела в 2014 не хотела в 2019 и даже устроила фарс с клоуном не хотят и сейчас..... будет либо общественный взрыв либо крах если общество на
этот раз решит прохилять......
Аваков - эталон коррупции, а эти дурики ему еще и аплодируют.
Эта песня будет вечной)