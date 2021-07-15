Рада отправила Авакова в отставку, поблагодарив его аплодисментами. ВИДЕО
Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение проголосовал 291 народный депутат.
Перед голосованием спикер Дмитрий Разумков рассказал, что Аваков подал в ВРУ документы об отставке.
Сам министр не присутствовал на заседании Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о его отставке.
Депутаты 15 минут обсуждали вопрос отставки министра и озвучили позицию своих фракций относительно голосования.
Фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ не дали ни одного голоса за отставку Авакова.
Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.
Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должного министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.
Аваков возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на должность в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019), Алексея Гончарука (2019-2020) и Дениса Шмыгаля (2020-2021).
Подробнее об отставке Авакова, человека, который дольше всех в истории Украины занимал должность министра, вы можете ознакомиться в статье "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.
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Можливо московське ***** має ценз-українці один з векторів холопського народу.
ЗМІ наголошують, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ могли бути історії з нардепами "Слуги народу" Ігорем Васильковським та Євгеном Брагарем, а також з виключеним із фракції Олександром Юрченком, яких під впливом наркотиків затримувала поліція
Каким оно будет, завтрашнее дно?
он тоже человек той же системы ну попугает бубочек разок другой а стране с этого что?
Так назначено судьбой для нас с тобой,
Служба дни и ночи."©
За эйфорией из-за долгожданной отставки Сабакова-Рюкзакова никому и невдомёк, никто и не заметил, как, умываясь горькими слезами, с хриплыми стонами, стенаниями, всхлипывая и заламывая руки выцеловывал кресло заместителя Министра внутренних дел вылизыватель не только ресторанных тарелок Тосик Геращенко, недавно утративший первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" (отобрал жиртрест Крищенко) и регулярно делавший Арсена Борисыча весьма довольным и умиротворённым. Скоро, даже очень скоро закончится благостное восседание жопы Тосика Геращенки в вышеупомянутом кресле - вытряхнут Тосиково седалище из-под кондиционера брендового, мощного на улицу Солнцем опалённую в спеку неможливую на самый зной изнуряющий...
Как жить?
захотела реагировать в 2004 не захотела в 2014 не хотела в 2019 и даже устроила фарс с клоуном не хотят и сейчас..... будет либо общественный взрыв либо крах если общество на
этот раз решит прохилять......
Аваков - эталон коррупции, а эти дурики ему еще и аплодируют.
Эта песня будет вечной)