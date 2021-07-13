Зеленский предлагает на место Авакова "слугу народа" Монастырского

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

Об этом сообщили в своих Telegram-каналах нардеп "СН" Александр Качура и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент предложил Дениса Монастырского на должность Министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами! Голосование за назначение состоится уже в эту пятницу!" - написал Качура.

Эту информацию подтверждает и Лещенко.

"Арсен Аваков, возможно, пойдет на выборах на пост мэра Харькова. Вопрос отставки министра планируют проголосовать в пятницу", - добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.