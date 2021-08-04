Количество участников саммита "Крымской платформы" достигло 31, - Кулеба

В саммите Крымской платформы, который запланирован на 23 августа, подтвердило участие 31 государство.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Только что получили еще одно подтверждение участия в "Крымской платформе" от важного партнера. Количество участников достигло 31-го и пошло на четвертый десяток. Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма", - говорится в сообщении.

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