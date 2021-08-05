Кулеба провів зустріч з держсекретарем США Блінкеном
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба зараз перебуває з робочим візитом у Вашингтоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна
Керівники зовнішньополітичних відомств перед початком зустрічі вийшли до преси і виступили з короткими промовами. Зокрема, Блінкен ще раз запевнив Україну в підтримці з боку США.
Водночас голова українського МЗС заявив, що майбутній візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон, підготовкою якого Кулеба зараз займається, виведе відносини між Україною і США на новий рівень.
Топ коментарі
+6 Ан Мур
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Helgi Sharp
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1423362931337666566 29 мин Что то изменилось. За час до встречи с Кулебой, Блинкен минут 40 говорил с каким то сотрудником посольства США в Молдове и это не Laura Hrubi (временно поверенная в делах США в Молдове). После этого прибывшего Кулебу увели во внутреннюю комнату для закрытых переговоров.