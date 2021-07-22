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Новини П'яні за кермом
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Монастирський пообіцяв, що ДТП із суддею Колегаєвою "не замнуть"

Монастирський пообіцяв, що ДТП із суддею Колегаєвою

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський обіцяє, що справу судді Деснянського райсуду Світлани Колегаєвої, яка стала фігуранткою ДТП, не замнуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Українські судді повинні бути зразком поваги до закону. Але, на жаль, так буває не завжди... Вчора "Audi" судді Деснянського районного суду міста Києва потрапила в ДТП, вилетівши на тротуар. Згідно з інформацією патрульної поліції, зазначена особа мала ознаки алкогольного опьяненія. Ця новина сьогодні облетіла ЗМІ й соцмережі. При цьому вже є думки, що "справу намагаються зам'яти"", - написав Монастирський.

Він продовжив: "Я відповідально заявляю, що "зім'ятою" в цій справі залишиться тільки "Audi" після зіткнення зі стовпом! Для патрульної поліції має значення, хто за кермом, якщо це порушник. Патрульні виконали свій обов'язок. Хочу вірити в те, що Феміда буде судити неупереджено і справедливо своїх служителів. Перед Законом рівні всі!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яна суддя Колегаєва на своєму Audi вилетіла з дороги і мало не збила людей на тротуарі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДТП (4483) суддя (1589) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+21
ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники...
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22.07.2021 18:36 Відповісти
+21
Давайте угадаю: патрульных оформлявших дтп опять сделают виноватыми?!
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22.07.2021 18:36 Відповісти
+17
Монастырский пообещал , что ДТП с судьей Колегаевой "не замнут" - Цензор.НЕТ 4068
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22.07.2021 18:44 Відповісти
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22.07.2021 18:29 Відповісти
Монастырский пообещал , что ДТП с судьей Колегаевой "не замнут" - Цензор.НЕТ 4068
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22.07.2021 18:44 Відповісти
Монастырский пообещал , что ДТП с судьей Колегаевой "не замнут"

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Зелюк обіцяв на велосипеді на роботу їздити і багато чого іншого
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22.07.2021 19:02 Відповісти
Новая метла..
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22.07.2021 18:32 Відповісти
а что он должен был пообещать?? ))))
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22.07.2021 18:34 Відповісти
Танцы с бубном)...
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22.07.2021 18:50 Відповісти
ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники...
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22.07.2021 18:36 Відповісти
Тогда вопрос , а остальные судьи нарушители имеющие пенсию 200К это переживут?
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22.07.2021 18:36 Відповісти
Давайте угадаю: патрульных оформлявших дтп опять сделают виноватыми?!
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22.07.2021 18:36 Відповісти
Кто-то же должен быть виноват
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22.07.2021 18:37 Відповісти
столб!.. ясное дело..
он(столб) гнался за "ауди" 20 км, что бы потом подло ударить её в бочину..
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22.07.2021 18:44 Відповісти
Более того, этот столб обогнал эту малоскоростную машину и развернулся до скорости порядка 100км/ч и встретил в ее лобовую. Она только чуть-чуть успела отвернуть.
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22.07.2021 18:51 Відповісти
Монастирський пообіцяв, що ДТП із суддею Колегаєвою "не замнуть" - Цензор.НЕТ 7126
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22.07.2021 18:58 Відповісти
это значит, что к утру все порешают
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22.07.2021 18:36 Відповісти
Жарт рівня кварталу.
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22.07.2021 18:38 Відповісти
наградят?
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22.07.2021 18:39 Відповісти
Та то зрозуміло! Після останніх рішень ВС і Шевченківського рафсуду Києва ОПа з суддями на ножах! 😁А от як щодо обурених горе-водіїв із "слуг народу"? Заминати вже нема що?
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22.07.2021 18:40 Відповісти
Проблема в том,что Монастырский никак не сможет повлиять на решение судей,которые будут рассматривать это дело. А чем оно закончится ни для кого не секрет,ибо ворон ворону глаз не выклюет!
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22.07.2021 18:41 Відповісти
Такое страшное "доверие" аваковской полиции, что новому министру приходится заверять налогоплатильщиков в честности и "не дадим замять"... Ну а по нашим псевдо-судьям, так там клейма ставить негде, все как на подбор , за редким исключением
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22.07.2021 18:41 Відповісти
та жіночку лікувати треба ,а не судити вона алкоголічка
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22.07.2021 18:41 Відповісти
Монастирський пообіцяв, що ДТП із суддею Колегаєвою "не замнуть" - Цензор.НЕТ 140
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22.07.2021 19:02 Відповісти
я не розумію чому маючи таке бабло не скористатись послугою тверезий водій ,просто жлобство ?
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22.07.2021 19:10 Відповісти
Жлобство помножене на вседозволенність і віру в свою безнаказанність.
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22.07.2021 21:33 Відповісти
так а власна безпека ? в ауді теж гинуть ...
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22.07.2021 21:41 Відповісти
Алкоголь притупляє інстинкт самозбереження,тим більше що бидлота,що дорвалася до влади вважає що разом з посвідченням судді,депутата(потрібне підкреслити) вони отримали безсмертя.Мабуть десь так.
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22.07.2021 21:49 Відповісти
так видно ж що тітка адекватна , мозок є точно ... не Брагар якийсь чесно не розумію !
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22.07.2021 22:07 Відповісти
Він ще новачок, можна пробачити, молодий зелений.... Ще не розуміє, що говорить...
Швидко зрозуміє, що краще не лізти з такими заявами...
Дієва 6 трупів і вже на волі... А тут буха суддя, що не факт і стовп... Смішно
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22.07.2021 18:43 Відповісти
Та знаем, Маню пожурят и отпустят на все четыре стороны.
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22.07.2021 18:44 Відповісти
Судья очень честная-пречестная, а пьёт потому, что видит как прогнила судовая ветка власти
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22.07.2021 18:48 Відповісти
"Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей. Перед Законом равны все!" - -)))) клоун!!!! Я тоже верю!! Я верю в честность *********** и неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых!!!
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22.07.2021 18:49 Відповісти
суддю, може прищемлять, хто зна...
А от своїх депутатів - то хіба що Лероса. Або Федину.
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22.07.2021 18:52 Відповісти
Монастырский пообещал , что ДТП с судьей Колегаевой "не замнут" - Цензор.НЕТ 5115
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22.07.2021 18:54 Відповісти
да-да , уже через три дня все забудут про неё как прошлый день...
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22.07.2021 18:56 Відповісти
Поліція свою справу зробила: затримала, озвучила і вказала на винуватицю. Тепер справа за "реформованим" судом!
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22.07.2021 19:10 Відповісти
Подобные заявления кроме резкой тошноты уже ничего не вызывают....
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22.07.2021 19:15 Відповісти
Ворон ворону.....
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22.07.2021 19:26 Відповісти
Новый министр что-то быстро решил карьеру завершить...
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22.07.2021 19:34 Відповісти
Лишь бы понты колотить. Как у нас могут что-то замять после всепереможной судебной реформы?
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22.07.2021 19:44 Відповісти
возьмут эту алкоголичку верховный суд на поруки..... ну и судьи у нас, то алкаши то корупционеры, а третьи просто не у власти кто нормальный ещё остался в красной книге судей их просто мафия судейская сожрала...(( какие то судьишки просто юристы обычные с костей и плоти людишки.... посуетились...подмазали кого нужно и вот они уже цари страны всей .мажоры .миллионеры и решители судеб людей и страны и им пофиг всё...(( они элита....+ голубая кровь+арийци...хахаха
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22.07.2021 20:00 Відповісти
" ... ... " Станиславский .
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22.07.2021 20:03 Відповісти
*******, косой!
(из классики)
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22.07.2021 21:31 Відповісти
Исключительно издалека, от себя конечно---очень сильно удивляюсь фамилии этой судьи. Ну истинно украинская, просто массовая, распостранённая ну везде! Даже всякие там полищуки,чумаченки, олифиренки не попадают. Стыдно за этнос.
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22.07.2021 21:59 Відповісти
Если министр заявляет , что не замнут , - то в Украине Закон не писан Власть Имущим и Точка.
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22.07.2021 22:37 Відповісти
То, что цена зеленого слова равна АБСОЛЮТНОМУ НУЛЮ, знают в Украине уже дети в детсадах... А пример регулярно подаёт главный шут, напр., про млн. и млрд. всякого бреда, про то, что "ЮРЧЕНКО ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ" и т.п....
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22.07.2021 23:09 Відповісти
Ну заплатит она штраф за вождение в пьяном виде, делов то.
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23.07.2021 08:17 Відповісти
 
 