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На всіх хімічно небезпечних підприємствах України проведуть позапланові перевірки, - Монастирський

На всіх хімічно небезпечних підприємствах України проведуть позапланові перевірки, - Монастирський

Після аварії на хімзаводі "Рівнеазот" по всій Україні проведуть позапланові перевірки на хімічно небезпечних об'єктах. Їх повинні провести до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава МВС Денис Монастирський на засіданні Кабміну.

Перевірки будуть спільно проводити Держпраці, Державна служба з надзвичайних ситуацій і Держекології.

"З метою запобігання і недопущення таких аварій, вважаємо за необхідне доручити... проведення позапланових спільних перевірок усіх хімічно небезпечних об'єктів першого та другого ступенів хімічної небезпеки з практичним відпрацюванням дій персоналу та об'єктів аварійно-рятувальних служб з реагування на виникнення таких аварій", - сказав Монастирський.

Міністр додав, що цю перевірку "можна зробити до кінця року".

Мер Рівного Олександр Третяк раніше доручив провести перевірку всіх хімічно небезпечних підприємств у місті.

Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

Раніше в ДСНС заявляли, що концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через НП на "Рівнеазоті" цілодобово моніторять стан повітря. На ранок 21 липня загрози населенню та довкіллю немає, - ДСНС. ФОТО

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господа директора химически опасных предприятий - готовьте лавэ для откатов
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21.07.2021 13:47 Відповісти
За последние две недели июля резко увеличилось количество точечных технологических отключений в электрических цепях общего пользования. При этом без предупреждения обесточиваюся инфраструктурные объект, включая объекты первой категории опасности. Основные причины - пиковые перегрузки и ветхость локального оборудования.
Последняя самый опасный инцидент - отключение энергопитания технологической станции предприятия «Ривнеазот» приведший к выбросу диоксида азота. https://www.ponomaroleg.com/author/webmaster Олег Пономарь
https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2021/07/******-xeaea-tf-1.jpg На всех химически опасных предприятиях Украины проведут внеплановые проверки, - Монастырский - Цензор.НЕТ 2661 На всех химически опасных предприятиях Украины проведут внеплановые проверки, - Монастырский - Цензор.НЕТ 7470
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21.07.2021 13:58 Відповісти
вот это внеплановость. заявили о проверке....
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21.07.2021 15:37 Відповісти
 
 