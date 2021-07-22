Монастырский пообещал , что ДТП с судьей Колегаевой "не замнут"
Министр внутренних дел Денис Монастырский обещает, что дело судьи Деснянского райсуда Светланы Колегаевой, которая стала фигуранткой ДТП, не замнут.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Украинские судьи должны быть образцом уважения к закону. Но, к сожалению, так бывает не всегда ... Вчера "Audi" судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения.Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что "дело пытаются замять"", - написал Монастырский.
Он продолжил: "Я ответственно заявляю, что "смятой" в этом деле останется только "Audi" после столкновения со столбом! Для патрульной полиции имеет значения, кто за рулем, если это нарушитель. Патрульные выполнили свой долг. Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей. Перед Законом равны все!
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Зелюк обіцяв на велосипеді на роботу їздити і багато чого іншого
он(столб) гнался за "ауди" 20 км, что бы потом подло ударить её в бочину..
Швидко зрозуміє, що краще не лізти з такими заявами...
Дієва 6 трупів і вже на волі... А тут буха суддя, що не факт і стовп... Смішно
А от своїх депутатів - то хіба що Лероса. Або Федину.
(из классики)