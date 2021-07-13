Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського
Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Про це повідомили у своїх Telegram-каналах нардеп "СН" Олександр Качура та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент запропонував Дениса Монастирського на посаду Міністра внутрішніх справ. Фракція підтримала пропозицію оплесками! Голосування за призначення відбудеться вже цієї п'ятниці!" - написав Качура.
Цю інформацію підтверджує і Лещенко.
"Арсен Аваков, можливо, піде на вибори на пост мера Харкова. Питання відставки міністра планують проголосувати в п'ятницю", - додав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.
Денис Монастырский родом из города Хмельницкий. "Слуга" окончил Хмельницкий университет управления и права и Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины. В прошлом, трудился секретарем конкурсной комиссии по формированию Государственного Бюро Расследований. Забавно, но супруга Монастырского работает в Госбюро расследований. За прошлый год она получила 1,1 млн грн зарплаты. До избрания нардепом Монастырский работал помощником действующего замглавы МВД Антона Геращенко.
Согласно декларации главы комитета, по состоянию на 2020 год, он владеет двумя автомобилями: Suzuki SX-4 2008 года выпуска и Kia Sportage 2017 года выпуска. В Киеве семья Монастырского арендует квартиру площадью 100 кв. м. В прошлом году он получил 537 тыс. грн зарплаты. Ещё 300 тыс. грн - в качестве подарка. Общий доход Монастырского составил 2,35 млн грн, включая доход от продажи недвижимости. В декларации также указано, что "под подушкой" он держит порядка 2 млн грн. Ещё 436 тыс. грн. - содержится на счетах в банках.
Сообщается, что представление на назначение нового министра внутренних дел Верховная Рада рассмотрит в эту пятницу, - 16 июля.
