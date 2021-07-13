Монастирський: Погодитися на пропозицію Зеленського стати міністром внутрішніх справ - найскладніше рішення в житті
Нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський називає найбільш складним рішенням погодитися на пропозицію президента очолити Міністерство внутрішніх справ.
Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам після завершення засідання фракції "Слуги народу".
"Я можу сказати, що прийняв найбільш складне рішення у своєму житті - відповісти згодою на пропозицію президента очолити МВС. Це сталося буквально кілька хвилин тому. Я як людина, як політик розумію, на яку жертву йду, але я зробив цей вибір. І буду претендувати на цю посаду", - серед іншого, сказав Монастирський.
За його словами, завтра комітет ВР з питань правоохоронної діяльності розгляне заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про відставку.
"Післязавтра відбудеться голосування за заявою про відставку і, найімовірніше, в п'ятницю буде ще одне засідання комітету з питань правоохоронної діяльності та, відповідно, розгляд подання про призначення міністра внутрішніх справ", - пояснив нардеп.
Монастирський зізнався, що його колеги по фракції зустріли новину про його можливе призначення з натхненням і схваленням.
Він також повідомив, що ще не спілкувався з Аваковим з цього питання, а обговорював лише з президентом і фракцією.
Політик зазначив, що розмова з президентом про можливе призначення відбулася сьогодні вранці.
Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.
