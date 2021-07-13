УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5314 відвідувачів онлайн
Новини
13 324 65

Монастирський: Погодитися на пропозицію Зеленського стати міністром внутрішніх справ - найскладніше рішення в житті

Монастирський: Погодитися на пропозицію Зеленського стати міністром внутрішніх справ - найскладніше рішення в житті

Нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський називає найбільш складним рішенням погодитися на пропозицію президента очолити Міністерство внутрішніх справ.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам після завершення засідання фракції "Слуги народу".

"Я можу сказати, що прийняв найбільш складне рішення у своєму житті - відповісти згодою на пропозицію президента очолити МВС. Це сталося буквально кілька хвилин тому. Я як людина, як політик розумію, на яку жертву йду, але я зробив цей вибір. І буду претендувати на цю посаду", - серед іншого, сказав Монастирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" дадуть голоси за призначення Монастирського главою МВС, - Палійчук

За його словами, завтра комітет ВР з питань правоохоронної діяльності розгляне заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про відставку.

"Післязавтра відбудеться голосування за заявою про відставку і, найімовірніше, в п'ятницю буде ще одне засідання комітету з питань правоохоронної діяльності та, відповідно, розгляд подання про призначення міністра внутрішніх справ", - пояснив нардеп.

Монастирський зізнався, що його колеги по фракції зустріли новину про його можливе призначення з натхненням і схваленням.

Він також повідомив, що ще не спілкувався з Аваковим з цього питання, а обговорював лише з президентом і фракцією.

Політик зазначив, що розмова з президентом про можливе призначення відбулася сьогодні вранці.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Зеленський Володимир (25253) МВС (3534) призначення (2347) відставка (1485) Монастирський Денис (392)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
это ж каким нужно быть идиотом - чтобы согласиться стать министром мвд у клоуна, да еще и после авакова))
показати весь коментар
13.07.2021 20:14 Відповісти
+14
наверное он чувствовал себя проституткой, "готовой на все и с любой стороны"(с)зеленский
а других в слугах урода просто не держат)
показати весь коментар
13.07.2021 20:17 Відповісти
+14
еще одно зел-е у-ще...Министр ВД - капитан, глава СБУ - лейтенант, президент - шут... Дождались
Монастырский: Согласиться на предложение Зеленского стать министром внутренних дел - наиболее сложное решение в жизни - Цензор.НЕТ 7717
показати весь коментар
13.07.2021 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это ж каким нужно быть идиотом - чтобы согласиться стать министром мвд у клоуна, да еще и после авакова))
показати весь коментар
13.07.2021 20:14 Відповісти
впрочем, зебилы и слуги урода просто неспособны думать хоть на шаг вперед, и не понимают - что это их приговор)
показати весь коментар
13.07.2021 20:16 Відповісти
Важко знайти міністра МВС гірше авакова, але сцикун знайшов.
показати весь коментар
13.07.2021 20:38 Відповісти
Существует два варианта развития событий. Первый - Аваков понял, что очень скоро придется силовыми методами разгонять социальные протесты. Так как все его активы и связи на Западе, имидж держиморды ему там ни к чему. Потому просто уйдет, а кормить МВД так как это делал Аваков никто не сможет.

Второй - Зеленский сделал ему предложение по поводу премьерского поста. Этот вариант для Украины хуже, Аваков -премьер может удержать ситуацию под контролем, тем более марать руки будет кто то другой. Что собственно сохранит власть Зеленского.
Зеленский готовится к переформатированию правительства. Насколько глубоко насколько серьезно - скоро увидим. Это старый прием - поменять половину клоунов на таких же и объявить что эти лучше. Аваков - это отдельная фигура. Аваков - последний рубеж на пути социального взрыва. Это единственный, кто мог бы противостоять Майдану. И не забывайте - он уже был кандидатом на должность премьера. Его воспринимают на Западе.
показати весь коментар
13.07.2021 20:44 Відповісти
премьр при зеленскои зашкварная должность авякян непойдет
показати весь коментар
13.07.2021 21:13 Відповісти
А что в этом интересно, идиотского?
показати весь коментар
13.07.2021 20:27 Відповісти
Только идиот при отсутствии образования и опыта работы согласится на Министра. Или Вы сторонник советской схемы развода народа "И кухарка может управлять государством", после чего начались ГУЛАГи?
показати весь коментар
13.07.2021 20:33 Відповісти
У него нет образования?
показати весь коментар
13.07.2021 20:34 Відповісти
Нет
показати весь коментар
13.07.2021 20:35 Відповісти
не гони... Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук.
показати весь коментар
13.07.2021 20:46 Відповісти
Юридический факультет дает право на назначение министра? Ну так и учитель математики Министром финансов аж бегом, да? С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании ООО «Лигал Консалтинг». Причем тут необходимое хотя бы базовое образование на главу МВД? Гопник в каталажке тоже уголовный кодекс знает.
показати весь коментар
13.07.2021 20:55 Відповісти
Середня і вища ланка МВС, в значній мірі, вихідці з рекету 90-х. Монастирський хоче ними керувати? Куримо бамбук і чекаємо розгулу злочинності і "безпрєдєлу"
показати весь коментар
13.07.2021 20:32 Відповісти
Разгул преступности и беспредела это не самый худший вариант. А вот разгул мусорского беспредела, который всех нас ждёт, это намного хуже. С нетерпением ждём мусорские разборки...
показати весь коментар
13.07.2021 20:38 Відповісти
Подумаешь... Я ещё и вышивать могу. И на машинке, м-м-м... тоже..
показати весь коментар
14.07.2021 10:07 Відповісти
Слуга авакова. Видимо его хозяин решил просто наслаждаться жизнью
показати весь коментар
13.07.2021 20:15 Відповісти
ооо.....еще и кокетка...
показати весь коментар
13.07.2021 20:15 Відповісти
Зеля у фрау , видать не только продукты переводил . А походу , ещё за шото и договорился . )
показати весь коментар
13.07.2021 20:32 Відповісти
та он у Ленки такой договорун...шо таких не было, нет и не надо...
(ой и скоко он там харчей перевел? ))) три пиццы, пять шаурмя))))
показати весь коментар
13.07.2021 20:37 Відповісти
План действий по реформам в МВД и анализ деяний предыдущего министра когда увидим?
показати весь коментар
13.07.2021 20:15 Відповісти
Зитц-председатель Фунт
показати весь коментар
13.07.2021 20:15 Відповісти
Правильно, это же билет в один конец с предсказуемым результатом...
показати весь коментар
13.07.2021 20:15 Відповісти
Зате є можливість перед кінцевим пунктом здійснити великий хапок. Це як у загадженому туалеті причіпного вагона додаткового літнього поїзда перед виходом сперти туалетний папір (якщо залишився), кусок мила і зачухатий вафельий рушник. Дрібниця, але приємно. 😁
показати весь коментар
13.07.2021 20:32 Відповісти
Это произошло буквально несколько минут назад. Я как человек, как политик понимаю, на какую жертву иду, но я сделала этот выбор. И буду претендовать на эту должность", - среди прочего, сказал Монастырский.Источник: https://censor.net/ru/n3276913

Интересно, это опечатка цензора или он сам так написал?
показати весь коментар
13.07.2021 20:15 Відповісти
наверное он чувствовал себя проституткой, "готовой на все и с любой стороны"(с)зеленский
а других в слугах урода просто не держат)
показати весь коментар
13.07.2021 20:17 Відповісти
"Господин назначил меня любимой женой!" (ц)
показати весь коментар
13.07.2021 20:18 Відповісти
косяки автоперевода с украинского - когда "людина, яка зробила вибір" превращается в "человека которая сделала"
показати весь коментар
14.07.2021 02:18 Відповісти
целку из себя строить то мыстэцтво...и оно им владеет..
показати весь коментар
13.07.2021 20:16 Відповісти
Монастырский: Согласиться на предложение Зеленского стать министром внутренних дел - наиболее сложное решение в жизни.

Та ладно. Не кокетничай.
показати весь коментар
13.07.2021 20:17 Відповісти
Почему "наиболее сложное решение в жизни", без кавычек в заголовке?
показати весь коментар
13.07.2021 20:18 Відповісти
Я как человек, как политик понимаю, на какую жертву иду, но я сделала этот выбор. /Типа пошла на костёр как Жанна Дарк.
показати весь коментар
13.07.2021 20:18 Відповісти
принялО тоже бы сгодилось в ЗекомандЕ..
показати весь коментар
13.07.2021 20:29 Відповісти
Монастырский: Согласиться на предложение Зеленского стать министром внутренних дел - наиболее сложное решение в жизни - Цензор.НЕТ 6054
показати весь коментар
13.07.2021 20:18 Відповісти
еще одно зел-е у-ще...Министр ВД - капитан, глава СБУ - лейтенант, президент - шут... Дождались
Монастырский: Согласиться на предложение Зеленского стать министром внутренних дел - наиболее сложное решение в жизни - Цензор.НЕТ 7717
показати весь коментар
13.07.2021 20:22 Відповісти
Ну где они таких находят,типа девочку уговорили и она раздвинула ножки - пошла на жертву,очень попросили,позорище,дайте нам министра который пообещает навести после авакяна порядок в министерстве,надеть наручники на казнокрадов,взяточников и прочих шакалов типа ахметки,бени и потроха,который будет полон решимости и воли,а нашли соплю - меня уговорили,ладно,я буду жертвой.
показати весь коментар
13.07.2021 20:23 Відповісти
та заткнись уже на счет "потроха", у"бан галимый.
показати весь коментар
13.07.2021 23:54 Відповісти
Зебил , не гони лошадей…
показати весь коментар
13.07.2021 20:24 Відповісти
Не,он не кокетка,это будет конфекта в новом утвержденном травяном зеконе...
показати весь коментар
13.07.2021 20:25 Відповісти
ну я не знаааю, подуууумаю
показати весь коментар
13.07.2021 20:25 Відповісти
С Хмельницкого в Ростов не камильфо?
показати весь коментар
13.07.2021 20:26 Відповісти
лямов 20 такая должность стоит? небедное тело
показати весь коментар
13.07.2021 20:26 Відповісти
Абы только бандитизм не возрос на показателях . ))
показати весь коментар
13.07.2021 20:27 Відповісти
" ....но я сделала этот выбор."(с) - оно что, не просто слуга, а еще и транвестит?
показати весь коментар
13.07.2021 20:27 Відповісти
а "раньше" - це коли було? Вчора?
А який в тебе насправді був логін до деактивації?
показати весь коментар
13.07.2021 21:39 Відповісти
Я не зрозумів!!! І що це таке?? Я такого не писав. Хтось поломав мій акаунт?
показати весь коментар
14.07.2021 20:09 Відповісти
Мой тебе совет - не соглашайся. И шли нах всяких пианистов и их дирижёров.
показати весь коментар
13.07.2021 20:28 Відповісти
У 8 скликанні Верховної Ради є помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата https://chesno.org/politician/25030/ Антона Геращенка
показати весь коментар
13.07.2021 21:26 Відповісти
беспринципные дебилы думают быстро, за что и ценятся там, где думать стратегически, об Украине в том числе, не привыкли..
"спасибо" 73% экспериментаторам с будущим своих детей
показати весь коментар
13.07.2021 20:31 Відповісти
Свет в августе дорожает раза в 2,отопление осенью на 40-60% , ещё закон о Языке менять собираются, Аваков что-то чувствует и похоже не хочет быть с крайним
а зеленым осенью будет торба!!
показати весь коментар
13.07.2021 20:33 Відповісти
А що з авакяном сталося, я щось пропустив?
показати весь коментар
13.07.2021 20:35 Відповісти
Повысили,пока не оглашают..
показати весь коментар
13.07.2021 20:39 Відповісти
Краще лисого Жеку з 85 кварталу. Досвід роботи міністром закордонних справ у нього вже є.
показати весь коментар
13.07.2021 20:37 Відповісти
На тебе неограниченную власть баблище и полную безнаказанность.
Или иди хер елозить под забором.
Шо ж выбрать, шо ж выбрать........
показати весь коментар
13.07.2021 20:38 Відповісти
Я как человек, как политик понимаю, на какую жертву иду, но я сделала этот выборИсточник: https://censor.net/ru/n3276913

==================
Держите меня семеро!!! А согласен!
показати весь коментар
13.07.2021 20:42 Відповісти
Прямо таки сложное.Можно подумать хоть один министр-понес ответственность,за свои деяния.Смелее,не ссы.
показати весь коментар
13.07.2021 20:44 Відповісти
Вертольоти та катера вже все… ?
показати весь коментар
13.07.2021 20:44 Відповісти
Монастирський: Погодитися на пропозицію Зеленського стати міністром внутрішніх справ - найскладніше рішення в житті - Цензор.НЕТ 5783
показати весь коментар
13.07.2021 20:50 Відповісти
Ой "бедный-нещастный". Должность как должность, че кривляться как первокурсница на свидании.
показати весь коментар
13.07.2021 20:56 Відповісти
Ох, что-то мне подсказывает, что в правительстве появится еще один избганный...
показати весь коментар
13.07.2021 20:59 Відповісти
його знайшли в капусті? Нічого не знайшла про батьків.
показати весь коментар
13.07.2021 21:23 Відповісти
АВАКОВ ВСЁ, ТАК СКАЗАТЬ СПУСТИЛИ В УНИТАЗ, НО ДУМАЮ ЭТОТ ЕЩЁ ХУЖЕ БУДЕТ.
показати весь коментар
13.07.2021 21:00 Відповісти
Только не этот слизняк. И вашим, и нашим по дешёвке спляшем. Это трындец, если в стране больше нет достойных, кроме этого м.
показати весь коментар
13.07.2021 22:24 Відповісти
Монастирський: Погодитися на пропозицію Зеленського стати міністром внутрішніх справ - найскладніше рішення в житті - Цензор.НЕТ 6130
показати весь коментар
13.07.2021 22:39 Відповісти
Хоча і не п'ятниця, но все одно, 13.
показати весь коментар
13.07.2021 23:53 Відповісти
 
 