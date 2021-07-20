Аварія на "Рівнеазоті": над підприємством піднявся бурий дим. ВІДЕО (оновлено)
Згідно з офіційним повідомленням, на заводі сталася розгерметизації трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, у результаті якої стався разовий викид нітрозних газів.
Фото і відео бурого диму, що піднявся над підприємством, стали публікувати в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Пресекретар ГУ ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник розповів виданню "Рівне вечірнє", що, за інформацією диспетчера, сталася аварійна зупинка агрегату в цеху азотної кислоти.
"Пожежі або вибуху не було. Повідомлено екологічну інспекцію, щоб вони взяли проби повітря. Попрошу не розводити паніку. Бура хмара на Рівне не пішла", - сказав він.
Пізніше надзвичайну ситуацію прокоментувала пресслужба "Рівнеазоту".
"Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв і постраждалих немає", - наголосили агентству "Інтерфакс-Україна" на підприємстві.
За даними "Рівнеазоту", на поточний момент показники якості повітря перебувають у межах допустимих норм, загрози довкіллю та населенню немає.
"Підприємство працює в штатному режимі. Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальші відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами", - зауважили в пресслужбі.
ПрАТ "Рівнеазот" - одне з найбільших хімічних підприємств Західної України, компанія виробляє мінеральні азотні добрива, кисень технічний, рідку вуглекислоту і сухий лід.
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Сьогодні, 18 червня проти українського олігарха, власника ПАТ "Рівнеазот"Дмитра Фірташа Рада національної безпеки та оборони ввела повний пакет санкцій.
Про це після засідання РНБО повідомив її секретар Олексій Данилов.
Наразі невідомо, як вплинуть введені санкції на роботу підприємства та його працівників.
https://www.rivnenews.com.ua/2021/06/18/proty-vlasnyka-rivneazotu-rnbo-vvela-sanktsii/
Закритість якої, до речі, перевіряла СБУ, і на той момент вона буцімто "не працювала".
Насправді - працювала.
А тепер змінили вивіску, і далі працює.
Это ему на днях 100 млрд украинских налогов подарили с барского плеча слуги ?
Если у нас, в законе, будет прописана национализация (да хоть смертная казнь в придачу) за то-то и то-то, то и международные суды станут на сторону Украины!
А если решили, провести национализацию, потому что какому то Зе-упырю показалось, что это справедливо, потому что он лично в этом уверен (или потому что "народ так хочет"), то про "международную поддержку" можете забыть!!!!
А что касается ситуации с Фирташем или тем же Глиноземным заводом, чтобы владельцев нагнуть: Ответственность прописана при невыполнении? Или законы приняты которые при невыполнении позволяют проводить национализацию?
Вдохнете - останетесь без легких.
Пойдет дождь получите сверху азотную кислоту.
https://twitter.com/Njyuschka Спецпроект Сюрреалізму @Njyuschka
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Не пам'ятаю, за кого це було. Здається за Ющенка, але не стверджую.
Був у батьків вдома ще з часів перебудови дозиметр. У тата завжди щось таке є. Плюшкин.
І оце випадково натрапив він на цей апарат у своєму мотлоху. Вирішив перевірити рівень радіації. Я б теж перевірила. Цікаво)
А дозиметр показує такий рівень, якого зовсім не має бути. Набагато більше, ніж вимагає норма. Вирішив , що машинка зламалася. В той же день пішов в універсам (тепер там сільпо). Зустрів дорогою сусідку, а вона єму розповіда, мовляв в неї родичі працюють в японському посольстві. І їм повідомили, що наразі горять чорнобильські ліси, через що рівень радіації сильно підвищивсь. Всім наказали сидіти вдома і без нагальної потреби не висовуватись.
Тато собі думає: «Ага…» Прийшов додому, ввімкнув новини. А там якась офіційна особа доповідає: серед киян поповзли плітки, що через пожежі в зоні відсудження сильно підвищився рівень радіації. То я від імені керівництва країни маю заявити, що такі чутки безпідставні…
До чого це я? Просто згадалося.
Здесь очевидно облако двуокиси азота (N02). Степень опасности где-то на уровне хлора. То есть почти боевое отравляющее вещество. Дальше как с ветром повезёт.
Але важливіше, так як пояснюють, це сталося тому що хвірташ забив болт на модернізацію і ремонти та витягує з того Азоту останні соки. І колись там рвоне по-справжньому.
А там є чому рвонути, окрім азотки.
Лисий хвостик конечно немаленький выполз...
теперь воры на первых страницах форбсов и острова покупают, а вы рабы - дышите тут оксидами и рожайте новых рабов для них...