Монастирський пообіцяв, що ДТП із суддею Колегаєвою "не замнуть"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський обіцяє, що справу судді Деснянського райсуду Світлани Колегаєвої, яка стала фігуранткою ДТП, не замнуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Українські судді повинні бути зразком поваги до закону. Але, на жаль, так буває не завжди... Вчора "Audi" судді Деснянського районного суду міста Києва потрапила в ДТП, вилетівши на тротуар. Згідно з інформацією патрульної поліції, зазначена особа мала ознаки алкогольного опьяненія. Ця новина сьогодні облетіла ЗМІ й соцмережі. При цьому вже є думки, що "справу намагаються зам'яти"", - написав Монастирський.

Він продовжив: "Я відповідально заявляю, що "зім'ятою" в цій справі залишиться тільки "Audi" після зіткнення зі стовпом! Для патрульної поліції має значення, хто за кермом, якщо це порушник. Патрульні виконали свій обов'язок. Хочу вірити в те, що Феміда буде судити неупереджено і справедливо своїх служителів. Перед Законом рівні всі!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж