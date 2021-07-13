Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомили у своїх Telegram-каналах нардеп "СН" Олександр Качура та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент запропонував Дениса Монастирського на посаду Міністра внутрішніх справ. Фракція підтримала пропозицію оплесками! Голосування за призначення відбудеться вже цієї п'ятниці!" - написав Качура.

Цю інформацію підтверджує і Лещенко.

"Арсен Аваков, можливо, піде на вибори на пост мера Харкова. Питання відставки міністра планують проголосувати в п'ятницю", - додав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.