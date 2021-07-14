УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11226 відвідувачів онлайн
Новини
23 206 120

Сюмар про відставку Авакова: "Чашу терпіння" Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками

Сюмар про відставку Авакова:

Президент України Володимир Зеленський міг попросити главу МВС Арсена Авакова піти у відставку через затримання поліцією нардепів Олександра Юрченка та Євгена Брагара в стані наркотичного сп'яніння.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" нардеп "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Відставка Авакова - той випадок, коли причини відставки мають значення. Так от. З кількох джерел кажуть, що "чашу терпіння" Зеленського переповнило… затримання поліцією слуг Юрченка та Брагара в стані наркотичного сп’яніння. Тобто. Не справа зґвалтування в Кагарлику. Не справа Шеремета. А слуги під наркотиками, які таранили автівки і ставали загрозою для людей. Це називається відставка "за підрив авторитету президента та його партії"", - підкреслює Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ про причини відставки Авакова: Хтось вклав у вуха Зеленського, що наркоінциденти зі "слугами" Васильковським, Брагарем і нардепом Юрченком - це спецоперація поліції

"Це просто про логіку, в чому бачить задачу Національної поліціі Банкова - не помічати слуг наркоманів і виконувати "чєго ізволітє". Далі буде цікаво. А риба вже дуже активно гниє. З голови", - додала вона.

Сюмар про відставку Авакова: Чашу терпіння Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками 01
Сюмар про відставку Авакова: Чашу терпіння Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками 02

Раніше, за інформацією ЗМІ, нардепа "СН" Ігоря Васильковського поліцейські нібито запідозрили в керуванні транспортним засобом у стані сп'яніння. Він відмовився здавати аналізи після зупинки. Сам нардеп заявив, що його зупинили просто так і він не був у стані алкогольного сп'яніння.

Перший заступник голови фракції "СН" Корнієнко заявив: "Якщо буде доведена вина Васильковського, він покине фракцію".

Сам Васильковський заявив: Напевно, через мою бурхливу реакцію правоохоронці подумали, що я п'яний.

4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" не підтримуватиме зміну керівництва МВС: Ми не будемо голосувати за кадрові призначення і за відставку Авакова

Також ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Аваков Арсен (2190) МВС (3509) відставка (1470) Сюмар Вікторія (272) Слуга народу (2816) Євген Брагар (44) Юрченко Олександр (109)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+85
Глав Наркоман, своих в беде не бросает
показати весь коментар
14.07.2021 14:23
+56
Зеленский понял-шо может быть следующим...
показати весь коментар
14.07.2021 14:24
+38
та вже)))...злилися в одну партію))))
показати весь коментар
14.07.2021 14:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Буратина Коломойского, Буратина Коломойского, слушать Монике это обидно.Она пытается доказать самостоятельность-уволила назначенца Коломойского ,ценного для него человечка, пугает что уйдет к другому. Но Ахметов на поползновения Моники отвечает вяло, без особой страсти. А Пинчук верен тестю, сделавшего его миллиардером -за счёт казны, разумеется. Пошумит Моника, успокоится и с Коломойским помирится. Как не раз бывало. /Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД .27.08.19.
показати весь коментар
14.07.2021 15:15 Відповісти
То, что Аваков повесил убийство Шеремета на атошников бездоказательно, ее не волнует, но приплести "сн" до увольнения просто аж пече. Но какая вера к той, кто и раньше брехал ради кормушки.
показати весь коментар
14.07.2021 15:24 Відповісти
Так Авакян вместе с твоей зекрысой и повесил
показати весь коментар
14.07.2021 16:25 Відповісти
Ну, в политической борьбе любые средства хороши, особенно разная фигня
Лохорат это хавает с великим удовольствием.
А суть вопроса в том, что аваков - ближайший бизнеспартнер фирташа.
Как это не странно, подруга авакова мадам капительман фирташа на нюх не переносит
показати весь коментар
14.07.2021 15:37 Відповісти
Страна наркоманов и зебилов.
показати весь коментар
14.07.2021 15:40 Відповісти
Hаркомани на городі
Hаркомани на городі
Hаркомани на городі
Ріжуть маковиння
показати весь коментар
14.07.2021 15:44 Відповісти
зеленский и два его кореша - брагарь и юрченко ...
показати весь коментар
14.07.2021 15:51 Відповісти
зурабе смиешко орал в 2014 м что птрк малютка надо
показати весь коментар
14.07.2021 16:21 Відповісти
Сюмар про відставку Авакова: "Чашу терпіння" Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками - Цензор.НЕТ 447
показати весь коментар
14.07.2021 16:06 Відповісти
Сюмар про відставку Авакова: "Чашу терпіння" Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками - Цензор.НЕТ 9155
показати весь коментар
14.07.2021 16:27 Відповісти
А пенсионеры даже могут подумать, что все зеленые - наркоманы. Гыгы.
показати весь коментар
14.07.2021 18:23 Відповісти
Сюмар не тот политик которого надо слушать в этой истории . Похоже выдумали, чтобы потролить Зе, ничего против не имею, а Юрченко лично бы угадал с носока по тупой мордашке, но не вижу оснований верить Сюмар. Слуги регулярно попадают в наркоскандалы а после кражи Юрченко пива, его держат за фрика в самой СН.,из за таких дурачков министры не подают в остсавку, есть политические причины, о которых мы еще узнаем.
показати весь коментар
14.07.2021 19:03 Відповісти
Аваков знає про назріваючий крах режиму Зеленського і його слуг. Він не хоче нести відповідальність за повний провал зовнішньої і внутрішньої політики продажних злочинних квартальних бездарів. А, заодно і "прикрасити" якогось київського каштана на черговому Майдані. Тому і завчасно "линяє". А за цей час створить свою політсилу, або примкне до котроїсь. А потім все піде по накатаному сценарію : вчергове вилізе на плечах (і крові) чергових революціонерів до влади (читай - до корита) і ВЧЕРГОВЕ їх кине...
показати весь коментар
14.07.2021 19:30 Відповісти
Позоріще, країною керують наркомани🤦🤦🤦
показати весь коментар
14.07.2021 22:56 Відповісти
В Авакова нормальні відносини з американцями, напередодні відставки він зустрічався з в.о. тимчасового повіреного США в Україні Джорджем Кентом, а Зеленський зустрічався з Ангелою Меркель. Зустріч з Кентом стала останньою краплею.
показати весь коментар
14.07.2021 23:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 