Аварія на "Рівнеазоті": над підприємством піднявся бурий дим. ВІДЕО (оновлено)

Згідно з офіційним повідомленням, на заводі сталася розгерметизації трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, у результаті якої стався разовий викид нітрозних газів.

Фото і відео бурого диму, що піднявся над підприємством, стали публікувати в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Пресекретар ГУ ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник розповів виданню "Рівне вечірнє", що, за інформацією диспетчера, сталася аварійна зупинка агрегату в цеху азотної кислоти.

"Пожежі або вибуху не було. Повідомлено екологічну інспекцію, щоб вони взяли проби повітря. Попрошу не розводити паніку. Бура хмара на Рівне не пішла", - сказав він.

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Пізніше надзвичайну ситуацію прокоментувала пресслужба "Рівнеазоту".

"Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв і постраждалих немає", - наголосили агентству "Інтерфакс-Україна" на підприємстві.

За даними "Рівнеазоту", на поточний момент показники якості повітря перебувають у межах допустимих норм, загрози довкіллю та населенню немає.

"Підприємство працює в штатному режимі. Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальші відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами", - зауважили в пресслужбі.

ПрАТ "Рівнеазот" - одне з найбільших хімічних підприємств Західної України, компанія виробляє мінеральні азотні добрива, кисень технічний, рідку вуглекислоту і сухий лід.