"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова, - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Мы не формировали это правительство. Мы не несём ответственность за то, что это правительство натворило. Поэтому мы и не будем голосовать за любые рокировки. Потому что не верим, что смена одних фамилий на другие что-то изменит в стране, пока не изменится тотальная власть "Слуг народа". Наших голосов за кадровые вопросы не будет", - заявила нардеп.

Говоря о том, кого она видит на должности министра внутренних дел, Тимошенко подчеркнула: "Я вижу полную смену власти в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Аваков Арсен (3445) Тимошенко Юлия (24593) Батькивщина (2014)
Топ комментарии
+19
ну, теперь у ваньки сулимы полный п*издец в голове настанет))
до этого он кричал "авакова в отставку", а тут, бац.. йулька все методички ему смешала))
показать весь комментарий
13.07.2021 19:12 Ответить
+17
Ваня и глазом не моргнет, так быстро найдет 10 причин правоты Жульки...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:13 Ответить
+14
п.с. если кто не знает:
аваков - ставленник йульки на пост министра мвд в 2014.
21 апреля 2010 года Аваков вступил в партию «Батькивщина» и принял предложение Юлии Тимошенко возглавить областную организацию «Батькивщины», является членом политсовета партии.
Верховная рада Украины 21 февраля 2014 года отправила в отставку исполняющего обязанности министра внутренних дел Виталия Захарченко и на следующий день назначила исполняющим обязанности Арсена Авакова.
Распределение мест(портфелей) в ВР - по квотам - на партии.
Поэтому место министра МВД в составе партии "Батькивщина" после выборов ВР - не светило, не их квота.
Для этого Йулька решила схитрить:
26 августа Арсен Аваков сообщил о том, что не будет участвовать в парламентских выборах вместе с партией «Батькивщина» - и вошел в состав новой партии "Народный Фронт", которой и досталось кресло министра МВД - по квоте ВР.
2 декабря 2014 года сформировавшаяся в Верховной Раде коалиция... сформировала проект нового состава правительства, где Арсен Аваков сохранил пост главы МВД Украины. Верховная рада приняла этот состав, в поддержку чего проголосовало 288 народных депутатов.
В 2018 (а может и раньше) - Аваков решил поработать на Беню, бо понимал - с Йулей ему ничего уже не светит, а новые выборы президента и ВР лишат его места министра МВД. И - договорился с Беней Коломойшей.
Помнишь, как на второй день - моника Зе!лох похвалил Авакова за помощь в выборах?))
Более того, Арсен Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти на Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста в 2019. Совпадение?))
показать весь комментарий
13.07.2021 19:13 Ответить
а Баба Яга всегда против!(с)
показать весь комментарий
13.07.2021 19:10 Ответить
Оставили бабусю без земельного надела...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:13 Ответить
на кореянку-китаянку похожа
показать весь комментарий
13.07.2021 21:09 Ответить
Ана не баба яга! Ана ботоксна сосна.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:17 Ответить
"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9428
показать весь комментарий
13.07.2021 19:18 Ответить
Змея линяет?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:26 Ответить
Та панятна.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:10 Ответить
Ваня и глазом не моргнет, так быстро найдет 10 причин правоты Жульки...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:13 Ответить
Він міністр Зелі.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:17 Ответить
"Помнишь, как...... моника Зе!лох похвалил Авакова за помощь в выборах?"

Навіть "снежный человек" цього не приховував:

"Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3023
показать весь комментарий
13.07.2021 20:43 Ответить
ніт, він по квоті яйценюха призначений, тому яйценюх шантажував пороха, що не дасть голосів в ВР, якщо той буде чіпати авакяшку, а в результаті він всіх кинув.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:01 Ответить
Так оно за жулю и топило
показать весь комментарий
13.07.2021 19:16 Ответить
да ты всегда была дурой...ты и за аннигиляцию портновых,королевских...никогда не проголосуешь...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:12 Ответить
Так там вроде заява по собственному...а не хотелки рады...
Заставить никого нельзя..
показать весь комментарий
13.07.2021 19:12 Ответить
по сути зегниды плдтянут говно полное
показать весь комментарий
13.07.2021 19:13 Ответить
круговорот говна в природе, чё жалеть-то?
показать весь комментарий
13.07.2021 22:26 Ответить
Пральна. Нехай слуги самі вигрібають своє лайно.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:13 Ответить
Аваков це Батьківщини гімно, але зєлєнське особисто поручився за авакова. Так, що хай розгрібають.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:16 Ответить
авакян был назначен питром. Шо не так?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:24 Ответить
Призначив, як Президент України, по чіїй квоті аваков став міністром мвс? Чекаю відповіді.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:28 Ответить
Саня,извини,но отставка Авакова-есть очень нехороший "лакмус"в ближайшее время произойдет что-то очень не хорошее...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:33 Ответить
Не вибачайся , я це знаю.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:51 Ответить
Дякую,ще раз вибач...
показать весь комментарий
13.07.2021 20:16 Ответить
Назначил питро. Точка.
Чья квота, по цымбалах.
Назначения югика я тоже помню.
Медитируй)))
показать весь комментарий
13.07.2021 19:39 Ответить
Ти даун тупорилий. Крапка.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:51 Ответить
То, что ты тут на зп 24/7 знают все, так что твоя "риторика" вызывает смех, а потом блевоту.
Ты неудачник, лидер неудачников.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:55 Ответить
той пусто брехатель не зможе відповісти
показать весь комментарий
13.07.2021 21:03 Ответить
бредишь?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:28 Ответить
Да кто бы сомневался. Ещё Разумков теперь должен гневно высказаться. А больше то у Ахметки и нет никого)))
показать весь комментарий
13.07.2021 19:14 Ответить
А ну да, ещё этот... боевой... Ляшко.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:36 Ответить
тупой быдлоэлекторат, если сопли урода снимут Авакова, то поставят КГБ-ника рекомендованного путеном...

реально эта страна с "мудрым наридом" нежизнеспособна...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:14 Ответить
то есть, пусть теперь аваков вростёт в это кресло?
показать весь комментарий
13.07.2021 22:28 Ответить
"Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3146

страна быдла...
показать весь комментарий
14.07.2021 04:36 Ответить
Помнит старуха-колясочница, как Арсенчик в 2010 году на неё поставил.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:15 Ответить
А вот еще один вариант всплывает.. Провал отставки.. И Аваков на " белом коне" в бурке, папахе и с шашкой...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:15 Ответить
вАна не пускает..
показать весь комментарий
13.07.2021 20:29 Ответить
сразу видно ху из ху, это не пустые слова, это конкретные действия
показать весь комментарий
13.07.2021 19:16 Ответить
"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2796
показать весь комментарий
13.07.2021 19:20 Ответить
китаянка
показать весь комментарий
13.07.2021 21:12 Ответить
авака, тимошкина кака
показать весь комментарий
13.07.2021 19:20 Ответить
Мутно все это...Аваков довольно сильная личность,гораздо "круче" Зе,и всей этой шоблы...И он довольно крепко стоял на ногах(сидел в кресле)...Я думаю,что Зе,с-ка,обязался в Германии направить нам лугандон,(формулу Штанмайера)При всех минусах Авакова-он был пожалуй единственным проукраинским министром у зелёных убл...ов...Значит,нас ждут тяжёлые времена...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:22 Ответить
Йулька на зустріч однокласників приїхала

"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4002
показать весь комментарий
13.07.2021 19:22 Ответить
и это ее одноклассники? Как же далека она от народа! вот ее ровесницы без макияжа, кутюрной одежды, прически и миллионов долларов на операции и косметику, процедуры.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:08 Ответить
Жулька по понятиям живет. Своих подельников не сдает. К тому же без защиты Рюкзакова не долго баба Жуля еще будет вонять в ВР.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:31 Ответить
народ не понимает...без урп лукъяненка шайка юльки это рыго-левацкая муйня...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:40 Ответить
А какой смысл голосовать против, если он сам подал в отставку? чего-то Юля- того ..
показать весь комментарий
13.07.2021 20:17 Ответить
кто бы сомневался, вАна уже сама никому не нужна, хватит нам дешевого популизма, наелись.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:27 Ответить
Хітруля біла та пухнаста
показать весь комментарий
13.07.2021 21:17 Ответить
 
 