"Слуги народа" дадут голоса за назначение Монастырского главой МВД, - Палийчук

Судя по тому, какими аплодисментами депутаты "Слуги народа" встретили на заседании фракции предложение президента Зеленского назначить их коллегу Монастырского главой МВД, собрать необходимое для его назначения количество голосов будет легко.

Об этом журналистам сказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, сообщает из Верховной Рады корреспондент Цензор.НЕТ.

Она предполагает, что, судя по количеству аплодисментов, голоса фракции "Слуга народа" за назначение Дениса Монастырского главой МВД в зале будут.

"Президент сказал, что это (отставка Авакова. - Ред.) было обоюдным решеним и акцентировал внимание, что разговор на эту тему был и ранее", - отметила Палийчук.

Она добавила, что голосование за отставку Авакова и назначение Монастырского, скорее всего, состоится в четверг.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Именно Зеленский на заседании фракции "СН" вечером 13 июля предложил на должность главы МВД кандидатуру нардепа Дениса Монастырского.

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.