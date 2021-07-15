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Рада отправила Авакова в отставку, поблагодарив его аплодисментами. ВИДЕО

Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовал 291 народный депутат.

Перед голосованием спикер Дмитрий Разумков рассказал, что Аваков подал в ВРУ документы об отставке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сам министр не присутствовал на заседании Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о его отставке.

Депутаты 15 минут обсуждали вопрос отставки министра и озвучили позицию своих фракций относительно голосования.

Рада отправила Авакова в отставку, поблагодарив его аплодисментами 01

Фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ не дали ни одного голоса за отставку Авакова.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сюмар об отставке Авакова: "Чашу терпения" Зеленского переполнило задержание Юрченко и Брагара под наркотиками

Аваков возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на должность в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019), Алексея Гончарука (2019-2020) и Дениса Шмыгаля (2020-2021).

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) ВР (29272) Кабмин (14033) МВД (9324) отставка (3160)


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Топ комментарии
+34
Думаю что да. Скоро все поймут что Аваков был далеко не наихудший вариант....
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15.07.2021 10:31
+29
Рада отправила Авакова в отставку - Цензор.НЕТ 3109
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15.07.2021 10:19
+19
Рада відправила Авакова у відставку - Цензор.НЕТ 3031
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15.07.2021 10:26
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бе-бе-бе
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15.07.2021 11:03 Ответить
надо было Петру Алексеичу рекомендовать стать министром МВД....им он ещё не был..)))))) кум был, а он нет. ))
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15.07.2021 11:06 Ответить
Рада відправила Авакова у відставку, подякувавши йому оплесками - Цензор.НЕТ 6192. .
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15.07.2021 11:11 Ответить
...ну почему, он же профессионал....он всё может...могли же вместе с кумом Януковичу служить.....а клоун чем хуже)))
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15.07.2021 11:17 Ответить
Рада відправила Авакова у відставку, подякувавши йому оплесками - Цензор.НЕТ 7508.
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15.07.2021 11:34 Ответить
...а по сути...АБИДНА...ДА!! ))
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15.07.2021 11:35 Ответить
..За що мені має бути - абідна , за те що ти - дурника клеїш .??
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15.07.2021 11:43 Ответить
за то шо ты у олегарха на прикормке....и тебе пох та Украина...абы годував ))))
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15.07.2021 12:20 Ответить
Маячня . ! Я на - прікормке лише сам у себе . І пишу тут , якраз тому що Україна ,- країна в якій я живу все життя , і в якій мені помирати ,, мені не пох .
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15.07.2021 12:29 Ответить
не дала ще Україна ЛІДЕРА....але він буде...я в це вірю.
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15.07.2021 12:43 Ответить
Без царя совсем никак?)))
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15.07.2021 22:41 Ответить
а вы молчите и сажайте миллиард - и верьте от самое главное верьте и отблескивайте зеленым....
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15.07.2021 11:07 Ответить
Я очень благодарен Авакову за Ягуар весной 2014 в Харькове. И проклинаю его за ментов, которые остались на месте после всех событий весны 2014 г.
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15.07.2021 11:16 Ответить
При всіх рівно можливих варіаціях українське суспільство обрали най огидніший,най гірший варіант-жида клоуна ще Й про кацапської орієнтації
Можливо московське ***** має ценз-українці один з векторів холопського народу.
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15.07.2021 11:21 Ответить
так оно и есть... вон с Западной Украины мотаются в РФ на заработки...это как?...и с мовой у них порядок, а мотаются ...паскуды.))
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15.07.2021 11:33 Ответить
..Ти що кацап ?? Тільки вони ще вважають що жителі заходу України , їздять до них на заробітки .. В той час як для них вікриті всі кордони з ЕС , який у них "під боком " ,, і де платять за роботу , вдвічі-втричі більше ніж у задрипапій муськві .
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15.07.2021 11:41 Ответить
Не ожидал, почти конституционным большинством!
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15.07.2021 11:24 Ответить
Ставте діда Москаля
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15.07.2021 11:36 Ответить
Нє міністра МВС ще довго повинні не обирати. Хаос повинен заволодіти Україною.
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15.07.2021 11:55 Ответить
ага. спасиба тибе, чёрт
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15.07.2021 12:14 Ответить
это шо теперь получается... свинка антоша больше не будет вещать о героических перемогах в кровной боротьбе с подонками?
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15.07.2021 12:28 Ответить
пойдут Харьковом керувать..и Зоряна с собой заберутЪ)
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15.07.2021 15:29 Ответить
а Шкиряк? куда пацана...
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15.07.2021 23:34 Ответить
така радость. как будто он тут каждому в борщ ссал каждый день
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15.07.2021 12:35 Ответить
лодки и вертолеты по полмиллиарда долларов каждые не поступили до сих пор в полном объеме.
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15.07.2021 13:02 Ответить
Можно продолжать стоя хлопать,потому что Арсен очень быстро вернётся,но уже премьером или президентом.
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15.07.2021 13:23 Ответить
Тьху на тебя!(33раза)
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15.07.2021 13:58 Ответить
президентом вернется ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ
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15.07.2021 19:01 Ответить
Як один з варіантів відставки Авакова, торчок злякався, що на нього щось риють 😎😎😎
ЗМІ наголошують, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ могли бути історії з нардепами "Слуги народу" Ігорем Васильковським та Євгеном Брагарем, а також з виключеним із фракції Олександром Юрченком, яких під впливом наркотиків затримувала поліція
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15.07.2021 13:29 Ответить
воры и быдло поблагодарили вора и быдлорюкзакова.
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15.07.2021 13:46 Ответить
У зюзиков в голове две извилины. В одной - Аваков не справился и его надо уволить. Во второй - Аваков хорошо работал и его надо поблагодарить за работу.
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15.07.2021 13:54 Ответить
В отставку? Надо было в тюрьму, а еще лучше на виселицу.
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15.07.2021 13:59 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26974675.html Нет уверенности в завтрашнем дне

Каким оно будет, завтрашнее дно?

Рада відправила Авакова у відставку, подякувавши йому оплесками - Цензор.НЕТ 6350
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15.07.2021 14:24 Ответить
Аваков контролирует улицу,а это в сегодняшней Украине ключевой фактор,никому не навязываю своего мнения и не пытаюсь оскорбить,но убеждён что Арсен будет премьером или президентом,очень показательна встреча с послом США,перый человек с которым встретился дипломат был опять же Аваков а не Зеленский.
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15.07.2021 14:27 Ответить
где и какую улицу? хиба шо на подходе к банковой может закатить концерт ну два от силы...
он тоже человек той же системы ну попугает бубочек разок другой а стране с этого что?
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15.07.2021 16:20 Ответить
его место на нарах!
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15.07.2021 16:33 Ответить
Огромная куча людей скажут что место Авакова на эшафоте,только что с того,после обнимашек с послом,такое в ближайшем будущем невозможно.
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15.07.2021 16:58 Ответить
Аваков за эти годы стал влиятельным мусорским мафиози. Депутаты оценили его взлет и проводили с почестями.
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15.07.2021 15:09 Ответить
"Значит, с ними нам вести незримый бой,
Так назначено судьбой для нас с тобой,
Служба дни и ночи."©
За эйфорией из-за долгожданной отставки Сабакова-Рюкзакова никому и невдомёк, никто и не заметил, как, умываясь горькими слезами, с хриплыми стонами, стенаниями, всхлипывая и заламывая руки выцеловывал кресло заместителя Министра внутренних дел вылизыватель не только ресторанных тарелок Тосик Геращенко, недавно утративший первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" (отобрал жиртрест Крищенко) и регулярно делавший Арсена Борисыча весьма довольным и умиротворённым. Скоро, даже очень скоро закончится благостное восседание жопы Тосика Геращенки в вышеупомянутом кресле - вытряхнут Тосиково седалище из-под кондиционера брендового, мощного на улицу Солнцем опалённую в спеку неможливую на самый зной изнуряющий...
Как жить?
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15.07.2021 15:50 Ответить
Та ладно...
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15.07.2021 18:20 Ответить
не в вечном министре дело - это жесточайший и глубочайший системный кризис система не
захотела реагировать в 2004 не захотела в 2014 не хотела в 2019 и даже устроила фарс с клоуном не хотят и сейчас..... будет либо общественный взрыв либо крах если общество на
этот раз решит прохилять......
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15.07.2021 16:17 Ответить
Позорище!
Аваков - эталон коррупции, а эти дурики ему еще и аплодируют.
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15.07.2021 16:31 Ответить
ты я вижу всем свечку держал
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15.07.2021 16:57 Ответить
А що з Шереметом, із Сашком Білим куди ЦЕ списати на технологічні похибки виробництва? "Лєс рубят - щєпкі лєтят".
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15.07.2021 16:43 Ответить
главное вовремя смыться )
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15.07.2021 16:57 Ответить
Кто следующий на должность "черта"?))))))
Эта песня будет вечной)
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15.07.2021 17:14 Ответить
Так тепер що, зелені наркомани будуть шастати на своїх авто під кайфом безкарно?Верховного наркомана хоч охорона контролює, а хто ж буде слідкувати за іншими зеленими ідіотами?
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15.07.2021 18:25 Ответить
Готують Авакова на заміну Шмигаля?
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15.07.2021 19:12 Ответить
Разумков підлизав Арсенборисичу, мабуть ще справ у них багато.
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15.07.2021 19:29 Ответить
Хто ж тепер буде ходити по Києву 1 січня зі смолоскипами?
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15.07.2021 20:22 Ответить
Аваков молодец. Я бы ему присвоил звание Героя Украины. Он заслужил это звание своим патриотизмом ради Украины . Это факт.Не зря его рашка боится.
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15.07.2021 21:12 Ответить
Майбутнє для авак'яна-рюкзаковича тільки нари, тільки нари.
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15.07.2021 21:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=b1ZyzRMMAuw&t=662s
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15.07.2021 22:18 Ответить
73 % баранов решили создать Дохлый Ссср,мертвеца воскресить НЕВОЗМОЖНО...
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16.07.2021 03:51 Ответить
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