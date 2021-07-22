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Новости Пьяные за рулем
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Монастырский пообещал , что ДТП с судьей Колегаевой "не замнут"

Монастырский пообещал , что ДТП с судьей Колегаевой

Министр внутренних дел Денис Монастырский обещает, что дело судьи Деснянского райсуда Светланы Колегаевой, которая стала фигуранткой ДТП, не замнут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Украинские судьи должны быть образцом уважения к закону. Но, к сожалению, так бывает не всегда ... Вчера "Audi" судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения.Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять"", - написал Монастырский.

Он продолжил: "Я ответственно заявляю, что "смятой" в этом деле останется только "Audi" после столкновения со столбом! Для патрульной полиции имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Патрульные выполнили свой долг. Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей. Перед Законом равны все!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяная судья Колегаева на своем Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей на тротуаре в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7686) судья (2651) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+21
ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники...
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22.07.2021 18:36 Ответить
+21
Давайте угадаю: патрульных оформлявших дтп опять сделают виноватыми?!
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22.07.2021 18:36 Ответить
+17
Монастырский пообещал , что ДТП с судьей Колегаевой "не замнут" - Цензор.НЕТ 4068
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22.07.2021 18:44 Ответить
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22.07.2021 18:29 Ответить
Монастырский пообещал , что ДТП с судьей Колегаевой "не замнут" - Цензор.НЕТ 4068
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22.07.2021 18:44 Ответить
Монастырский пообещал , что ДТП с судьей Колегаевой "не замнут"

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Зелюк обіцяв на велосипеді на роботу їздити і багато чого іншого
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22.07.2021 19:02 Ответить
Новая метла..
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22.07.2021 18:32 Ответить
а что он должен был пообещать?? ))))
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22.07.2021 18:34 Ответить
Танцы с бубном)...
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22.07.2021 18:50 Ответить
ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники...
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22.07.2021 18:36 Ответить
Тогда вопрос , а остальные судьи нарушители имеющие пенсию 200К это переживут?
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22.07.2021 18:36 Ответить
Давайте угадаю: патрульных оформлявших дтп опять сделают виноватыми?!
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22.07.2021 18:36 Ответить
Кто-то же должен быть виноват
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22.07.2021 18:37 Ответить
столб!.. ясное дело..
он(столб) гнался за "ауди" 20 км, что бы потом подло ударить её в бочину..
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22.07.2021 18:44 Ответить
Более того, этот столб обогнал эту малоскоростную машину и развернулся до скорости порядка 100км/ч и встретил в ее лобовую. Она только чуть-чуть успела отвернуть.
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22.07.2021 18:51 Ответить
Монастирський пообіцяв, що ДТП із суддею Колегаєвою "не замнуть" - Цензор.НЕТ 7126
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22.07.2021 18:58 Ответить
это значит, что к утру все порешают
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22.07.2021 18:36 Ответить
Жарт рівня кварталу.
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22.07.2021 18:38 Ответить
наградят?
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22.07.2021 18:39 Ответить
Та то зрозуміло! Після останніх рішень ВС і Шевченківського рафсуду Києва ОПа з суддями на ножах! 😁А от як щодо обурених горе-водіїв із "слуг народу"? Заминати вже нема що?
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22.07.2021 18:40 Ответить
Проблема в том,что Монастырский никак не сможет повлиять на решение судей,которые будут рассматривать это дело. А чем оно закончится ни для кого не секрет,ибо ворон ворону глаз не выклюет!
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22.07.2021 18:41 Ответить
Такое страшное "доверие" аваковской полиции, что новому министру приходится заверять налогоплатильщиков в честности и "не дадим замять"... Ну а по нашим псевдо-судьям, так там клейма ставить негде, все как на подбор , за редким исключением
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22.07.2021 18:41 Ответить
та жіночку лікувати треба ,а не судити вона алкоголічка
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22.07.2021 18:41 Ответить
Монастирський пообіцяв, що ДТП із суддею Колегаєвою "не замнуть" - Цензор.НЕТ 140
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22.07.2021 19:02 Ответить
я не розумію чому маючи таке бабло не скористатись послугою тверезий водій ,просто жлобство ?
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22.07.2021 19:10 Ответить
Жлобство помножене на вседозволенність і віру в свою безнаказанність.
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22.07.2021 21:33 Ответить
так а власна безпека ? в ауді теж гинуть ...
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22.07.2021 21:41 Ответить
Алкоголь притупляє інстинкт самозбереження,тим більше що бидлота,що дорвалася до влади вважає що разом з посвідченням судді,депутата(потрібне підкреслити) вони отримали безсмертя.Мабуть десь так.
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22.07.2021 21:49 Ответить
так видно ж що тітка адекватна , мозок є точно ... не Брагар якийсь чесно не розумію !
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22.07.2021 22:07 Ответить
Він ще новачок, можна пробачити, молодий зелений.... Ще не розуміє, що говорить...
Швидко зрозуміє, що краще не лізти з такими заявами...
Дієва 6 трупів і вже на волі... А тут буха суддя, що не факт і стовп... Смішно
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22.07.2021 18:43 Ответить
Та знаем, Маню пожурят и отпустят на все четыре стороны.
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22.07.2021 18:44 Ответить
Судья очень честная-пречестная, а пьёт потому, что видит как прогнила судовая ветка власти
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22.07.2021 18:48 Ответить
"Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей. Перед Законом равны все!" - -)))) клоун!!!! Я тоже верю!! Я верю в честность *********** и неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых!!!
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22.07.2021 18:49 Ответить
суддю, може прищемлять, хто зна...
А от своїх депутатів - то хіба що Лероса. Або Федину.
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22.07.2021 18:52 Ответить
Монастырский пообещал , что ДТП с судьей Колегаевой "не замнут" - Цензор.НЕТ 5115
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22.07.2021 18:54 Ответить
да-да , уже через три дня все забудут про неё как прошлый день...
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22.07.2021 18:56 Ответить
Поліція свою справу зробила: затримала, озвучила і вказала на винуватицю. Тепер справа за "реформованим" судом!
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22.07.2021 19:10 Ответить
Подобные заявления кроме резкой тошноты уже ничего не вызывают....
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22.07.2021 19:15 Ответить
Ворон ворону.....
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22.07.2021 19:26 Ответить
Новый министр что-то быстро решил карьеру завершить...
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22.07.2021 19:34 Ответить
Лишь бы понты колотить. Как у нас могут что-то замять после всепереможной судебной реформы?
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22.07.2021 19:44 Ответить
возьмут эту алкоголичку верховный суд на поруки..... ну и судьи у нас, то алкаши то корупционеры, а третьи просто не у власти кто нормальный ещё остался в красной книге судей их просто мафия судейская сожрала...(( какие то судьишки просто юристы обычные с костей и плоти людишки.... посуетились...подмазали кого нужно и вот они уже цари страны всей .мажоры .миллионеры и решители судеб людей и страны и им пофиг всё...(( они элита....+ голубая кровь+арийци...хахаха
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22.07.2021 20:00 Ответить
" ... ... " Станиславский .
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22.07.2021 20:03 Ответить
*******, косой!
(из классики)
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22.07.2021 21:31 Ответить
Исключительно издалека, от себя конечно---очень сильно удивляюсь фамилии этой судьи. Ну истинно украинская, просто массовая, распостранённая ну везде! Даже всякие там полищуки,чумаченки, олифиренки не попадают. Стыдно за этнос.
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22.07.2021 21:59 Ответить
Если министр заявляет , что не замнут , - то в Украине Закон не писан Власть Имущим и Точка.
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22.07.2021 22:37 Ответить
То, что цена зеленого слова равна АБСОЛЮТНОМУ НУЛЮ, знают в Украине уже дети в детсадах... А пример регулярно подаёт главный шут, напр., про млн. и млрд. всякого бреда, про то, что "ЮРЧЕНКО ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ" и т.п....
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22.07.2021 23:09 Ответить
Ну заплатит она штраф за вождение в пьяном виде, делов то.
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23.07.2021 08:17 Ответить
 
 