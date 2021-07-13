Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, - Осадчук

Фракція "Голос" може проголосувати за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав нардеп "Голосу", перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

"Голос" ще рік тому ініціював відставку Арсена Авакова. Тому зараз, зрозуміло, ми будемо це підтримувати. Але це моя думка. Інформація тільки надійшла. Обговорення фракції ще просто фізично не було. Але до завтра ми сформуємо остаточну позицію", - зауважив він.

За словами нардепа, завтра о 15:00 відбудеться засідання комітету, на якому можуть розглянути питання відставки міністра внутрішніх справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова, - Тимошенко

Відповідаючи на запитання, кого він бачить на цій посаді замість Авакова, Осадчук зазначив: "Я нікого не бачу замість Авакова. Я б хотів, щоб із профільним комітетом провели консультації, щоб Офіс Президента, або хто там буде вносити кандидатури, прийшли на профільний комітет і сказали, кого пропонують, і пояснили, чому".

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков подав у відставку з поста міністра внутрішніх справ.