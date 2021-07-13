"Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова, - Тимошенко

Фракція "Батьківщина" не голосуватиме за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Ми не формували цей уряд. Ми не несемо відповідальність за те, що цей уряд наробив. Тому ми і не будемо голосувати за будь-які рокіровки. Тому що не віримо, що зміна одних прізвищ на інші щось змінить у країні, поки не зміниться тотальна влада "Слуг народу". Наших голосів за кадрові питання не буде", - заявила нардепка.

Говорячи про те, кого вона бачить на посаді міністра внутрішніх справ, Тимошенко зауважила: "Я бачу повну зміну влади в Україні".

