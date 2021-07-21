На хімічно небезпечних підприємствах Рівного відбудеться позапланова перевірка, - мер Третяк

На хімічно небезпечних підприємствах і потенційно небезпечних об'єктах Рівного пройде перевірка.

Про це у Facebook повідомив мер Рівного Олександр Третяк, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами засідання комісія прийняла рішення провести позапланову перевірку хімічно небезпечних підприємств міста, перевірити також і потенційно небезпечні об'єкти (з масовим перебуванням людей), які працюють на території громади. Вирішено провести симуляційні навчання з реагування в НС. Також навчання пройдуть нові керівники Рівненського міськвиконкому і їхні працівники", - йдеться в повідомленні.

За його словами, керівництво підприємства "Рівнеазот" не повідомило рятувальникам, поліції або органам місцевого самоврядування про надзвичайну ситуацію, яка сталася.

"Це стане предметом окремого розслідування: чому не спрацювала система оповіщення і чому відповідні служби не були поінформовані", - додав мер Рівного.

Як повідомлялося, "Рівнеазот" повідомив про надзвичайну ситуацію на підприємстві у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу.

Раніше в ДСНС заявляли, що концентрація газу в повітрі, що утворився в результаті витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю в результаті події немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лисячий хвіст" над "Рівнеазотом": фахівці попередили про загрозу кислотних дощів через аварію