РУС
Новости
1 461 8

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, - Осадчук

Фракция

Фракция "Голос" может проголосовать за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам во ВРУ сказал нардеп "Голоса", первый заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

"Голос" еще год назад инициировал отставку Арсена Авакова. Поэтому сейчас, понятно, мы будем это поддерживать. Но это мое мнение. Информация только проступила. Обсуждения фракции еще просто физически не было. Но до завтра мы сформируем окончательную позицию", - подчеркнул он.

По словам нардепа, завтра в 15:00 пройдет заседание комитета, на котором могут рассмотреть вопрос отставки министра внутренних дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова, - Тимошенко

Отвечая на вопрос, кого он видит на этой должности вместо Авакова, Осадчук отметил: "Я никого не вижу вместо Авакова. Я бы хотел, чтобы с профильным комитетом провели консультации, чтобы Офис Президента или кто там будет вносить кандидатуры пришли на профильный комитет и сказали, кого предлагают, и объяснили, почему".

Напомним, 13 июля стало известно, что Арсен Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) отставка (3173) Голос партия (504) Осадчук Андрей (39)
Осади его, Осадчук. Будем благодарны))
показать весь комментарий
13.07.2021 19:38 Ответить
Кира Рудык обмахиваясь американским паспортом:"-Ой,не надо никакой благодарности."
показать весь комментарий
13.07.2021 19:44 Ответить
Аваков подал в отставку с должности главы МВД. Похоже, Борисыч что-то знает о приближающихся событиях и не хочет защищать зеленого пианиста...Тут как раз Авакова понять не сложно. Когда начнутся столкновения, его сделают козлом отпущения. А теперь янелоху придется брать ответственность на себя ...(с)
показать весь комментарий
13.07.2021 19:39 Ответить
от теж такої думки, відразу після меркельши штангенциркуль
показать весь комментарий
13.07.2021 19:42 Ответить
Такие решения не принимают вдруг. Скорее всего все продумано заранее.
Просто чует Аваков, что время сваливать из этого балагана, пока не изманазся в крови.
показать весь комментарий
13.07.2021 21:40 Ответить
Фрикция "Голос" еще не определилась ибо не видела прайса.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:40 Ответить
этот гул не спроста
показать весь комментарий
13.07.2021 19:44 Ответить
Оце ще забули запитати фракцію "Ніхто".)))
показать весь комментарий
13.07.2021 19:51 Ответить
 
 