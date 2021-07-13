УКР
Новини
1 461 8

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, - Осадчук

Фракція

Фракція "Голос" може проголосувати за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав нардеп "Голосу", перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

"Голос" ще рік тому ініціював відставку Арсена Авакова. Тому зараз, зрозуміло, ми будемо це підтримувати. Але це моя думка. Інформація тільки надійшла. Обговорення фракції ще просто фізично не було. Але до завтра ми сформуємо остаточну позицію", - зауважив він.

За словами нардепа, завтра о 15:00 відбудеться засідання комітету, на якому можуть розглянути питання відставки міністра внутрішніх справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова, - Тимошенко

Відповідаючи на запитання, кого він бачить на цій посаді замість Авакова, Осадчук зазначив: "Я нікого не бачу замість Авакова. Я б хотів, щоб із профільним комітетом провели консультації, щоб Офіс Президента, або хто там буде вносити кандидатури, прийшли на профільний комітет і сказали, кого пропонують, і пояснили, чому".

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков подав у відставку з поста міністра внутрішніх справ.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) відставка (1485) Голос партія (517) Осадчук Андрій (41)
Осади его, Осадчук. Будем благодарны))
показати весь коментар
13.07.2021 19:38 Відповісти
Кира Рудык обмахиваясь американским паспортом:"-Ой,не надо никакой благодарности."
показати весь коментар
13.07.2021 19:44 Відповісти
Аваков подал в отставку с должности главы МВД. Похоже, Борисыч что-то знает о приближающихся событиях и не хочет защищать зеленого пианиста...Тут как раз Авакова понять не сложно. Когда начнутся столкновения, его сделают козлом отпущения. А теперь янелоху придется брать ответственность на себя ...(с)
показати весь коментар
13.07.2021 19:39 Відповісти
от теж такої думки, відразу після меркельши штангенциркуль
показати весь коментар
13.07.2021 19:42 Відповісти
Такие решения не принимают вдруг. Скорее всего все продумано заранее.
Просто чует Аваков, что время сваливать из этого балагана, пока не изманазся в крови.
показати весь коментар
13.07.2021 21:40 Відповісти
Фрикция "Голос" еще не определилась ибо не видела прайса.
показати весь коментар
13.07.2021 19:40 Відповісти
этот гул не спроста
показати весь коментар
13.07.2021 19:44 Відповісти
Оце ще забули запитати фракцію "Ніхто".)))
показати весь коментар
13.07.2021 19:51 Відповісти
 
 