Рада отправила Авакова в отставку, поблагодарив его аплодисментами. ВИДЕО

Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовал 291 народный депутат.

Перед голосованием спикер Дмитрий Разумков рассказал, что Аваков подал в ВРУ документы об отставке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Аваков вручил государственные и ведомственные награды 84 сотрудникам системы МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сам министр не присутствовал на заседании Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о его отставке.

Депутаты 15 минут обсуждали вопрос отставки министра и озвучили позицию своих фракций относительно голосования.

Фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ не дали ни одного голоса за отставку Авакова.

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сюмар об отставке Авакова: "Чашу терпения" Зеленского переполнило задержание Юрченко и Брагара под наркотиками

Аваков возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на должность в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019), Алексея Гончарука (2019-2020) и Дениса Шмыгаля (2020-2021).

Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.