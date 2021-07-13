Зеленский предлагает на место Авакова "слугу народа" Монастырского
Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.
Об этом сообщили в своих Telegram-каналах нардеп "СН" Александр Качура и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент предложил Дениса Монастырского на должность Министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами! Голосование за назначение состоится уже в эту пятницу!" - написал Качура.
Эту информацию подтверждает и Лещенко.
"Арсен Аваков, возможно, пойдет на выборах на пост мэра Харькова. Вопрос отставки министра планируют проголосовать в пятницу", - добавил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.
Зміна міністрів не дає відповіді на ці питання, так як потрібно гнати цю зелену погань зі всіх владних структур , поки не пізно!!
небедные толпятся в капитанской рубке.... на всякий случай.... вдруг руля не туда крутанут
Ну чому в них у всіх такі дебільні мордони!?
получнулось..... потомушо нельзя не самотёк... оно течёт тудаже
https://www.youtube.com/watch?v=_4KbDwL851w
Десятый ваш ********** батальон,
Десятый ваш ********** батальон!
Хитрун і не дурак Авак*ян на цю авантюру міг і НЕ погодитися... Тому . сьогодні. маємо " вітати" чергового ЗЕ-вірнопідданого можновладця у кишлі ЗЕ--кваків.../далі буде...гайки підкручуються.../
Денис Монастырский родом из города Хмельницкий. "Слуга" окончил Хмельницкий университет управления и права и Институт государства и права им. Корецкого НАН Украины. В прошлом, трудился секретарем конкурсной комиссии по формированию Государственного Бюро Расследований. Забавно, но супруга Монастырского работает в Госбюро расследований. За прошлый год она получила 1,1 млн грн зарплаты. До избрания нардепом Монастырский работал помощником действующего замглавы МВД Антона Геращенко.
Согласно декларации главы комитета, по состоянию на 2020 год, он владеет двумя автомобилями: Suzuki SX-4 2008 года выпуска и Kia Sportage 2017 года выпуска. В Киеве семья Монастырского арендует квартиру площадью 100 кв. м. В прошлом году он получил 537 тыс. грн зарплаты. Ещё 300 тыс. грн - в качестве подарка. Общий доход Монастырского составил 2,35 млн грн, включая доход от продажи недвижимости. В декларации также указано, что "под подушкой" он держит порядка 2 млн грн. Ещё 436 тыс. грн. - содержится на счетах в банках.
Сообщается, что представление на назначение нового министра внутренних дел Верховная Рада рассмотрит в эту пятницу, - 16 июля.
Гандзюк Шеремет и много много чего ещё