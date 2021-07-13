"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова, - Тимошенко
Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
"Мы не формировали это правительство. Мы не несём ответственность за то, что это правительство натворило. Поэтому мы и не будем голосовать за любые рокировки. Потому что не верим, что смена одних фамилий на другие что-то изменит в стране, пока не изменится тотальная власть "Слуг народа". Наших голосов за кадровые вопросы не будет", - заявила нардеп.
Говоря о том, кого она видит на должности министра внутренних дел, Тимошенко подчеркнула: "Я вижу полную смену власти в Украине".
до этого он кричал "авакова в отставку", а тут, бац.. йулька все методички ему смешала))
аваков - ставленник йульки на пост министра мвд в 2014.
21 апреля 2010 года Аваков вступил в партию «Батькивщина» и принял предложение Юлии Тимошенко возглавить областную организацию «Батькивщины», является членом политсовета партии.
Верховная рада Украины 21 февраля 2014 года отправила в отставку исполняющего обязанности министра внутренних дел Виталия Захарченко и на следующий день назначила исполняющим обязанности Арсена Авакова.
Распределение мест(портфелей) в ВР - по квотам - на партии.
Поэтому место министра МВД в составе партии "Батькивщина" после выборов ВР - не светило, не их квота.
Для этого Йулька решила схитрить:
26 августа Арсен Аваков сообщил о том, что не будет участвовать в парламентских выборах вместе с партией «Батькивщина» - и вошел в состав новой партии "Народный Фронт", которой и досталось кресло министра МВД - по квоте ВР.
2 декабря 2014 года сформировавшаяся в Верховной Раде коалиция... сформировала проект нового состава правительства, где Арсен Аваков сохранил пост главы МВД Украины. Верховная рада приняла этот состав, в поддержку чего проголосовало 288 народных депутатов.
В 2018 (а может и раньше) - Аваков решил поработать на Беню, бо понимал - с Йулей ему ничего уже не светит, а новые выборы президента и ВР лишат его места министра МВД. И - договорился с Беней Коломойшей.
Помнишь, как на второй день - моника Зе!лох похвалил Авакова за помощь в выборах?))
Более того, Арсен Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти на Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста в 2019. Совпадение?))
Навіть "снежный человек" цього не приховував:
Заставить никого нельзя..
Чья квота, по цымбалах.
Назначения югика я тоже помню.
Медитируй)))
Ты неудачник, лидер неудачников.
реально эта страна с "мудрым наридом" нежизнеспособна...
страна быдла...