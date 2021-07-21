На химически опасных предприятиях Ривного пройдет внеплановая проверка, - мэр Третяк

На химически опасных предприятиях и потенциально опасных объектах Ривного пройдет проверка.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ривного Александр Третяк, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам заседания комиссия приняла решение провести внеплановую проверку химически опасных предприятий города, проверить также и потенциально опасные объекты (с массовым пребыванием людей), которые работают на территории громады. Решено провести симуляционные учения по реагированию в ЧС. Также учения пройдут новые руководители Ровенского горисполкома и их работники", - говорится в сообщении.

По его словам, руководство предприятия "Ривнеазот" не сообщило спасателям, полиции или органам местного самоуправления о чрезвычайной ситуации, которая произошла.

"Это станет предметом отдельного расследования: почему не сработала система оповещения и почему соответствующие службы не были проинформированы", - добавил мэр Ривного.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

Ранее в ГСЧС заявляли, что концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет.

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