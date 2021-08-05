Кулеба провів зустріч з держсекретарем США Блінкеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба зараз перебуває з робочим візитом у Вашингтоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна

Керівники зовнішньополітичних відомств перед початком зустрічі вийшли до преси і виступили з короткими промовами. Зокрема, Блінкен ще раз запевнив Україну в підтримці з боку США.

Водночас голова українського МЗС заявив, що майбутній візит президента Володимира Зеленського у Вашингтон, підготовкою якого Кулеба зараз займається, виведе відносини між Україною і США на новий рівень.