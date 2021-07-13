Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, - Осадчук

Фракция "Голос" может проголосовать за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам во ВРУ сказал нардеп "Голоса", первый заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

"Голос" еще год назад инициировал отставку Арсена Авакова. Поэтому сейчас, понятно, мы будем это поддерживать. Но это мое мнение. Информация только проступила. Обсуждения фракции еще просто физически не было. Но до завтра мы сформируем окончательную позицию", - подчеркнул он.

По словам нардепа, завтра в 15:00 пройдет заседание комитета, на котором могут рассмотреть вопрос отставки министра внутренних дел.

Отвечая на вопрос, кого он видит на этой должности вместо Авакова, Осадчук отметил: "Я никого не вижу вместо Авакова. Я бы хотел, чтобы с профильным комитетом провели консультации, чтобы Офис Президента или кто там будет вносить кандидатуры пришли на профильный комитет и сказали, кого предлагают, и объяснили, почему".

Напомним, 13 июля стало известно, что Арсен Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел.