Кількість учасників саміту "Кримської платформи" сягнула 31, - Кулеба
У саміті Кримської платформи, який запланований на 23 серпня, підтвердила участь 31 держава.
Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно отримали ще одне підтвердження участі в "Кримській платформі" від важливого партнера. Кількість учасників сягнула 31-го і пішла на четвертий десяток. Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Andy Jumeirach
показати весь коментар04.08.2021 16:47 Відповісти Мені подобається 0
Vladimir T #345501
показати весь коментар04.08.2021 17:10 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Иванец
показати весь коментар04.08.2021 16:48 Відповісти Мені подобається 2
Підлога Маккартні
показати весь коментар04.08.2021 16:49 Відповісти Мені подобається 1
Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар04.08.2021 18:20 Відповісти Мені подобається 0
James Jameson
показати весь коментар24.08.2021 00:07 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль