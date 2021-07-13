РУС
4 900 31

"Слуги народа" дадут голоса за назначение Монастырского главой МВД, - Палийчук

Судя по тому, какими аплодисментами депутаты "Слуги народа" встретили на заседании фракции предложение президента Зеленского назначить их коллегу Монастырского главой МВД, собрать необходимое для его назначения количество голосов будет легко.

Об этом журналистам сказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, сообщает из Верховной Рады корреспондент Цензор.НЕТ.

Она предполагает, что, судя по количеству аплодисментов, голоса фракции "Слуга народа" за назначение Дениса Монастырского главой МВД в зале будут.

"Президент сказал, что это (отставка Авакова. - Ред.) было обоюдным решеним и акцентировал внимание, что разговор на эту тему был и ранее", - отметила Палийчук.

Читайте: Зеленский предлагает на место Авакова "слугу народа" Монастырского

Она добавила, что голосование за отставку Авакова и назначение Монастырского, скорее всего, состоится в четверг.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

Именно Зеленский на заседании фракции "СН" вечером 13 июля предложил на должность главы МВД кандидатуру нардепа Дениса Монастырского

Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.

Автор: 

МВД (9345) Монастырский Денис (335) Слуга народа (2660)
Топ комментарии
+8
если, Аваков идет на мера Харькова, а на место Министра МВС ставит своего протеже Монастырского, значит Зеленский собирается идти на второй срок, а Аваков взял на себя обязательство дать в Харькове большой процент голосов за Зеленского на следующих президентских выборах.. вот такой расклад вырисовывается..
показать весь комментарий
13.07.2021 19:58 Ответить
+4
Пора бы уже и коня в депутаты )
показать весь комментарий
13.07.2021 19:54 Ответить
+4
та брось...инцитат уже на самом верху...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:58 Ответить
Было бы смешно если б не дали.Найвеличніший особисто запропонував.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:52 Ответить
Брагар с Юрченко тоже "за"!
показать весь комментарий
13.07.2021 20:26 Ответить
типа сенсация?типа раньше слуги никому не давали...
самоуважение фракции давно стремится к нулю...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:54 Ответить
та брось...инцитат уже на самом верху...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:58 Ответить
Ха...Так и должно быть,если в сенате-большинство ослов.
Как ,собственно,и среди избирателей,за них проголосовавших.
показать весь комментарий
14.07.2021 09:21 Ответить
Монастырский? Кто это такой вообще? Пойду гуглить...

Монастырский- российский депутат.

Российский антиквар, депутат Государственной Думы 2-го созыва от ЛДПР, известный тем, что его подделки Фаберже, созданные в советское время, находятся в фондах государственных музеев. В Ленинграде с конца 1970-х гг. был известен под прозвищем «Миша-миллионер». Считался одним из лидеров тамбовской группировки.


Мля.... да не не может быть. Что за нах?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:57 Ответить
это не тот
показать весь комментарий
13.07.2021 19:58 Ответить
тепер ще бидло квартал буде і в МВС.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:58 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2021 19:58 Ответить
Когда в стране 73% тупого скота, то грех не воспользоватся такой шарой!))))
показать весь комментарий
13.07.2021 23:34 Ответить
А что это за перец такой - монастырский??? Судя по фото, синяк видимо знатный де еще и наркотой не брезгует!!!!
показать весь комментарий
13.07.2021 19:59 Ответить
На них як подивитись, Арахамія, Корнієнко, оцей, то таке враження ніби вони всі разом бухають ночами, а зранку однаково неголені, пом'яті і запухші.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:14 Ответить
Я не знаю Монастырского, и ничего о нем не знаю тоже. Но вы, как я понимаю, имеете проблемы с алкоголем и наркотиками, раз так опытно по лицу определяете человека.
показать весь комментарий
13.07.2021 22:07 Ответить
Путлер ставит везде свое быдло,а Жиринжопского поставит слугой Дьявола...73 % жуйте
показать весь комментарий
13.07.2021 19:59 Ответить
Такое ощущение, что ваш комментарий писал умственно неполноценный человек.
показать весь комментарий
13.07.2021 22:08 Ответить
https://skeptik.com.ua/dzheki-chan-hochet-vstupit-v-kompartiyu-kitaya/ Джеки Чан хочет вступить в Компартию Китая , ему предложили пост Министра МВД Китая - газета "95 квартал"
показать весь комментарий
13.07.2021 20:00 Ответить
Пліснявий прАХвесіонал.
"В 2007 году был юристом в компании «Hillmont Partners». В 2009 году работал в «Global Ties KC». С 2015 по 2017 год занимал должность юриста в компании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9E ООО «Лигал Консалтинг». Член Главного Совета https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1 Украинского общества охраны памятников истории и культуры .
Секретарь Конкурсной комиссии по формированию https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1 Государственного бюро расследований . Эксперт https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1 Украинского института будущего .
С 2006 года - соучредитель и член правления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5 Подольского молодежного культурного объединения «В будущее через культуру»"
показать весь комментарий
13.07.2021 20:02 Ответить
І яким боком ця карьєра дотична до МВС?
показать весь комментарий
13.07.2021 20:19 Ответить
У этих профессионализм не важен. Важна личная преданность вошдю.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:26 Ответить
Отож.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:45 Ответить
мама його керуватиме міліцією. Все життя проробила в міськвиконкомі нач. управління. А міліція була через паркан, і друга - через дорогу. Має досвід.
показать весь комментарий
13.07.2021 22:06 Ответить
Слуги решили пойти по стопам Китая...,есть одно НО...на Майдане на площади Тяньанмень в 1989 году погибло более 10 000 человек,в основном студенты....
показать весь комментарий
13.07.2021 20:03 Ответить
Как ві умудряетесь сочетать "погибло более 10 000 человек" и " "?
показать весь комментарий
13.07.2021 20:08 Ответить
Если точно то 10 454 чела...не задавай ойпнутых вопросов...
показать весь комментарий
13.07.2021 20:10 Ответить
Действительно - это все меняет - раз погибли 10 454 человека - это уже точно смешно.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:30 Ответить
Вопрос простой...готова ли Украина отдать 10 тыщ жизней за Свободу и Независимость от Мацковского Говнв Путлера?
показать весь комментарий
13.07.2021 20:09 Ответить
Отставка Авакова - большая ошибка. Какой бы он не был, но система отладилась и стабилизировалась. Назначат любого - будет бардак.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:10 Ответить
Не будет. И вообще система не должна привыкать к вечным министрам. Министр не одиночка - у него команда, замы, и помощники, и советники.
показать весь комментарий
13.07.2021 22:10 Ответить
Продажа земли,передел собственности и т.д....,буде Хаос который так любит Путлер,когда говорил с Венедиктовым...Путлер назвал ХАОС лучшим способом для покорения Украины...
показать весь комментарий
13.07.2021 20:19 Ответить
Когда то большой любитель Совка,Булат Окуджава предупреждал...,возьмемся за руки друзья,что не пропасть поодиночке...,но это не об Украине....
показать весь комментарий
13.07.2021 20:29 Ответить
 
 