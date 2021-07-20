Авария на "Ривнеазоте": над предприятием поднялся бурый дым (обновлено). ВИДЕО

Согласно официальному сообщению, на заводе произошла разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой случился разовый выброс нитрозных газов.

Фото и видео поднявшегося над предприятием бурого дыма стали публиковать в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Ривненской области Дмитрий Мельник рассказал изданию "Рівне вечірнє", что, по информации диспетчера, произошла аварийная остановка агрегата в цеху азотной кислоты.

"Возгораний и взрывов не было. Уведомлена экологическая инспекция, чтобы они взяли пробы воздуха. Попрошу не разводить панику. Бурая туча на Ривне не пошла", - сказал он.

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Позднее чрезвычайную ситуацию прокомментировала пресс-служба "Ривнеазота".

"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - подчеркнули агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии.

По данным "Ривнеазота", на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

"Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия и дальнейшие отгрузки продукции согласно заключенным контрактам", - отметили в пресс-службе.

ЧАО "Ривнеазот" - одно из крупнейших химических предприятий Западной Украины, компания производит минеральные азотные удобрения, кислород технический, жидкую углекислоту и сухой лед.