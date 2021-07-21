На всех химически опасных предприятиях Украины проведут внеплановые проверки, - Монастырский

После аварии на химзаводе "Ривнеазот" по всей Украине проведут внеплановые проверки на химически опасных объектах. Их должны провести до конца года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава МВД Денис Монастырский на заседании Кабмина.

Проверки будут совместно проводить Гоструда, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госэкологии.

"С целью предотвращения и недопущения подобных аварий, считаем необходимым поручить... проведение внеплановых совместных проверок всех химически опасных объектов первой и второй степеней химической опасности с практической отработкой действий персонала и объектов аварийно-спасательных служб по реагированию на возникновение таких аварий", - сказал Монастырский.

Министр добавил, что эту проверку "можно сделать до конца года".

Мэр Ривного Александр Третяк ранее поручил провести проверку всех химически опасных предприятий в городе.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

Ранее в ГСЧС заявляли, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.

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