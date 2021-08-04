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Количество участников саммита "Крымской платформы" достигло 31, - Кулеба

Количество участников саммита

В саммите Крымской платформы, который запланирован на 23 августа, подтвердило участие 31 государство.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Только что получили еще одно подтверждение участия в "Крымской платформе" от важного партнера. Количество участников достигло 31-го и пошло на четвертый десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Встреча Зеленского с Байденом пройдет без "повышенных тонов", - Кулеба

Автор: 

МИД (6937) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Нема що обговорювати. Крим - це Україна !
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04.08.2021 16:47 Ответить
С этим адекватные люди не спорят. А еще адекватные люди знают, что сколько не говори "халва" - во рту слаще не становится.
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04.08.2021 17:10 Ответить
А надо, чтобы 131! Но все равно молодцы. Главное - сорвать этот паровоз с мертвой точки.
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04.08.2021 16:48 Ответить
Количество участников саммита "Крымской платформы" достигло 31, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8081
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04.08.2021 16:49 Ответить
На следующий день после саммита: результата никакого, денежки тю-тю, головка бо-бо.
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04.08.2021 18:20 Ответить
Очередная имитация бурной деятельности
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24.08.2021 00:07 Ответить
 
 