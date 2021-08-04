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Кількість учасників саміту "Кримської платформи" сягнула 31, - Кулеба

Кількість учасників саміту

У саміті Кримської платформи, який запланований на 23 серпня, підтвердила участь 31 держава.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно отримали ще одне підтвердження участі в "Кримській платформі" від важливого партнера. Кількість учасників сягнула 31-го і пішла на четвертий десяток. Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму", - йдеться в повідомленні.

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МЗС (4110) Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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Нема що обговорювати. Крим - це Україна !
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04.08.2021 16:47 Відповісти
С этим адекватные люди не спорят. А еще адекватные люди знают, что сколько не говори "халва" - во рту слаще не становится.
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04.08.2021 17:10 Відповісти
А надо, чтобы 131! Но все равно молодцы. Главное - сорвать этот паровоз с мертвой точки.
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04.08.2021 16:48 Відповісти
Количество участников саммита "Крымской платформы" достигло 31, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8081
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04.08.2021 16:49 Відповісти
На следующий день после саммита: результата никакого, денежки тю-тю, головка бо-бо.
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04.08.2021 18:20 Відповісти
Очередная имитация бурной деятельности
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24.08.2021 00:07 Відповісти
 
 