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Кулеба провів зустріч з держсекретарем США Блінкеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба зараз перебуває з робочим візитом у Вашингтоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна

Керівники зовнішньополітичних відомств перед початком зустрічі вийшли до преси і виступили з короткими промовами. Зокрема, Блінкен ще раз запевнив Україну в підтримці з боку США.

Водночас голова українського МЗС заявив, що майбутній візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон, підготовкою якого Кулеба зараз займається, виведе відносини між Україною і США на новий рівень.

Кулеба провів зустріч з держсекретарем США Блінкеном 01

Автор: 

США (22634) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+6
https://tverezo.info/post/140928 Проведені зустрічі Дмитра Кулеби з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном та держсекретарем Ентоні Блінкеном. Водночас, є інформація, що держсекретар відмовився від спілкування з Єрмаком на тій підставі, що той ніхто і звати його ніяк.

Helgi Sharp
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05.08.2021 22:07
+5
где-то рыдал дерьмак...
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05.08.2021 22:09
+3
Перед "дєрьмак" мало стояти "посланий". 😊
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05.08.2021 22:18
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Энтони Дмитрий!
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05.08.2021 22:00 Відповісти
https://tverezo.info/post/140928 Проведені зустрічі Дмитра Кулеби з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном та держсекретарем Ентоні Блінкеном. Водночас, є інформація, що держсекретар відмовився від спілкування з Єрмаком на тій підставі, що той ніхто і звати його ніяк.

Helgi Sharp
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05.08.2021 22:07 Відповісти
где-то рыдал дерьмак...
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05.08.2021 22:09 Відповісти
Перед "дєрьмак" мало стояти "посланий". 😊
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05.08.2021 22:18 Відповісти
Непубличная часть визита Зеленского будет в несколько раз больше публичной.А осенью встречи с конгрессменами ,сенаторами.Либо в Вашингтоне,либо в Киеве.Будут изучать наши запросы.Вангую.
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05.08.2021 22:23 Відповісти
А д"Єрмаку треба було з ВАНОЮ перед візитом проконсультуваться - вона-б поділилася "секретом" переговорів під дверима туалету!!!
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05.08.2021 22:27 Відповісти
По своему статусу завхоза Дерьмак должен был выступить перед сантехниками, уборщицами, мойщиками окон и вахтёрами ГосДепа - не зря же летал на Америку посмотреть...
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05.08.2021 22:36 Відповісти
Он должен был сидеть и усердно их конспектировать, а не "выступать".
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05.08.2021 22:57 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1423362931337666566 29 мин Что то изменилось. За час до встречи с Кулебой, Блинкен минут 40 говорил с каким то сотрудником посольства США в Молдове и это не Laura Hrubi (временно поверенная в делах США в Молдове). После этого прибывшего Кулебу увели во внутреннюю комнату для закрытых переговоров.
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05.08.2021 22:49 Відповісти
Может, это Блинкен провёл встречу с Кулебой ?
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05.08.2021 22:56 Відповісти
Дерьмак подслушивал в замочную скважину?
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05.08.2021 23:04 Відповісти
Ну добре,Кулеба займається тим,чим має займатись голова МЗСУ,,тобто підготовкою зустрічі Президента України із Президентом США, а ат чим займається д"Єрмак? Підг отовкою зриву зустрічі Президентів? Вон його із США,хоч він і є особистим другом пана ЗЕ,але там йому не місце,поскільки в Америці мають бути вирішені питання життєво важливі для України,а не особисті питання пана ЗЕ!
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05.08.2021 23:08 Відповісти
Юрий Швец поясняет, что Ермак агент не ФСБ, а ГРУ. И совсем не нашего ГРУ.
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05.08.2021 23:16 Відповісти
 
 