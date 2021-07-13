УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4976 відвідувачів онлайн
Новини
5 461 52

"Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова, - Тимошенко

Фракція "Батьківщина" не голосуватиме за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

"Ми не формували цей уряд. Ми не несемо відповідальність за те, що цей уряд наробив. Тому ми і не будемо голосувати за будь-які рокіровки. Тому що не віримо, що зміна одних прізвищ на інші щось змінить у країні, поки не зміниться тотальна влада "Слуг народу". Наших голосів за кадрові питання не буде", - заявила нардепка.

Говорячи про те, кого вона бачить на посаді міністра внутрішніх справ, Тимошенко зауважила: "Я бачу повну зміну влади в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Тимошенко Юлія (4700) Батьківщина (587)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
ну, теперь у ваньки сулимы полный п*издец в голове настанет))
до этого он кричал "авакова в отставку", а тут, бац.. йулька все методички ему смешала))
показати весь коментар
13.07.2021 19:12 Відповісти
+17
Ваня и глазом не моргнет, так быстро найдет 10 причин правоты Жульки...
показати весь коментар
13.07.2021 19:13 Відповісти
+14
п.с. если кто не знает:
аваков - ставленник йульки на пост министра мвд в 2014.
21 апреля 2010 года Аваков вступил в партию «Батькивщина» и принял предложение Юлии Тимошенко возглавить областную организацию «Батькивщины», является членом политсовета партии.
Верховная рада Украины 21 февраля 2014 года отправила в отставку исполняющего обязанности министра внутренних дел Виталия Захарченко и на следующий день назначила исполняющим обязанности Арсена Авакова.
Распределение мест(портфелей) в ВР - по квотам - на партии.
Поэтому место министра МВД в составе партии "Батькивщина" после выборов ВР - не светило, не их квота.
Для этого Йулька решила схитрить:
26 августа Арсен Аваков сообщил о том, что не будет участвовать в парламентских выборах вместе с партией «Батькивщина» - и вошел в состав новой партии "Народный Фронт", которой и досталось кресло министра МВД - по квоте ВР.
2 декабря 2014 года сформировавшаяся в Верховной Раде коалиция... сформировала проект нового состава правительства, где Арсен Аваков сохранил пост главы МВД Украины. Верховная рада приняла этот состав, в поддержку чего проголосовало 288 народных депутатов.
В 2018 (а может и раньше) - Аваков решил поработать на Беню, бо понимал - с Йулей ему ничего уже не светит, а новые выборы президента и ВР лишат его места министра МВД. И - договорился с Беней Коломойшей.
Помнишь, как на второй день - моника Зе!лох похвалил Авакова за помощь в выборах?))
Более того, Арсен Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти на Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста в 2019. Совпадение?))
показати весь коментар
13.07.2021 19:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а Баба Яга всегда против!(с)
показати весь коментар
13.07.2021 19:10 Відповісти
Оставили бабусю без земельного надела...
показати весь коментар
13.07.2021 19:13 Відповісти
на кореянку-китаянку похожа
показати весь коментар
13.07.2021 21:09 Відповісти
Ана не баба яга! Ана ботоксна сосна.
показати весь коментар
13.07.2021 19:17 Відповісти
"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9428
показати весь коментар
13.07.2021 19:18 Відповісти
Змея линяет?
показати весь коментар
13.07.2021 19:26 Відповісти
Та панятна.
показати весь коментар
13.07.2021 19:10 Відповісти
ну, теперь у ваньки сулимы полный п*издец в голове настанет))
до этого он кричал "авакова в отставку", а тут, бац.. йулька все методички ему смешала))
показати весь коментар
13.07.2021 19:12 Відповісти
Ваня и глазом не моргнет, так быстро найдет 10 причин правоты Жульки...
показати весь коментар
13.07.2021 19:13 Відповісти
п.с. если кто не знает:
аваков - ставленник йульки на пост министра мвд в 2014.
21 апреля 2010 года Аваков вступил в партию «Батькивщина» и принял предложение Юлии Тимошенко возглавить областную организацию «Батькивщины», является членом политсовета партии.
Верховная рада Украины 21 февраля 2014 года отправила в отставку исполняющего обязанности министра внутренних дел Виталия Захарченко и на следующий день назначила исполняющим обязанности Арсена Авакова.
Распределение мест(портфелей) в ВР - по квотам - на партии.
Поэтому место министра МВД в составе партии "Батькивщина" после выборов ВР - не светило, не их квота.
Для этого Йулька решила схитрить:
26 августа Арсен Аваков сообщил о том, что не будет участвовать в парламентских выборах вместе с партией «Батькивщина» - и вошел в состав новой партии "Народный Фронт", которой и досталось кресло министра МВД - по квоте ВР.
2 декабря 2014 года сформировавшаяся в Верховной Раде коалиция... сформировала проект нового состава правительства, где Арсен Аваков сохранил пост главы МВД Украины. Верховная рада приняла этот состав, в поддержку чего проголосовало 288 народных депутатов.
В 2018 (а может и раньше) - Аваков решил поработать на Беню, бо понимал - с Йулей ему ничего уже не светит, а новые выборы президента и ВР лишат его места министра МВД. И - договорился с Беней Коломойшей.
Помнишь, как на второй день - моника Зе!лох похвалил Авакова за помощь в выборах?))
Более того, Арсен Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти на Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста в 2019. Совпадение?))
показати весь коментар
13.07.2021 19:13 Відповісти
Він міністр Зелі.
показати весь коментар
13.07.2021 19:17 Відповісти
"Помнишь, как...... моника Зе!лох похвалил Авакова за помощь в выборах?"

Навіть "снежный человек" цього не приховував:

"Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3023
показати весь коментар
13.07.2021 20:43 Відповісти
ніт, він по квоті яйценюха призначений, тому яйценюх шантажував пороха, що не дасть голосів в ВР, якщо той буде чіпати авакяшку, а в результаті він всіх кинув.
показати весь коментар
13.07.2021 21:01 Відповісти
Так оно за жулю и топило
показати весь коментар
13.07.2021 19:16 Відповісти
да ты всегда была дурой...ты и за аннигиляцию портновых,королевских...никогда не проголосуешь...
показати весь коментар
13.07.2021 19:12 Відповісти
Так там вроде заява по собственному...а не хотелки рады...
Заставить никого нельзя..
показати весь коментар
13.07.2021 19:12 Відповісти
по сути зегниды плдтянут говно полное
показати весь коментар
13.07.2021 19:13 Відповісти
круговорот говна в природе, чё жалеть-то?
показати весь коментар
13.07.2021 22:26 Відповісти
Пральна. Нехай слуги самі вигрібають своє лайно.
показати весь коментар
13.07.2021 19:13 Відповісти
Аваков це Батьківщини гімно, але зєлєнське особисто поручився за авакова. Так, що хай розгрібають.
показати весь коментар
13.07.2021 19:16 Відповісти
авакян был назначен питром. Шо не так?
показати весь коментар
13.07.2021 19:24 Відповісти
Призначив, як Президент України, по чіїй квоті аваков став міністром мвс? Чекаю відповіді.
показати весь коментар
13.07.2021 19:28 Відповісти
Саня,извини,но отставка Авакова-есть очень нехороший "лакмус"в ближайшее время произойдет что-то очень не хорошее...
показати весь коментар
13.07.2021 19:33 Відповісти
Не вибачайся , я це знаю.
показати весь коментар
13.07.2021 19:51 Відповісти
Дякую,ще раз вибач...
показати весь коментар
13.07.2021 20:16 Відповісти
Назначил питро. Точка.
Чья квота, по цымбалах.
Назначения югика я тоже помню.
Медитируй)))
показати весь коментар
13.07.2021 19:39 Відповісти
Ти даун тупорилий. Крапка.
показати весь коментар
13.07.2021 19:51 Відповісти
То, что ты тут на зп 24/7 знают все, так что твоя "риторика" вызывает смех, а потом блевоту.
Ты неудачник, лидер неудачников.
показати весь коментар
13.07.2021 19:55 Відповісти
той пусто брехатель не зможе відповісти
показати весь коментар
13.07.2021 21:03 Відповісти
бредишь?
показати весь коментар
13.07.2021 19:28 Відповісти
Да кто бы сомневался. Ещё Разумков теперь должен гневно высказаться. А больше то у Ахметки и нет никого)))
показати весь коментар
13.07.2021 19:14 Відповісти
А ну да, ещё этот... боевой... Ляшко.
показати весь коментар
13.07.2021 19:36 Відповісти
тупой быдлоэлекторат, если сопли урода снимут Авакова, то поставят КГБ-ника рекомендованного путеном...

реально эта страна с "мудрым наридом" нежизнеспособна...
показати весь коментар
13.07.2021 19:14 Відповісти
то есть, пусть теперь аваков вростёт в это кресло?
показати весь коментар
13.07.2021 22:28 Відповісти
"Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3146

страна быдла...
показати весь коментар
14.07.2021 04:36 Відповісти
Помнит старуха-колясочница, как Арсенчик в 2010 году на неё поставил.
показати весь коментар
13.07.2021 19:15 Відповісти
А вот еще один вариант всплывает.. Провал отставки.. И Аваков на " белом коне" в бурке, папахе и с шашкой...
показати весь коментар
13.07.2021 19:15 Відповісти
вАна не пускает..
показати весь коментар
13.07.2021 20:29 Відповісти
сразу видно ху из ху, это не пустые слова, это конкретные действия
показати весь коментар
13.07.2021 19:16 Відповісти
"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2796
показати весь коментар
13.07.2021 19:20 Відповісти
китаянка
показати весь коментар
13.07.2021 21:12 Відповісти
авака, тимошкина кака
показати весь коментар
13.07.2021 19:20 Відповісти
Мутно все это...Аваков довольно сильная личность,гораздо "круче" Зе,и всей этой шоблы...И он довольно крепко стоял на ногах(сидел в кресле)...Я думаю,что Зе,с-ка,обязался в Германии направить нам лугандон,(формулу Штанмайера)При всех минусах Авакова-он был пожалуй единственным проукраинским министром у зелёных убл...ов...Значит,нас ждут тяжёлые времена...
показати весь коментар
13.07.2021 19:22 Відповісти
Йулька на зустріч однокласників приїхала

"Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4002
показати весь коментар
13.07.2021 19:22 Відповісти
и это ее одноклассники? Как же далека она от народа! вот ее ровесницы без макияжа, кутюрной одежды, прически и миллионов долларов на операции и косметику, процедуры.
показати весь коментар
13.07.2021 21:08 Відповісти
Жулька по понятиям живет. Своих подельников не сдает. К тому же без защиты Рюкзакова не долго баба Жуля еще будет вонять в ВР.
показати весь коментар
13.07.2021 19:31 Відповісти
народ не понимает...без урп лукъяненка шайка юльки это рыго-левацкая муйня...
показати весь коментар
13.07.2021 19:40 Відповісти
А какой смысл голосовать против, если он сам подал в отставку? чего-то Юля- того ..
показати весь коментар
13.07.2021 20:17 Відповісти
кто бы сомневался, вАна уже сама никому не нужна, хватит нам дешевого популизма, наелись.
показати весь коментар
13.07.2021 20:27 Відповісти
Хітруля біла та пухнаста
показати весь коментар
13.07.2021 21:17 Відповісти
 
 