Кількість учасників саміту "Кримської платформи" сягнула 31, - Кулеба

У саміті Кримської платформи, який запланований на 23 серпня, підтвердила участь 31 держава.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно отримали ще одне підтвердження участі в "Кримській платформі" від важливого партнера. Кількість учасників сягнула 31-го і пішла на четвертий десяток. Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму", - йдеться в повідомленні.

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