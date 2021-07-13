"Слуги народа" дадут голоса за назначение Монастырского главой МВД, - Палийчук
Судя по тому, какими аплодисментами депутаты "Слуги народа" встретили на заседании фракции предложение президента Зеленского назначить их коллегу Монастырского главой МВД, собрать необходимое для его назначения количество голосов будет легко.
Об этом журналистам сказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, сообщает из Верховной Рады корреспондент Цензор.НЕТ.
Она предполагает, что, судя по количеству аплодисментов, голоса фракции "Слуга народа" за назначение Дениса Монастырского главой МВД в зале будут.
"Президент сказал, что это (отставка Авакова. - Ред.) было обоюдным решеним и акцентировал внимание, что разговор на эту тему был и ранее", - отметила Палийчук.
Она добавила, что голосование за отставку Авакова и назначение Монастырского, скорее всего, состоится в четверг.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.
Именно Зеленский на заседании фракции "СН" вечером 13 июля предложил на должность главы МВД кандидатуру нардепа Дениса Монастырского.
Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.
самоуважение фракции давно стремится к нулю...
Как ,собственно,и среди избирателей,за них проголосовавших.
Монастырский- российский депутат.
Российский антиквар, депутат Государственной Думы 2-го созыва от ЛДПР, известный тем, что его подделки Фаберже, созданные в советское время, находятся в фондах государственных музеев. В Ленинграде с конца 1970-х гг. был известен под прозвищем «Миша-миллионер». Считался одним из лидеров тамбовской группировки.
Мля.... да не не может быть. Что за нах?
"В 2007 году был юристом в компании «Hillmont Partners». В 2009 году работал в «Global Ties KC». С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9E ООО «Лигал Консалтинг». Член Главного Совета https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1 Украинского общества охраны памятников истории и культуры .
Секретарь Конкурсной комиссии по формированию https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1 Государственного бюро расследований . Эксперт https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1 Украинского института будущего .
С 2006 года - соучредитель и член правления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5 Подольского молодежного культурного объединения «В будущее через культуру»"