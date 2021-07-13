УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4976 відвідувачів онлайн
Новини
31 200 242

Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського

Зеленський пропонує на місце Авакова

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомили у своїх Telegram-каналах нардеп "СН" Олександр Качура та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент запропонував Дениса Монастирського на посаду Міністра внутрішніх справ. Фракція підтримала пропозицію оплесками! Голосування за призначення відбудеться вже цієї п'ятниці!" - написав Качура.

Цю інформацію підтверджує і Лещенко.

"Арсен Аваков, можливо, піде на вибори на пост мера Харкова. Питання відставки міністра планують проголосувати в п'ятницю", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Зеленський Володимир (25253) Лещенко Сергій (505) МВС (3534) Монастирський Денис (392) Качура Олександр (171)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+53
А тим часом під ОП

Зеленский предлагает на место Авакова "слугу народа" Монастырского - Цензор.НЕТ 9876
показати весь коментар
13.07.2021 19:50 Відповісти
+41
вот так и начинается куйлостан, с тотального захвата власти без всяких сдержек
показати весь коментар
13.07.2021 19:44 Відповісти
+37
Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського - Цензор.НЕТ 6579
показати весь коментар
13.07.2021 20:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
У країні є чотири великі проблеми: війна, корупція, тарифи та низькі доходи.
Зміна міністрів не дає відповіді на ці питання, так як потрібно гнати цю зелену погань зі всіх владних структур , поки не пізно!!
показати весь коментар
13.07.2021 23:58 Відповісти
Это, на самом деле, одна большая проблема.
показати весь коментар
14.07.2021 08:39 Відповісти
одна - опа опа срослась.... америка еропа..... тоесть аппарат с олигархатом.... все самые
небедные толпятся в капитанской рубке.... на всякий случай.... вдруг руля не туда крутанут
показати весь коментар
14.07.2021 13:22 Відповісти
В краiнi не чотири, а п"ять проблем... П"ята проблема презедент клоун та украiнофоб!
показати весь коментар
14.07.2021 14:07 Відповісти
Жертва))) брешет с первих слов. Зебильониш нормального не поставит.
показати весь коментар
14.07.2021 03:16 Відповісти
А знаете в чем причина отставки? Дело Шеремета разваливается.Аваков по тихому ,без скандала сдулся
показати весь коментар
14.07.2021 06:56 Відповісти
Ну, это мелочь. Помер Максим - и хрен с ним
показати весь коментар
14.07.2021 07:45 Відповісти
Ооо Небо!
Ну чому в них у всіх такі дебільні мордони!?
показати весь коментар
14.07.2021 08:07 Відповісти
це хтось з клоунів 95??
показати весь коментар
14.07.2021 08:52 Відповісти
Клоунада продовжується.Вже очевидно що "зелена влада" добє країну остаточно.А на рахунок міністра ВС,то вже немає ніякої різниці хто буде.Можна поставити і Юрченка,чи Дубінського,все одно влада сконцентрована в одних руках.Це катастрофа!А суспільство розчленоване,розірване на партійні уподобання і неспроможне на якийсь супротив,тому ця влада може проіснувати років 10 і знищити країну
показати весь коментар
14.07.2021 09:27 Відповісти
ещё раз о главном - как в 2004 так и в 2014 революции дальше палаток и баррикад не
получнулось..... потомушо нельзя не самотёк... оно течёт тудаже
показати весь коментар
14.07.2021 13:24 Відповісти
Знаєте--це вже геноцид українського нації. Майже всі міністри і т.д. євреї. Де українці при владі своєї країни. Агов 73% де ви? Іде повне знищення держави шпанюками,гопниками,наперстниками, шахраями,ворогами України.
показати весь коментар
14.07.2021 09:48 Відповісти
кому вы орёте? им асфальта из китая привезут
показати весь коментар
14.07.2021 13:25 Відповісти
Вот теперь заживем, по внутреннему распорядку, в одной шеренге ходить будем.

https://www.youtube.com/watch?v=_4KbDwL851w
показати весь коментар
14.07.2021 09:55 Відповісти
Вот теперь заживем, по внутреннему распорядку, в одной шеренге ходить будем.

https://www.youtube.com/watch?v=_4KbDwL851w
показати весь коментар
14.07.2021 09:56 Відповісти
Ось цей небритий поц-iудэй,слуга невiдомо кого, буде керувати украiнськими ментами?
показати весь коментар
14.07.2021 09:57 Відповісти
Схоже ще одного щирого українця влаштують на високу посаду! Так це просто свято (((((:
показати весь коментар
14.07.2021 09:59 Відповісти
Монастырский, он женится на Антонине Геращенко или выйдет замуж? Показания Лещенко, специалиста в селекции кадров, не дают полного понимания ситуации.
показати весь коментар
14.07.2021 10:45 Відповісти
Это как только модератор с гомофобными предрассудками, пережитками средневекового мракобесия, смог устроиться на работу в самую прогрессивную редакцию, денно и нощно борющуюся с цензурой, диктатурой и надругательством над свободой личности? Европейского суда по правам человека на него нет.
показати весь коментар
14.07.2021 12:09 Відповісти
Если кто посмеет своими руками, можно сказать звериными лапами, прикоснуться к величайшему достижению гуманизма, любви и свободе, злобно и гомофобно забанить, того мертвые встанут из могил, миллионы жертв костров и концлагерей, встанут и осудят и заклеймят вечным позором. Любов не має статі. Прогрес не спинити.
Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського - Цензор.НЕТ 5094
показати весь коментар
14.07.2021 12:52 Відповісти
этодругое блть сколькожможноповторять
показати весь коментар
14.07.2021 13:00 Відповісти
шёл мимо в магазин за хлебушкой а тут девачке плохо стало... ну поддержал чем мог
показати весь коментар
14.07.2021 13:01 Відповісти
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый ваш ********** батальон,
Десятый ваш ********** батальон!
показати весь коментар
14.07.2021 13:04 Відповісти
-- Всі симпатики гітлера у 30--40 роках. які привели його до абсолютної влади були знищені.../ варто пригадати " ніч довгих ножів"/ Авак*ян сприяв приходу ЗЕ--шкідників. взявши під контроль вибори...Зважаючи на гебістські смі#уйочки кремлівського ліліпузіка і його .останні. розсусолювання : що ми єдиний народ----НЕ виключає: .що існує домовленність із нашим шкетом запровадити в Україні білоруський варіант єднання у єдиний .неподільний. непереможний...Здійснити це було можливо за сприяння МВС. ...
Хитрун і не дурак Авак*ян на цю авантюру міг і НЕ погодитися... Тому . сьогодні. маємо " вітати" чергового ЗЕ-вірнопідданого можновладця у кишлі ЗЕ--кваків.../далі буде...гайки підкручуються.../
показати весь коментар
14.07.2021 11:13 Відповісти
///
Денис Монастырский родом из города Хмельницкий. "Слуга" окончил Хмельницкий университет управления и права и Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины. В прошлом, трудился секретарем конкурсной комиссии по формированию Государственного Бюро Расследований. Забавно, но супруга Монастырского работает в Госбюро расследований. За прошлый год она получила 1,1 млн грн зарплаты. До избрания нардепом Монастырский работал помощником действующего замглавы МВД Антона Геращенко.

Согласно декларации главы комитета, по состоянию на 2020 год, он владеет двумя автомобилями: Suzuki SX-4 2008 года выпуска и Kia Sportage 2017 года выпуска. В Киеве семья Монастырского арендует квартиру площадью 100 кв. м. В прошлом году он получил 537 тыс. грн зарплаты. Ещё 300 тыс. грн - в качестве подарка. Общий доход Монастырского составил 2,35 млн грн, включая доход от продажи недвижимости. В декларации также указано, что "под подушкой" он держит порядка 2 млн грн. Ещё 436 тыс. грн. - содержится на счетах в банках.
Сообщается, что представление на назначение нового министра внутренних дел Верховная Рада рассмотрит в эту пятницу, - 16 июля.
показати весь коментар
14.07.2021 11:23 Відповісти
Видно, що Зєля з Юзіком побили горшки...
показати весь коментар
14.07.2021 11:30 Відповісти
нэ нэ нэ Юзык хочет спикером там места не такие тесные как в зале шо ему ментура
показати весь коментар
14.07.2021 12:56 Відповісти
Аваков протянул Геращенко а Геращенко протянул Монастырского. Это типа как Медведев подменял херпутина
показати весь коментар
14.07.2021 11:43 Відповісти
Партийная кличка будущего руководителя МВД Дениса Монастырского - "Моня Стырский" ...
показати весь коментар
14.07.2021 12:27 Відповісти
та какаяразница если Китай всю нэньку заасфальтуе... ну да ещё одна люся... ну всё ж по гендерному всё по чесноку
показати весь коментар
14.07.2021 12:57 Відповісти
ВОН ОНО ЧТО..........

Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського - Цензор.НЕТ 4779 Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського - Цензор.НЕТ 2749
показати весь коментар
14.07.2021 12:42 Відповісти
та какаяразница через месяц другой поменяют
показати весь коментар
14.07.2021 12:54 Відповісти
мдя... люся чеснокова
показати весь коментар
14.07.2021 12:58 Відповісти
люся чеснокова-монастырская даже так
показати весь коментар
14.07.2021 12:58 Відповісти
Будь хто, хто погодився вляпатись у зелелену владу, не може бути ні порядною, ні розумною людиною...
показати весь коментар
14.07.2021 13:02 Відповісти
но хитрожопым может быть.... рояль е_ать не палец в нос засунуть
показати весь коментар
14.07.2021 13:59 Відповісти
к стати спросите у этой люси как у неё (него мб) с делами чести??? ага-ага майдан Гонгадзе
Гандзюк Шеремет и много много чего ещё
показати весь коментар
14.07.2021 13:58 Відповісти
Божечкі! Та воно ж є алкашня кончєна! Презік-наркоша, а глав.мусор - алкаш!) Шо ще незвичайного трапилось в Україні з 'приходом' бубачькі у 2019-му?!)
показати весь коментар
14.07.2021 14:43 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 