Монастырский пообещал , что ДТП с судьей Колегаевой "не замнут"

Министр внутренних дел Денис Монастырский обещает, что дело судьи Деснянского райсуда Светланы Колегаевой, которая стала фигуранткой ДТП, не замнут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Украинские судьи должны быть образцом уважения к закону. Но, к сожалению, так бывает не всегда ... Вчера "Audi" судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения.Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять"", - написал Монастырский.

Он продолжил: "Я ответственно заявляю, что "смятой" в этом деле останется только "Audi" после столкновения со столбом! Для патрульной полиции имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Патрульные выполнили свой долг. Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей. Перед Законом равны все!

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