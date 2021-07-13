РУС
Зеленский предлагает на место Авакова "слугу народа" Монастырского

Зеленский предлагает на место Авакова

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

Об этом сообщили в своих Telegram-каналах нардеп "СН" Александр Качура и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент предложил Дениса Монастырского на должность Министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами! Голосование за назначение состоится уже в эту пятницу!" - написал Качура.

Эту информацию подтверждает и Лещенко.

"Арсен Аваков, возможно, пойдет на выборах на пост мэра Харькова. Вопрос отставки министра планируют проголосовать в пятницу", - добавил он.

Читайте: Аваков подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.  

Автор: 

+53
А тим часом під ОП

Зеленский предлагает на место Авакова "слугу народа" Монастырского - Цензор.НЕТ 9876
показать весь комментарий
13.07.2021 19:50 Ответить
+41
вот так и начинается куйлостан, с тотального захвата власти без всяких сдержек
показать весь комментарий
13.07.2021 19:44 Ответить
+37
Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського - Цензор.НЕТ 6579
показать весь комментарий
13.07.2021 20:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
У країні є чотири великі проблеми: війна, корупція, тарифи та низькі доходи.
Зміна міністрів не дає відповіді на ці питання, так як потрібно гнати цю зелену погань зі всіх владних структур , поки не пізно!!
показать весь комментарий
13.07.2021 23:58 Ответить
Это, на самом деле, одна большая проблема.
показать весь комментарий
14.07.2021 08:39 Ответить
одна - опа опа срослась.... америка еропа..... тоесть аппарат с олигархатом.... все самые
небедные толпятся в капитанской рубке.... на всякий случай.... вдруг руля не туда крутанут
показать весь комментарий
14.07.2021 13:22 Ответить
В краiнi не чотири, а п"ять проблем... П"ята проблема презедент клоун та украiнофоб!
показать весь комментарий
14.07.2021 14:07 Ответить
Жертва))) брешет с первих слов. Зебильониш нормального не поставит.
показать весь комментарий
14.07.2021 03:16 Ответить
А знаете в чем причина отставки? Дело Шеремета разваливается.Аваков по тихому ,без скандала сдулся
показать весь комментарий
14.07.2021 06:56 Ответить
Ну, это мелочь. Помер Максим - и хрен с ним
показать весь комментарий
14.07.2021 07:45 Ответить
Ооо Небо!
Ну чому в них у всіх такі дебільні мордони!?
показать весь комментарий
14.07.2021 08:07 Ответить
це хтось з клоунів 95??
показать весь комментарий
14.07.2021 08:52 Ответить
Клоунада продовжується.Вже очевидно що "зелена влада" добє країну остаточно.А на рахунок міністра ВС,то вже немає ніякої різниці хто буде.Можна поставити і Юрченка,чи Дубінського,все одно влада сконцентрована в одних руках.Це катастрофа!А суспільство розчленоване,розірване на партійні уподобання і неспроможне на якийсь супротив,тому ця влада може проіснувати років 10 і знищити країну
показать весь комментарий
14.07.2021 09:27 Ответить
ещё раз о главном - как в 2004 так и в 2014 революции дальше палаток и баррикад не
получнулось..... потомушо нельзя не самотёк... оно течёт тудаже
показать весь комментарий
14.07.2021 13:24 Ответить
Знаєте--це вже геноцид українського нації. Майже всі міністри і т.д. євреї. Де українці при владі своєї країни. Агов 73% де ви? Іде повне знищення держави шпанюками,гопниками,наперстниками, шахраями,ворогами України.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:48 Ответить
кому вы орёте? им асфальта из китая привезут
показать весь комментарий
14.07.2021 13:25 Ответить
Вот теперь заживем, по внутреннему распорядку, в одной шеренге ходить будем.

https://www.youtube.com/watch?v=_4KbDwL851w
показать весь комментарий
14.07.2021 09:55 Ответить
Ось цей небритий поц-iудэй,слуга невiдомо кого, буде керувати украiнськими ментами?
показать весь комментарий
14.07.2021 09:57 Ответить
Схоже ще одного щирого українця влаштують на високу посаду! Так це просто свято (((((:
показать весь комментарий
14.07.2021 09:59 Ответить
Монастырский, он женится на Антонине Геращенко или выйдет замуж? Показания Лещенко, специалиста в селекции кадров, не дают полного понимания ситуации.
показать весь комментарий
14.07.2021 10:45 Ответить
Это как только модератор с гомофобными предрассудками, пережитками средневекового мракобесия, смог устроиться на работу в самую прогрессивную редакцию, денно и нощно борющуюся с цензурой, диктатурой и надругательством над свободой личности? Европейского суда по правам человека на него нет.
показать весь комментарий
14.07.2021 12:09 Ответить
Если кто посмеет своими руками, можно сказать звериными лапами, прикоснуться к величайшему достижению гуманизма, любви и свободе, злобно и гомофобно забанить, того мертвые встанут из могил, миллионы жертв костров и концлагерей, встанут и осудят и заклеймят вечным позором. Любов не має статі. Прогрес не спинити.
Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського - Цензор.НЕТ 5094
показать весь комментарий
14.07.2021 12:52 Ответить
этодругое блть сколькожможноповторять
показать весь комментарий
14.07.2021 13:00 Ответить
шёл мимо в магазин за хлебушкой а тут девачке плохо стало... ну поддержал чем мог
показать весь комментарий
14.07.2021 13:01 Ответить
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый ваш ********** батальон,
Десятый ваш ********** батальон!
показать весь комментарий
14.07.2021 13:04 Ответить
-- Всі симпатики гітлера у 30--40 роках. які привели його до абсолютної влади були знищені.../ варто пригадати " ніч довгих ножів"/ Авак*ян сприяв приходу ЗЕ--шкідників. взявши під контроль вибори...Зважаючи на гебістські смі#уйочки кремлівського ліліпузіка і його .останні. розсусолювання : що ми єдиний народ----НЕ виключає: .що існує домовленність із нашим шкетом запровадити в Україні білоруський варіант єднання у єдиний .неподільний. непереможний...Здійснити це було можливо за сприяння МВС. ...
Хитрун і не дурак Авак*ян на цю авантюру міг і НЕ погодитися... Тому . сьогодні. маємо " вітати" чергового ЗЕ-вірнопідданого можновладця у кишлі ЗЕ--кваків.../далі буде...гайки підкручуються.../
показать весь комментарий
14.07.2021 11:13 Ответить
///
Денис Монастырский родом из города Хмельницкий. "Слуга" окончил Хмельницкий университет управления и права и Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины. В прошлом, трудился секретарем конкурсной комиссии по формированию Государственного Бюро Расследований. Забавно, но супруга Монастырского работает в Госбюро расследований. За прошлый год она получила 1,1 млн грн зарплаты. До избрания нардепом Монастырский работал помощником действующего замглавы МВД Антона Геращенко.

Согласно декларации главы комитета, по состоянию на 2020 год, он владеет двумя автомобилями: Suzuki SX-4 2008 года выпуска и Kia Sportage 2017 года выпуска. В Киеве семья Монастырского арендует квартиру площадью 100 кв. м. В прошлом году он получил 537 тыс. грн зарплаты. Ещё 300 тыс. грн - в качестве подарка. Общий доход Монастырского составил 2,35 млн грн, включая доход от продажи недвижимости. В декларации также указано, что "под подушкой" он держит порядка 2 млн грн. Ещё 436 тыс. грн. - содержится на счетах в банках.
Сообщается, что представление на назначение нового министра внутренних дел Верховная Рада рассмотрит в эту пятницу, - 16 июля.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:23 Ответить
Видно, що Зєля з Юзіком побили горшки...
показать весь комментарий
14.07.2021 11:30 Ответить
нэ нэ нэ Юзык хочет спикером там места не такие тесные как в зале шо ему ментура
показать весь комментарий
14.07.2021 12:56 Ответить
Аваков протянул Геращенко а Геращенко протянул Монастырского. Это типа как Медведев подменял херпутина
показать весь комментарий
14.07.2021 11:43 Ответить
Партийная кличка будущего руководителя МВД Дениса Монастырского - "Моня Стырский" ...
показать весь комментарий
14.07.2021 12:27 Ответить
та какаяразница если Китай всю нэньку заасфальтуе... ну да ещё одна люся... ну всё ж по гендерному всё по чесноку
показать весь комментарий
14.07.2021 12:57 Ответить
ВОН ОНО ЧТО..........

Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського - Цензор.НЕТ 4779 Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського - Цензор.НЕТ 2749
показать весь комментарий
14.07.2021 12:42 Ответить
та какаяразница через месяц другой поменяют
показать весь комментарий
14.07.2021 12:54 Ответить
мдя... люся чеснокова
показать весь комментарий
14.07.2021 12:58 Ответить
люся чеснокова-монастырская даже так
показать весь комментарий
14.07.2021 12:58 Ответить
Будь хто, хто погодився вляпатись у зелелену владу, не може бути ні порядною, ні розумною людиною...
показать весь комментарий
14.07.2021 13:02 Ответить
но хитрожопым может быть.... рояль е_ать не палец в нос засунуть
показать весь комментарий
14.07.2021 13:59 Ответить
к стати спросите у этой люси как у неё (него мб) с делами чести??? ага-ага майдан Гонгадзе
Гандзюк Шеремет и много много чего ещё
показать весь комментарий
14.07.2021 13:58 Ответить
Божечкі! Та воно ж є алкашня кончєна! Презік-наркоша, а глав.мусор - алкаш!) Шо ще незвичайного трапилось в Україні з 'приходом' бубачькі у 2019-му?!)
показать весь комментарий
14.07.2021 14:43 Ответить
