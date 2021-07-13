"Слуги народу" дадуть голоси за призначення Монастирського главою МВС, - Палійчук
З огляду на те, якими оплесками депутати "Слуги народу" зустріли на засіданні фракції пропозицію президента Зеленського призначити їхнього колегу Монастирського главою МВС, зібрати необхідну для його призначення кількість голосів буде легко.
Про це журналістам сказала прессекретарка фракції Юлія Палійчук, повідомляє з Верховної Ради кореспондент Цензор.НЕТ.
Вона припускає, що, з огляду на кількість оплесків, голоси фракції "Слуга народу" за призначення Дениса Монастирського главою МВС в залі будуть.
"Президент сказав, що це (відставка Авакова. - Ред.) було обопільне рішення, й акцентував увагу, що розмова на цю тему була і раніше", - зазначила Палійчук.
Вона додала, що голосування за відставку Авакова і призначення Монастирського, найімовірніше, відбудеться в четвер.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Саме Зеленський на засіданні фракції "СН" увечері 13 липня запропонував на посаду голови МВС кандидатуру нардепа Дениса Монастирського.
Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.
самоуважение фракции давно стремится к нулю...
Как ,собственно,и среди избирателей,за них проголосовавших.
Монастырский- российский депутат.
Российский антиквар, депутат Государственной Думы 2-го созыва от ЛДПР, известный тем, что его подделки Фаберже, созданные в советское время, находятся в фондах государственных музеев. В Ленинграде с конца 1970-х гг. был известен под прозвищем «Миша-миллионер». Считался одним из лидеров тамбовской группировки.
Мля.... да не не может быть. Что за нах?
"В 2007 году был юристом в компании «Hillmont Partners». В 2009 году работал в «Global Ties KC». С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9E ООО «Лигал Консалтинг». Член Главного Совета https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1 Украинского общества охраны памятников истории и культуры .
Секретарь Конкурсной комиссии по формированию https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1 Государственного бюро расследований . Эксперт https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1 Украинского института будущего .
С 2006 года - соучредитель и член правления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5 Подольского молодежного культурного объединения «В будущее через культуру»"