"Слуги народу" дадуть голоси за призначення Монастирського главою МВС, - Палійчук

З огляду на те, якими оплесками депутати "Слуги народу" зустріли на засіданні фракції пропозицію президента Зеленського призначити їхнього колегу Монастирського главою МВС, зібрати необхідну для його призначення кількість голосів буде легко.

Про це журналістам сказала прессекретарка фракції Юлія Палійчук, повідомляє з Верховної Ради кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона припускає, що, з огляду на кількість оплесків, голоси фракції "Слуга народу" за призначення Дениса Монастирського главою МВС в залі будуть.

"Президент сказав, що це (відставка Авакова. - Ред.) було обопільне рішення, й акцентував увагу, що розмова на цю тему була і раніше", - зазначила Палійчук.

Вона додала, що голосування за відставку Авакова і призначення Монастирського, найімовірніше, відбудеться в четвер.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Саме Зеленський на засіданні фракції "СН" увечері 13 липня запропонував на посаду голови МВС кандидатуру нардепа Дениса Монастирського.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.