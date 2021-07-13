УКР
"Слуги народу" дадуть голоси за призначення Монастирського главою МВС, - Палійчук

З огляду на те, якими оплесками депутати "Слуги народу" зустріли на засіданні фракції пропозицію президента Зеленського призначити їхнього колегу Монастирського главою МВС, зібрати необхідну для його призначення кількість голосів буде легко.

Про це журналістам сказала прессекретарка фракції Юлія Палійчук, повідомляє з Верховної Ради кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона припускає, що, з огляду на кількість оплесків, голоси фракції "Слуга народу" за призначення Дениса Монастирського главою МВС в залі будуть.

"Президент сказав, що це (відставка Авакова. - Ред.) було обопільне рішення, й акцентував увагу, що розмова на цю тему була і раніше", - зазначила Палійчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує на місце Авакова "слугу народу" Монастирського

Вона додала, що голосування за відставку Авакова і призначення Монастирського, найімовірніше, відбудеться в четвер.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Саме Зеленський на засіданні фракції "СН" увечері 13 липня запропонував на посаду голови МВС кандидатуру нардепа Дениса Монастирського.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

МВС (3534) Монастирський Денис (392) Слуга народу (2848)
+8
если, Аваков идет на мера Харькова, а на место Министра МВС ставит своего протеже Монастырского, значит Зеленский собирается идти на второй срок, а Аваков взял на себя обязательство дать в Харькове большой процент голосов за Зеленского на следующих президентских выборах.. вот такой расклад вырисовывается..
13.07.2021 19:58 Відповісти
+4
Пора бы уже и коня в депутаты )
13.07.2021 19:54 Відповісти
+4
та брось...инцитат уже на самом верху...
13.07.2021 19:58 Відповісти
Было бы смешно если б не дали.Найвеличніший особисто запропонував.
13.07.2021 19:52 Відповісти
Брагар с Юрченко тоже "за"!
13.07.2021 20:26 Відповісти
типа сенсация?типа раньше слуги никому не давали...
самоуважение фракции давно стремится к нулю...
13.07.2021 19:54 Відповісти
та брось...инцитат уже на самом верху...
13.07.2021 19:58 Відповісти
Ха...Так и должно быть,если в сенате-большинство ослов.
Как ,собственно,и среди избирателей,за них проголосовавших.
14.07.2021 09:21 Відповісти
Монастырский? Кто это такой вообще? Пойду гуглить...

Монастырский- российский депутат.

Российский антиквар, депутат Государственной Думы 2-го созыва от ЛДПР, известный тем, что его подделки Фаберже, созданные в советское время, находятся в фондах государственных музеев. В Ленинграде с конца 1970-х гг. был известен под прозвищем «Миша-миллионер». Считался одним из лидеров тамбовской группировки.


Мля.... да не не может быть. Что за нах?
13.07.2021 19:57 Відповісти
это не тот
13.07.2021 19:58 Відповісти
тепер ще бидло квартал буде і в МВС.
13.07.2021 19:58 Відповісти
13.07.2021 19:58 Відповісти
Когда в стране 73% тупого скота, то грех не воспользоватся такой шарой!))))
показати весь коментар
А что это за перец такой - монастырский??? Судя по фото, синяк видимо знатный де еще и наркотой не брезгует!!!!
13.07.2021 19:59 Відповісти
На них як подивитись, Арахамія, Корнієнко, оцей, то таке враження ніби вони всі разом бухають ночами, а зранку однаково неголені, пом'яті і запухші.
13.07.2021 20:14 Відповісти
Я не знаю Монастырского, и ничего о нем не знаю тоже. Но вы, как я понимаю, имеете проблемы с алкоголем и наркотиками, раз так опытно по лицу определяете человека.
13.07.2021 22:07 Відповісти
Путлер ставит везде свое быдло,а Жиринжопского поставит слугой Дьявола...73 % жуйте
13.07.2021 19:59 Відповісти
Такое ощущение, что ваш комментарий писал умственно неполноценный человек.
13.07.2021 22:08 Відповісти
https://skeptik.com.ua/dzheki-chan-hochet-vstupit-v-kompartiyu-kitaya/ Джеки Чан хочет вступить в Компартию Китая , ему предложили пост Министра МВД Китая - газета "95 квартал"
13.07.2021 20:00 Відповісти
Пліснявий прАХвесіонал.
"В 2007 году был юристом в компании «Hillmont Partners». В 2009 году работал в «Global Ties KC». С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9E ООО «Лигал Консалтинг». Член Главного Совета https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1 Украинского общества охраны памятников истории и культуры .
Секретарь Конкурсной комиссии по формированию https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1 Государственного бюро расследований . Эксперт https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1 Украинского института будущего .
С 2006 года - соучредитель и член правления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5 Подольского молодежного культурного объединения «В будущее через культуру»"
13.07.2021 20:02 Відповісти
І яким боком ця карьєра дотична до МВС?
показати весь коментар
У этих профессионализм не важен. Важна личная преданность вошдю.
13.07.2021 20:26 Відповісти
Отож.
13.07.2021 20:45 Відповісти
мама його керуватиме міліцією. Все життя проробила в міськвиконкомі нач. управління. А міліція була через паркан, і друга - через дорогу. Має досвід.
13.07.2021 22:06 Відповісти
Слуги решили пойти по стопам Китая...,есть одно НО...на Майдане на площади Тяньанмень в 1989 году погибло более 10 000 человек,в основном студенты....
13.07.2021 20:03 Відповісти
Как ві умудряетесь сочетать "погибло более 10 000 человек" и " "?
13.07.2021 20:08 Відповісти
Если точно то 10 454 чела...не задавай ойпнутых вопросов...
13.07.2021 20:10 Відповісти
Действительно - это все меняет - раз погибли 10 454 человека - это уже точно смешно.
13.07.2021 20:30 Відповісти
Вопрос простой...готова ли Украина отдать 10 тыщ жизней за Свободу и Независимость от Мацковского Говнв Путлера?
13.07.2021 20:09 Відповісти
Отставка Авакова - большая ошибка. Какой бы он не был, но система отладилась и стабилизировалась. Назначат любого - будет бардак.
13.07.2021 20:10 Відповісти
Не будет. И вообще система не должна привыкать к вечным министрам. Министр не одиночка - у него команда, замы, и помощники, и советники.
13.07.2021 22:10 Відповісти
Продажа земли,передел собственности и т.д....,буде Хаос который так любит Путлер,когда говорил с Венедиктовым...Путлер назвал ХАОС лучшим способом для покорения Украины...
13.07.2021 20:19 Відповісти
Когда то большой любитель Совка,Булат Окуджава предупреждал...,возьмемся за руки друзья,что не пропасть поодиночке...,но это не об Украине....
13.07.2021 20:29 Відповісти
 
 