Авария на "Ривнеазоте": над предприятием поднялся бурый дым (обновлено). ВИДЕО
Согласно официальному сообщению, на заводе произошла разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой случился разовый выброс нитрозных газов.
Фото и видео поднявшегося над предприятием бурого дыма стали публиковать в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Ривненской области Дмитрий Мельник рассказал изданию "Рівне вечірнє", что, по информации диспетчера, произошла аварийная остановка агрегата в цеху азотной кислоты.
"Возгораний и взрывов не было. Уведомлена экологическая инспекция, чтобы они взяли пробы воздуха. Попрошу не разводить панику. Бурая туча на Ривне не пошла", - сказал он.
Позднее чрезвычайную ситуацию прокомментировала пресс-служба "Ривнеазота".
"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - подчеркнули агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии.
По данным "Ривнеазота", на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.
"Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия и дальнейшие отгрузки продукции согласно заключенным контрактам", - отметили в пресс-службе.
ЧАО "Ривнеазот" - одно из крупнейших химических предприятий Западной Украины, компания производит минеральные азотные удобрения, кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.
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Сьогодні, 18 червня проти українського олігарха, власника ПАТ "Рівнеазот"Дмитра Фірташа Рада національної безпеки та оборони ввела повний пакет санкцій.
Про це після засідання РНБО повідомив її секретар Олексій Данилов.
Наразі невідомо, як вплинуть введені санкції на роботу підприємства та його працівників.
https://www.rivnenews.com.ua/2021/06/18/proty-vlasnyka-rivneazotu-rnbo-vvela-sanktsii/
Закритість якої, до речі, перевіряла СБУ, і на той момент вона буцімто "не працювала".
Насправді - працювала.
А тепер змінили вивіску, і далі працює.
Это ему на днях 100 млрд украинских налогов подарили с барского плеча слуги ?
Если у нас, в законе, будет прописана национализация (да хоть смертная казнь в придачу) за то-то и то-то, то и международные суды станут на сторону Украины!
А если решили, провести национализацию, потому что какому то Зе-упырю показалось, что это справедливо, потому что он лично в этом уверен (или потому что "народ так хочет"), то про "международную поддержку" можете забыть!!!!
А что касается ситуации с Фирташем или тем же Глиноземным заводом, чтобы владельцев нагнуть: Ответственность прописана при невыполнении? Или законы приняты которые при невыполнении позволяют проводить национализацию?
Вдохнете - останетесь без легких.
Пойдет дождь получите сверху азотную кислоту.
https://twitter.com/Njyuschka Спецпроект Сюрреалізму @Njyuschka
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Не пам'ятаю, за кого це було. Здається за Ющенка, але не стверджую.
Був у батьків вдома ще з часів перебудови дозиметр. У тата завжди щось таке є. Плюшкин.
І оце випадково натрапив він на цей апарат у своєму мотлоху. Вирішив перевірити рівень радіації. Я б теж перевірила. Цікаво)
А дозиметр показує такий рівень, якого зовсім не має бути. Набагато більше, ніж вимагає норма. Вирішив , що машинка зламалася. В той же день пішов в універсам (тепер там сільпо). Зустрів дорогою сусідку, а вона єму розповіда, мовляв в неї родичі працюють в японському посольстві. І їм повідомили, що наразі горять чорнобильські ліси, через що рівень радіації сильно підвищивсь. Всім наказали сидіти вдома і без нагальної потреби не висовуватись.
Тато собі думає: «Ага…» Прийшов додому, ввімкнув новини. А там якась офіційна особа доповідає: серед киян поповзли плітки, що через пожежі в зоні відсудження сильно підвищився рівень радіації. То я від імені керівництва країни маю заявити, що такі чутки безпідставні…
До чого це я? Просто згадалося.
Здесь очевидно облако двуокиси азота (N02). Степень опасности где-то на уровне хлора. То есть почти боевое отравляющее вещество. Дальше как с ветром повезёт.
Але важливіше, так як пояснюють, це сталося тому що хвірташ забив болт на модернізацію і ремонти та витягує з того Азоту останні соки. І колись там рвоне по-справжньому.
А там є чому рвонути, окрім азотки.
Лисий хвостик конечно немаленький выполз...
теперь воры на первых страницах форбсов и острова покупают, а вы рабы - дышите тут оксидами и рожайте новых рабов для них...