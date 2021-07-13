"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова, - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Мы не формировали это правительство. Мы не несём ответственность за то, что это правительство натворило. Поэтому мы и не будем голосовать за любые рокировки. Потому что не верим, что смена одних фамилий на другие что-то изменит в стране, пока не изменится тотальная власть "Слуг народа". Наших голосов за кадровые вопросы не будет", - заявила нардеп.

Говоря о том, кого она видит на должности министра внутренних дел, Тимошенко подчеркнула: "Я вижу полную смену власти в Украине".

