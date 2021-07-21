На всіх хімічно небезпечних підприємствах України проведуть позапланові перевірки, - Монастирський
Після аварії на хімзаводі "Рівнеазот" по всій Україні проведуть позапланові перевірки на хімічно небезпечних об'єктах. Їх повинні провести до кінця року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава МВС Денис Монастирський на засіданні Кабміну.
Перевірки будуть спільно проводити Держпраці, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Держекології.
"З метою запобігання і недопущення таких аварій, вважаємо за необхідне доручити... проведення позапланових спільних перевірок усіх хімічно небезпечних об'єктів першого та другого ступенів хімічної небезпеки з практичним відпрацюванням дій персоналу та об'єктів аварійно-рятувальних служб з реагування на виникнення таких аварій", - сказав Монастирський.
Міністр додав, що цю перевірку "можна зробити до кінця року".
Мер Рівного Олександр Третяк раніше доручив провести перевірку всіх хімічно небезпечних підприємств у місті.
Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.
Раніше в ДСНС заявляли, що концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.
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