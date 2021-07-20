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Аварія на "Рівнеазоті": над підприємством піднявся бурий дим. ВІДЕО (оновлено)

Аварія на

Згідно з офіційним повідомленням, на заводі сталася розгерметизації трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, у результаті якої стався разовий викид нітрозних газів.

Фото і відео бурого диму, що піднявся над підприємством, стали публікувати в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Пресекретар ГУ ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник розповів виданню "Рівне вечірнє", що, за інформацією диспетчера, сталася аварійна зупинка агрегату в цеху азотної кислоти.

"Пожежі або вибуху не було. Повідомлено екологічну інспекцію, щоб вони взяли проби повітря. Попрошу не розводити паніку. Бура хмара на Рівне не пішла", - сказав він.

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Пізніше надзвичайну ситуацію прокоментувала пресслужба "Рівнеазоту".

"Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами. Жертв і постраждалих немає", - наголосили агентству "Інтерфакс-Україна" на підприємстві.

За даними "Рівнеазоту", на поточний момент показники якості повітря перебувають у межах допустимих норм, загрози довкіллю та населенню немає.

"Підприємство працює в штатному режимі. Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальші відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами", - зауважили в пресслужбі.

ПрАТ "Рівнеазот" - одне з найбільших хімічних підприємств Західної України, компанія виробляє мінеральні азотні добрива, кисень технічний, рідку вуглекислоту і сухий лід.

аварія (561) Рівне (575) Рівнеазот (27) ДСНС (5151)


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Топ коментарі
+25
Это не "бурый дым", а диоксид азота IV
Вдохнете - останетесь без легких.
Пойдет дождь получите сверху азотную кислоту.
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20.07.2021 18:33 Відповісти
+20
Фирташа предприятие ?

Это ему на днях 100 млрд украинских налогов подарили с барского плеча слуги ?
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20.07.2021 18:24 Відповісти
+16
ну, вже відомо...

Сьогодні, 18 червня проти українського олігарха, власника ПАТ "Рівнеазот"Дмитра Фірташа Рада національної безпеки та оборони ввела повний пакет санкцій.
Про це після засідання РНБО повідомив її секретар Олексій Данилов.
Наразі невідомо, як вплинуть введені санкції на роботу підприємства та його працівників.
https://www.rivnenews.com.ua/2021/06/18/proty-vlasnyka-rivneazotu-rnbo-vvela-sanktsii/
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20.07.2021 18:23 Відповісти
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ну, вже відомо...

Сьогодні, 18 червня проти українського олігарха, власника ПАТ "Рівнеазот"Дмитра Фірташа Рада національної безпеки та оборони ввела повний пакет санкцій.
Про це після засідання РНБО повідомив її секретар Олексій Данилов.
Наразі невідомо, як вплинуть введені санкції на роботу підприємства та його працівників.
https://www.rivnenews.com.ua/2021/06/18/proty-vlasnyka-rivneazotu-rnbo-vvela-sanktsii/
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20.07.2021 18:23 Відповісти
ой какие совпадения...
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20.07.2021 18:24 Відповісти
И в чем эти "санкции" заключаются? Напомню, что СНБО консультационный орган и любые его решения: 1. необязательны к выполнению; 2. могу быть оспорены в суде с положительным исходом для позывателя в 99%
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20.07.2021 18:41 Відповісти
Ну пусть попробует. А до тех пор все имущество блокируется, и его продажа невозможна.
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20.07.2021 19:29 Відповісти
Розкажіть це Медведчуку під санкціями, який не знав, і продав мережу автозаправок "Glusco".
Закритість якої, до речі, перевіряла СБУ, і на той момент вона буцімто "не працювала".
Насправді - працювала.
А тепер змінили вивіску, і далі працює.
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20.07.2021 21:56 Відповісти
Проте сталася спланована аварія у відповідь на ніби санкції квартального рнбо...далі буде. Шча покажуть отци кормільци,хто в хаті господар. 3-4 типу "техногенних" аварій, і все стане в колапс. Замовлення буде виконано, і тоді " спасатєлям" ситуації дорога відкрита. А данілов ще щось там верзе...
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21.07.2021 01:22 Відповісти
Фирташа предприятие ?

Это ему на днях 100 млрд украинских налогов подарили с барского плеча слуги ?
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20.07.2021 18:24 Відповісти
все украинский активы мошенника Фирташа, нужно национализировать, и появятся деньги для поднятия пенсии..
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20.07.2021 18:25 Відповісти
откуда? по бумагам там будет долго еще лярдов на 100. у тебя есть 100 лярдов?
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20.07.2021 18:29 Відповісти
так активи, а не пасиви, майно державі, борги Фірташу, **** нє ясно.
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20.07.2021 22:04 Відповісти
После этого он подает на Украину в международный суд и выигрывает, и мы все торчим ему нехилую кучу денег. Проблема в тос, что олигархи абсолютно законно завладели предприятиями благодаря кучме. Поэтому олигархов можно только ликвидировать вместе с семьями
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20.07.2021 18:30 Відповісти
если будет международная поддержка в пользу Украины, то Фирташу ничего не светит в межд. судах..
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20.07.2021 18:34 Відповісти
При чем тут "международная поддержка"?! Им главное, чтобы мы дела все по закону!
Если у нас, в законе, будет прописана национализация (да хоть смертная казнь в придачу) за то-то и то-то, то и международные суды станут на сторону Украины!
А если решили, провести национализацию, потому что какому то Зе-упырю показалось, что это справедливо, потому что он лично в этом уверен (или потому что "народ так хочет"), то про "международную поддержку" можете забыть!!!!
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20.07.2021 18:47 Відповісти
Все не так. Везде прописаны инвест-обязательства, на которые фирташи положили болт. Единственный кто соблюдал уловия - Миттал с Криворожским металлургическим комбинатом.
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20.07.2021 19:30 Відповісти
То что Арселор Митал выполняют - молодцы, но это международная компания с соц. ответственностью, невыполнять - не их уровень!
А что касается ситуации с Фирташем или тем же Глиноземным заводом, чтобы владельцев нагнуть: Ответственность прописана при невыполнении? Или законы приняты которые при невыполнении позволяют проводить национализацию?
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20.07.2021 20:05 Відповісти
Приватна власність то для Заходу святе. Лише суд з залізобетонними доказами, лише тоді хіба. А от суди в нас... так що...
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20.07.2021 18:48 Відповісти
Це тільки зебіли вважають, що їм все дозволено і все можуть. Проблема в тому, що є міжнародні суди. А там ні наша прокуратура, ні СБУ, ні МВС впливу не мають. Власник компанії, напевне, іноземна компанія, може з офшору.. Потім компанія подає до суду, суд не переймається революційною риторикою чи доцільністю, рішення - сплатити на користь компанії кругленьку суму, а далі накладається арешт на активи України і все...
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20.07.2021 20:04 Відповісти
Тю. Над комбинатом "Ильича" в Мариуполе такое всё время.
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20.07.2021 18:29 Відповісти
А над "Азовсталью" ещё больше.
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20.07.2021 18:34 Відповісти
Ну, логично. Ильич был большой любитель людей в гроб загонять...
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20.07.2021 18:39 Відповісти
Тю. У нас такий дим ледь не щодня. Рудий, жовтий, зелений.
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20.07.2021 18:29 Відповісти
У них авария , в Днепре - норма .
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20.07.2021 18:29 Відповісти
в днепродыме завод
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20.07.2021 18:30 Відповісти
в Днепре давненько выбросов небыло , хотя коксохим в процессе работы воняет , аж до башен слышно , но не каждый день
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20.07.2021 21:41 Відповісти
не ссыте. азот не ядовитый. в атмосфере больше 73% азота
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20.07.2021 18:30 Відповісти
Не ссат , у жителей иммунитет .
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20.07.2021 18:33 Відповісти
Ссыте, это диоксид азота (ну и смесь других оксидов азота), он ядовит.
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20.07.2021 18:34 Відповісти
я то знаю. но какаяразница?
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20.07.2021 18:43 Відповісти
Вы намекаете на 73%ных.
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20.07.2021 20:28 Відповісти
Это не "бурый дым", а диоксид азота IV
Вдохнете - останетесь без легких.
Пойдет дождь получите сверху азотную кислоту.
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20.07.2021 18:33 Відповісти
В три часа ночи должен пойти
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20.07.2021 20:38 Відповісти
https://twitter.com/Njyuschka

https://twitter.com/Njyuschka Спецпроект Сюрреалізму @Njyuschka

https://twitter.com/Njyuschka https://twitter.com/Njyuschka



Не пам'ятаю, за кого це було. Здається за Ющенка, але не стверджую.
Був у батьків вдома ще з часів перебудови дозиметр. У тата завжди щось таке є. Плюшкин.
І оце випадково натрапив він на цей апарат у своєму мотлоху. Вирішив перевірити рівень радіації. Я б теж перевірила. Цікаво)

А дозиметр показує такий рівень, якого зовсім не має бути. Набагато більше, ніж вимагає норма. Вирішив , що машинка зламалася. В той же день пішов в універсам (тепер там сільпо). Зустрів дорогою сусідку, а вона єму розповіда, мовляв в неї родичі працюють в японському посольстві. І їм повідомили, що наразі горять чорнобильські ліси, через що рівень радіації сильно підвищивсь. Всім наказали сидіти вдома і без нагальної потреби не висовуватись.

Тато собі думає: «Ага…» Прийшов додому, ввімкнув новини. А там якась офіційна особа доповідає: серед киян поповзли плітки, що через пожежі в зоні відсудження сильно підвищився рівень радіації. То я від імені керівництва країни маю заявити, що такі чутки безпідставні…

До чого це я? Просто згадалося.
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20.07.2021 20:58 Відповісти
Та не. В Мариуполе совсем другой хим состав облака. Там окислы металлов в основном. Они малоопасные.
Здесь очевидно облако двуокиси азота (N02). Степень опасности где-то на уровне хлора. То есть почти боевое отравляющее вещество. Дальше как с ветром повезёт.
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20.07.2021 18:34 Відповісти
Там такой "взрыв" ежедневно)
Аварія на "Рівнеазоті": над підприємством піднялася хмара бурого диму - Цензор.НЕТ 6439
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20.07.2021 18:35 Відповісти
Оно конечно так. Но тут облако идет по земле и люди могут попасть в область с высокой концентрацией.
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20.07.2021 18:43 Відповісти
люди должны быть обучены, живя рядом с таким предприятиям. нам даже в школе рассказывали, что самое страшное это выброс диоксида азота на заводе в 40км от нас
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20.07.2021 18:51 Відповісти
на подобный случай все там носят с собой противогазы. Раньше такие задымления были регулярно, но тогда не было фейсбуков и смартфонов.
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20.07.2021 18:54 Відповісти
В місті і в навколишніх селах всі також в протигазах?
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20.07.2021 19:23 Відповісти
До міста там кілометрів 10, - я навіть не уявляю якою має бути хмара що пройти таку відстань і не розсіятися. Конкретно цей випадок - нема про що говорити.
Але важливіше, так як пояснюють, це сталося тому що хвірташ забив болт на модернізацію і ремонти та витягує з того Азоту останні соки. І колись там рвоне по-справжньому.
А там є чому рвонути, окрім азотки.
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20.07.2021 19:45 Відповісти
такой взрыв должен быть в Павлограде ежедневно на заводе по производству взрывчатки...по совковым нормам....
Лисий хвостик конечно немаленький выполз...
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20.07.2021 20:35 Відповісти
ну там труба толщиной ( диаметром ) на пару кварталов , были в командировке ( летом ) , окон не открывали
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20.07.2021 21:44 Відповісти
Рыжий дым -- оксид азота. Очень опасное для легких вещество. Нужно всем срочно убираться с пути облака.
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20.07.2021 18:42 Відповісти
диоксид
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20.07.2021 18:52 Відповісти
Равновесная смесь диоксида и тетраоскида.
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20.07.2021 19:01 Відповісти
Направить штормовой буревий на кацапов!
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20.07.2021 18:43 Відповісти
Возмутительность!
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20.07.2021 18:58 Відповісти
Ага не пошло на Рівне. Трохи заділо.
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20.07.2021 19:01 Відповісти
Аварія на "Рівнеазоті": над підприємством піднялася хмара бурого диму - Цензор.НЕТ 4897
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20.07.2021 19:09 Відповісти
молчаливые овцы в 90-х отдали все стратегические предприятия в руки промосковских воров, вместо того, чтобы государству их национализировать,
теперь воры на первых страницах форбсов и острова покупают, а вы рабы - дышите тут оксидами и рожайте новых рабов для них...
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20.07.2021 19:18 Відповісти
над ними трeба купол
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20.07.2021 19:46 Відповісти
оксид азоту (4) доволі токсична речовина. видно синтез селітри пішов трохи не туди
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20.07.2021 19:51 Відповісти
Бубочка вернулся из окопов Абхазии.
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20.07.2021 20:04 Відповісти
Первые"ласточки" от блокировки счетов( зп,движения средств ПРЕДПРИЯТИЯ,закупка ЗАПЧАСТЕЙ,РЕМОНТ) Что бы предприятие работало ПО ЗАКОНУ надо ПРОСТО ЗАКОН. Там работает 5 тыс ровенчан.Они причем что УРОДЫ делят бизнес?( делить уже ж НЕЧЕГО)Ахметов ИНИЦИАТОР окупации восточных областей,он выводил свою шахтерню на демонстрации,давал деньги( и дает скорее всего на тамощних бандосов) и против него- НИЧЕГО. А предприятия типа Азота чем перед Украиной провинились? Что их н"наделили" в свое время "не тому"? Пусть владельцы существуют по одну сторону,а их бизнес(УКРАИНСКИЙ) по другую. Это собственность украинского народа,зачем ее разрушать? А системное давление и приводит к авариям. Эта ,слава Богу,не уникальна и НЕ опасна( что бы не несли идиоты),но реакция на нее показывает ВЕСЬ БРЕД ситуации.Факты- пострадавшие даже на заводе В ЭПИЦЕНТРЕ выброса есть? НЕТ. Ну то есть люди,находившиеся на установке ,слава БОГУ не пострадали,а местные жители в ДЕСЯТИ километрах пострадают? Ведь бред? А с каждого" утюга " его несут. Оборудованию 40лет. За ним надо смотреть,его надо РИТМИЧНО ремонтировать,покупать запчасти. Тут ПРИДУРКИ останавливают движение денег. Это хорошо для поддержания этого предприятия? А потом Фмрташ виноват. Дол₽***,принимающие ТАКИЕ решения виноваты. А авария результат последовательной ИДИОТСКОЙ ВЫБОРОЧНОЙ политики против НЕ владельцев а УКРАИНСКИХ предприятий.
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21.07.2021 07:11 Відповісти
 
 