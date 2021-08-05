Кулеба провел встречу с госсекретарем США Блинкеном
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба сейчас находится с рабочим визитом в Вашингтоне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина
Руководители внешнеполитических ведомств перед началом встречи вышли к прессе и выступили с короткими речами. В частности, Блинкен еще раз заверил Украину в поддержке со стороны США.
В то же время глава украинского МИД заявил, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон, подготовкой которого Кулеба сейчас занимается, выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.
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Helgi Sharp
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1423362931337666566 29 мин Что то изменилось. За час до встречи с Кулебой, Блинкен минут 40 говорил с каким то сотрудником посольства США в Молдове и это не Laura Hrubi (временно поверенная в делах США в Молдове). После этого прибывшего Кулебу увели во внутреннюю комнату для закрытых переговоров.