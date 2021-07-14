Сюмар про відставку Авакова: "Чашу терпіння" Зеленського переповнило затримання Юрченка та Брагара під наркотиками

Президент України Володимир Зеленський міг попросити главу МВС Арсена Авакова піти у відставку через затримання поліцією нардепів Олександра Юрченка та Євгена Брагара в стані наркотичного сп'яніння.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" нардеп "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Відставка Авакова - той випадок, коли причини відставки мають значення. Так от. З кількох джерел кажуть, що "чашу терпіння" Зеленського переповнило… затримання поліцією слуг Юрченка та Брагара в стані наркотичного сп’яніння. Тобто. Не справа зґвалтування в Кагарлику. Не справа Шеремета. А слуги під наркотиками, які таранили автівки і ставали загрозою для людей. Це називається відставка "за підрив авторитету президента та його партії"", - підкреслює Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ про причини відставки Авакова: Хтось вклав у вуха Зеленського, що наркоінциденти зі "слугами" Васильковським, Брагарем і нардепом Юрченком - це спецоперація поліції

"Це просто про логіку, в чому бачить задачу Національної поліціі Банкова - не помічати слуг наркоманів і виконувати "чєго ізволітє". Далі буде цікаво. А риба вже дуже активно гниє. З голови", - додала вона.





Раніше, за інформацією ЗМІ, нардепа "СН" Ігоря Васильковського поліцейські нібито запідозрили в керуванні транспортним засобом у стані сп'яніння. Він відмовився здавати аналізи після зупинки. Сам нардеп заявив, що його зупинили просто так і він не був у стані алкогольного сп'яніння.

Перший заступник голови фракції "СН" Корнієнко заявив: "Якщо буде доведена вина Васильковського, він покине фракцію".

Сам Васильковський заявив: Напевно, через мою бурхливу реакцію правоохоронці подумали, що я п'яний.

4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" не підтримуватиме зміну керівництва МВС: Ми не будемо голосувати за кадрові призначення і за відставку Авакова

Також ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.