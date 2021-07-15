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Рада відправила Авакова у відставку, подякувавши йому оплесками. ВIДЕО

Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосував 291 народний депутат.

Перед голосуванням спікер Дмитро Разумков розповів, що Аваков подав у ВРУ документи про відставку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аваков вручив державні та відомчі нагороди 84 співробітникам системи МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сам міністр не був присутній на засіданні Верховної Ради під час розгляду питання про його відставку.

Депутати 15 хвилин обговорювали питання відставки міністра і озвучили позицію своїх фракцій щодо голосування.

Рада відправила Авакова у відставку, подякувавши йому оплесками 01

Фракції "Батьківщина" і ОПЗЖ не дали жодного голосу за відставку Авакова.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Також читайте: Сюмар про відставку Авакова: "Чашу терпіння" Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками

Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком (2014-2016). Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) та Дениса Шмигаля (2020-2021).

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) ВР (15022) Кабмін (14134) МВС (3509) відставка (1470)


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Топ коментарі
+34
Думаю что да. Скоро все поймут что Аваков был далеко не наихудший вариант....
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15.07.2021 10:31
+29
Рада отправила Авакова в отставку - Цензор.НЕТ 3109
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15.07.2021 10:19
+19
Рада відправила Авакова у відставку - Цензор.НЕТ 3031
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15.07.2021 10:26
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15.07.2021 11:03 Відповісти
надо было Петру Алексеичу рекомендовать стать министром МВД....им он ещё не был..)))))) кум был, а он нет. ))
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15.07.2021 11:06 Відповісти
Рада відправила Авакова у відставку, подякувавши йому оплесками - Цензор.НЕТ 6192. .
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15.07.2021 11:11 Відповісти
...ну почему, он же профессионал....он всё может...могли же вместе с кумом Януковичу служить.....а клоун чем хуже)))
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15.07.2021 11:17 Відповісти
Рада відправила Авакова у відставку, подякувавши йому оплесками - Цензор.НЕТ 7508.
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15.07.2021 11:34 Відповісти
...а по сути...АБИДНА...ДА!! ))
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15.07.2021 11:35 Відповісти
..За що мені має бути - абідна , за те що ти - дурника клеїш .??
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15.07.2021 11:43 Відповісти
за то шо ты у олегарха на прикормке....и тебе пох та Украина...абы годував ))))
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15.07.2021 12:20 Відповісти
Маячня . ! Я на - прікормке лише сам у себе . І пишу тут , якраз тому що Україна ,- країна в якій я живу все життя , і в якій мені помирати ,, мені не пох .
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15.07.2021 12:29 Відповісти
не дала ще Україна ЛІДЕРА....але він буде...я в це вірю.
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15.07.2021 12:43 Відповісти
Без царя совсем никак?)))
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15.07.2021 22:41 Відповісти
а вы молчите и сажайте миллиард - и верьте от самое главное верьте и отблескивайте зеленым....
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15.07.2021 11:07 Відповісти
Я очень благодарен Авакову за Ягуар весной 2014 в Харькове. И проклинаю его за ментов, которые остались на месте после всех событий весны 2014 г.
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15.07.2021 11:16 Відповісти
При всіх рівно можливих варіаціях українське суспільство обрали най огидніший,най гірший варіант-жида клоуна ще Й про кацапської орієнтації
Можливо московське ***** має ценз-українці один з векторів холопського народу.
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15.07.2021 11:21 Відповісти
так оно и есть... вон с Западной Украины мотаются в РФ на заработки...это как?...и с мовой у них порядок, а мотаются ...паскуды.))
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15.07.2021 11:33 Відповісти
..Ти що кацап ?? Тільки вони ще вважають що жителі заходу України , їздять до них на заробітки .. В той час як для них вікриті всі кордони з ЕС , який у них "під боком " ,, і де платять за роботу , вдвічі-втричі більше ніж у задрипапій муськві .
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15.07.2021 11:41 Відповісти
Не ожидал, почти конституционным большинством!
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15.07.2021 11:24 Відповісти
Ставте діда Москаля
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15.07.2021 11:36 Відповісти
Нє міністра МВС ще довго повинні не обирати. Хаос повинен заволодіти Україною.
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15.07.2021 11:55 Відповісти
ага. спасиба тибе, чёрт
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15.07.2021 12:14 Відповісти
это шо теперь получается... свинка антоша больше не будет вещать о героических перемогах в кровной боротьбе с подонками?
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15.07.2021 12:28 Відповісти
пойдут Харьковом керувать..и Зоряна с собой заберутЪ)
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15.07.2021 15:29 Відповісти
а Шкиряк? куда пацана...
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15.07.2021 23:34 Відповісти
така радость. как будто он тут каждому в борщ ссал каждый день
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15.07.2021 12:35 Відповісти
лодки и вертолеты по полмиллиарда долларов каждые не поступили до сих пор в полном объеме.
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15.07.2021 13:02 Відповісти
Можно продолжать стоя хлопать,потому что Арсен очень быстро вернётся,но уже премьером или президентом.
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15.07.2021 13:23 Відповісти
Тьху на тебя!(33раза)
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15.07.2021 13:58 Відповісти
президентом вернется ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ
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15.07.2021 19:01 Відповісти
Як один з варіантів відставки Авакова, торчок злякався, що на нього щось риють 😎😎😎
ЗМІ наголошують, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ могли бути історії з нардепами "Слуги народу" Ігорем Васильковським та Євгеном Брагарем, а також з виключеним із фракції Олександром Юрченком, яких під впливом наркотиків затримувала поліція
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15.07.2021 13:29 Відповісти
воры и быдло поблагодарили вора и быдлорюкзакова.
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15.07.2021 13:46 Відповісти
У зюзиков в голове две извилины. В одной - Аваков не справился и его надо уволить. Во второй - Аваков хорошо работал и его надо поблагодарить за работу.
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15.07.2021 13:54 Відповісти
В отставку? Надо было в тюрьму, а еще лучше на виселицу.
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15.07.2021 13:59 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26974675.html Нет уверенности в завтрашнем дне

Каким оно будет, завтрашнее дно?

Рада відправила Авакова у відставку, подякувавши йому оплесками - Цензор.НЕТ 6350
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15.07.2021 14:24 Відповісти
Аваков контролирует улицу,а это в сегодняшней Украине ключевой фактор,никому не навязываю своего мнения и не пытаюсь оскорбить,но убеждён что Арсен будет премьером или президентом,очень показательна встреча с послом США,перый человек с которым встретился дипломат был опять же Аваков а не Зеленский.
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15.07.2021 14:27 Відповісти
где и какую улицу? хиба шо на подходе к банковой может закатить концерт ну два от силы...
он тоже человек той же системы ну попугает бубочек разок другой а стране с этого что?
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15.07.2021 16:20 Відповісти
его место на нарах!
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15.07.2021 16:33 Відповісти
Огромная куча людей скажут что место Авакова на эшафоте,только что с того,после обнимашек с послом,такое в ближайшем будущем невозможно.
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15.07.2021 16:58 Відповісти
Аваков за эти годы стал влиятельным мусорским мафиози. Депутаты оценили его взлет и проводили с почестями.
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15.07.2021 15:09 Відповісти
"Значит, с ними нам вести незримый бой,
Так назначено судьбой для нас с тобой,
Служба дни и ночи."©
За эйфорией из-за долгожданной отставки Сабакова-Рюкзакова никому и невдомёк, никто и не заметил, как, умываясь горькими слезами, с хриплыми стонами, стенаниями, всхлипывая и заламывая руки выцеловывал кресло заместителя Министра внутренних дел вылизыватель не только ресторанных тарелок Тосик Геращенко, недавно утративший первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" (отобрал жиртрест Крищенко) и регулярно делавший Арсена Борисыча весьма довольным и умиротворённым. Скоро, даже очень скоро закончится благостное восседание жопы Тосика Геращенки в вышеупомянутом кресле - вытряхнут Тосиково седалище из-под кондиционера брендового, мощного на улицу Солнцем опалённую в спеку неможливую на самый зной изнуряющий...
Как жить?
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15.07.2021 15:50 Відповісти
Та ладно...
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15.07.2021 18:20 Відповісти
не в вечном министре дело - это жесточайший и глубочайший системный кризис система не
захотела реагировать в 2004 не захотела в 2014 не хотела в 2019 и даже устроила фарс с клоуном не хотят и сейчас..... будет либо общественный взрыв либо крах если общество на
этот раз решит прохилять......
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15.07.2021 16:17 Відповісти
Позорище!
Аваков - эталон коррупции, а эти дурики ему еще и аплодируют.
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15.07.2021 16:31 Відповісти
ты я вижу всем свечку держал
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15.07.2021 16:57 Відповісти
А що з Шереметом, із Сашком Білим куди ЦЕ списати на технологічні похибки виробництва? "Лєс рубят - щєпкі лєтят".
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15.07.2021 16:43 Відповісти
главное вовремя смыться )
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15.07.2021 16:57 Відповісти
Кто следующий на должность "черта"?))))))
Эта песня будет вечной)
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15.07.2021 17:14 Відповісти
Так тепер що, зелені наркомани будуть шастати на своїх авто під кайфом безкарно?Верховного наркомана хоч охорона контролює, а хто ж буде слідкувати за іншими зеленими ідіотами?
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15.07.2021 18:25 Відповісти
Готують Авакова на заміну Шмигаля?
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15.07.2021 19:12 Відповісти
Разумков підлизав Арсенборисичу, мабуть ще справ у них багато.
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15.07.2021 19:29 Відповісти
Хто ж тепер буде ходити по Києву 1 січня зі смолоскипами?
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15.07.2021 20:22 Відповісти
Аваков молодец. Я бы ему присвоил звание Героя Украины. Он заслужил это звание своим патриотизмом ради Украины . Это факт.Не зря его рашка боится.
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15.07.2021 21:12 Відповісти
Майбутнє для авак'яна-рюкзаковича тільки нари, тільки нари.
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15.07.2021 21:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=b1ZyzRMMAuw&t=662s
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15.07.2021 22:18 Відповісти
73 % баранов решили создать Дохлый Ссср,мертвеца воскресить НЕВОЗМОЖНО...
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16.07.2021 03:51 Відповісти
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