УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13026 відвідувачів онлайн
Новини
6 365 93

"Зустріч Зеленського з Байденом відбудеться без "підвищених тонів", - Кулеба

Якими б не були теми обговорення президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору", - написав Кулеба на своїй сторінці у фейсбуку вранці в середу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Зеленський поїде до США "у сильній позиції, одразу після наймасштабнішої в історії України міжнародної події: установчого саміту Кримської платформи, на який до Києва приїдуть понад три десятки наших партнерів, у т.ч. висока делегація із США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Давид у нас такий гарячий хлопець...", - "слуга народу" Кравчук пояснила слова Арахамії про "підвищені тони" на зустрічі Зеленського і Байдена

Кулеба зазначив, що вже перебуває у США разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, де вони готуватимуть перший офіційний візит Зеленського до Америки, який відбудеться 30 серпня на запрошення Байдена.

"Зустрінемося тут з ключовими людьми: радником Президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, Держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками", - зазначив глава українського дипвідомства.

Зустріч Зеленського з Байденом відбудеться без підвищених тонів, - Кулеба 01
Зустріч Зеленського з Байденом відбудеться без підвищених тонів, - Кулеба 02

Автор: 

Байден Джо (2883) візит (1574) Зеленський Володимир (23705) перемовини (2857) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1156) Салліван Джейк (292)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 1587
показати весь коментар
04.08.2021 08:39
+31
Байден, пачиму мы ещьо не в НАТА?
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 2919
показати весь коментар
04.08.2021 08:27
+30
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 8815
показати весь коментар
04.08.2021 08:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байден, пачиму мы ещьо не в НАТА?
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 2919
показати весь коментар
04.08.2021 08:27 Відповісти
Потому , что 🤢🤡😈👹🐲членограй у кремлядей и у лукашеску на подтанцовке
показати весь коментар
04.08.2021 08:34 Відповісти
конечно не будет. Зеля только дома такой борзый. Перед сильными мира сего лицом к лицу он сразу язык не знает куда засунуть - или собеседнику в жопу или себе.

Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 8146
показати весь коментар
04.08.2021 09:32 Відповісти
Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 2127
показати весь коментар
04.08.2021 09:57 Відповісти
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 9448
показати весь коментар
04.08.2021 08:27 Відповісти
Єта наші рьеаліі, фсьо как заслужілі, пардон ізбралі. Так сказать папріколу, хоть паржьом.
показати весь коментар
04.08.2021 13:23 Відповісти
Президент Зеленский умеет вести переговоры.
показати весь коментар
04.08.2021 08:28 Відповісти
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 8815
показати весь коментар
04.08.2021 08:30 Відповісти
Зачетная шутка
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 9353
показати весь коментар
04.08.2021 08:42 Відповісти
вы буквы не правильно расставили - **********
показати весь коментар
04.08.2021 09:16 Відповісти
Проста он увідьел в глазах Байдена страх і пажальел дьедушку. Як то так.
показати весь коментар
04.08.2021 13:26 Відповісти
"Зустріч Зеленського з Байденом відбудеться без "підвищених тонів", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3118

....
показати весь коментар
04.08.2021 13:19 Відповісти
Ідея шантажу, або підвищених тонів, може народитися тільки у віслючій голові.
показати весь коментар
04.08.2021 08:28 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2021 13:27 Відповісти
"какого-то" не будет. Будут убедительные просьбы. Но когда президент США убедительно просит, то это почище любого шантажа...
показати весь коментар
04.08.2021 08:28 Відповісти
Хоча, іти на спілкування з ідіотом, це дійсно нариватися на шантаж апріорі
показати весь коментар
04.08.2021 08:35 Відповісти
Шантажуватиме грою на роялі. Він же не якийсь там дурачок.
показати весь коментар
04.08.2021 08:36 Відповісти
Ага, прикидаю, які то будуть =круті= перемовини.

Це прибите взагалі ні до чого. Мукатиме, заїкатиметься, "імпровізуватиме", придурок квартальний.
А "козак" папірчики (шпаргалки) діставатиме з кишень і читатиме.

Помічникам розслабитися ніяк не вийде. Але щось нарішають і частково озвучать.
показати весь коментар
04.08.2021 08:37 Відповісти
Тобто кругом усі дурнів в президенти обирають- і тут з'являється канадійка на білій кобилі...)))
показати весь коментар
04.08.2021 08:39 Відповісти
Да, дурень, все правильно сказал
показати весь коментар
04.08.2021 10:22 Відповісти
Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 3139
показати весь коментар
04.08.2021 09:34 Відповісти
Та да- Байден точно не Трамп.
показати весь коментар
04.08.2021 08:38 Відповісти
о да
Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 6227
показати весь коментар
04.08.2021 09:36 Відповісти
к чему этот треп? И так понятно, что Зеленский против дедушки Байдена просто мелочь пузатая. И это еще очень культурное сравнение
показати весь коментар
04.08.2021 08:39 Відповісти
+++++
показати весь коментар
04.08.2021 13:29 Відповісти
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 1587
показати весь коментар
04.08.2021 08:39 Відповісти
Что-то это очень на Арахамию похож
Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 4403
показати весь коментар
04.08.2021 08:45 Відповісти
У них хвост опадает от мороза. А потом дружно бегут украинское гражданство получать. Его легче чем российское. Израильского им не дают. Совсем не то колено.
показати весь коментар
04.08.2021 10:09 Відповісти
Если шантаж работает почему Украина должна от него отказываться. Видели как быстро все решилось с кредитом МВФ стоило только намекнуть про Китай? По другому они не понимают.
показати весь коментар
04.08.2021 08:40 Відповісти
тупоголові, де вас стільки береться? І все нові. і нові; хоч вас банять адміни, банять...
показати весь коментар
04.08.2021 08:49 Відповісти
Тыпил, какой нах "кредит МВФ", где ты его видел?
Никакого кредита нет и не будет.
показати весь коментар
04.08.2021 08:57 Відповісти
...как быстро все решилось с кредитом МВФ стоило только намекнуть про Китай? ©
Це так лише у головах графоманів. Які не в курсі світових новин.
А що ж насправді?
МВФ зараз буде розподіляти 650 млрд. дол. США (у вигляді СПЗ - спеціальних прав запозичення, але то вже фінансові подробиці) на підтримку ліквідності світової економіки в зв'язку з пандемією коронавірусу. Гроші виділяють не лише Україні, а розподілять поміж усіма 190 країнами-членами МВФ. Очікується, що цей розподіл "https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291041-mvf-vidilit-650-milardiv-na-pidtrimku-svitovoi-ekonomiki.html особливо допоможе нашим найвразливішим державам-членам, які насилу справляються з наслідками кризи COVID-19 ". Україні з тих 650 млрд. дістанеться 2,7 млрд.
Ну і наостанок. Це не кредит МВФ, а безкоштовний подарунок країнам-членам. І МВФ запланував зробити цей подарунок не після "натяку" України про Китай, а ще з півроку тому.
показати весь коментар
04.08.2021 09:20 Відповісти
Что и Моржовии тоже денег дадут?
показати весь коментар
04.08.2021 11:19 Відповісти
Таких подробиць не знаю, але імовірно. Судячи навіть з https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights офіційного прес-релізу МВФ :
Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов...
Около 275 млрд долларов США из нового распределения поступит странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода.
За класифікацією МВФ, паРаша (як і Україна) віднесена якраз до групи "країн, що розвиваються".
показати весь коментар
04.08.2021 11:41 Відповісти
Вася, дружище, ты ли это?
показати весь коментар
04.08.2021 09:29 Відповісти
Шантажисты - это нравственно конченные люди, которые ничего не умеют делать, кроме угрожать навонять и испортить воздух окружающим. Короче, это про вас зебилы.
показати весь коментар
04.08.2021 09:37 Відповісти
По его словам, Зеленский поедет в США "в сильной позиции, сразу после разрешения американского байды и фрицовской макрели рашисту достроить северную газовую турубу
показати весь коментар
04.08.2021 08:40 Відповісти
Нет я наоборот считаю нужно за грудки деда Джо взять в белом доме и спросить с него за Будапештский меморандум
показати весь коментар
04.08.2021 08:41 Відповісти
Кулёма, поздно пить «Боржоми « ,ты пустое место ,как сказала Майя Санду ,а «слуги-прихвостни» - консервы бомбажные уже давно завонялись Проверка на вшивость была операция «вагнергейт»
показати весь коментар
04.08.2021 08:42 Відповісти
Зеленский должен получить ответ: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО? С применения физических мер воздействия в случае отказа.
показати весь коментар
04.08.2021 08:42 Відповісти
Я бы предложил применить физические методы воздействия ещё ДО предсказуемого отказа.
показати весь коментар
04.08.2021 10:20 Відповісти
Нормальное заявление... Клоуна везут в Вашингтон о обещают что он будет вести себя прилично (может быть даже не айкосить). Зелефилы, как вы умудрились проголосовать за такое позорище?
показати весь коментар
04.08.2021 08:44 Відповісти
А шнурки з ОП говорять що буде. Кому вірити?
показати весь коментар
04.08.2021 08:47 Відповісти
Кулеба то ещё кайфолом,люди уселись поудобней и замерли в ожидании,а он заявляет "кина не будет".
показати весь коментар
04.08.2021 08:51 Відповісти
Яка може бути зустріч, коли її організацією займається агент москалів Єрмак. Оце дійсно, суне своє рило кругом. Так, поговорять про погоду в Техасі
показати весь коментар
04.08.2021 08:54 Відповісти
Его никто туда не пустит.
показати весь коментар
04.08.2021 10:12 Відповісти
Трудяги, поехали прокатиться в Америку
показати весь коментар
04.08.2021 09:00 Відповісти
-Орал?
- Анал!
показати весь коментар
04.08.2021 09:02 Відповісти
Будет только вздрючка. По вагнеровцам, Чаусу, Коломойскому и т.д. А потом опровержение от Белого дома всего того, что намелет нам зеля по итогам встречи.
показати весь коментар
04.08.2021 09:05 Відповісти
Нельзя Байдену показывать фото Чауса в трусиках,Джо пожилой человек и у него тонкая душевная организация.
показати весь коментар
04.08.2021 09:14 Відповісти
С главзебилом обсуждать нечего , кроме сдачи коломойши. Ермак- агент ***** , с ним общаться- все равно что в гуано вступать. Сделали разом. Страной управляет тот, кого не выбирали зефилы.
показати весь коментар
04.08.2021 09:18 Відповісти
Мені здається, що Байден тет-а-тет з цим паразитом буде розмовляти жорстко. Щось накшталт: "заткни пельку ідіоте та слухай мене зараз". Уявляю, як Байден ненавидить Шмарклю. Є за що.
показати весь коментар
04.08.2021 09:30 Відповісти
Цікаво, Зєнєлох у Вашингтон папочку з уголовним дєлом на Байдена візьме з собою, як останній довід ?
показати весь коментар
04.08.2021 09:31 Відповісти
Треба спочатку думати, а потім таляпати язиком, щоб потім не виправдовуватись.
показати весь коментар
04.08.2021 09:34 Відповісти
ой якби ж там було чим думати...а от язик тіліпається від народження і до моменту поки його або відірвуть або саменько навчиться прикусювати...))))
показати весь коментар
04.08.2021 13:26 Відповісти
А вообще-то о чем Байдену разговаривать с Зеленским если он развел сплошную корупцию и поборы с народа.Складывается впечатление что ЗЕ уже ни начто в Украине не влияет.Как потешный генерал на свадьбе.
показати весь коментар
04.08.2021 09:35 Відповісти
просто вава буде обісраним, і срочно полетить до бєні з криком- шеф всьо пропало
показати весь коментар
04.08.2021 09:36 Відповісти
Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 2230
показати весь коментар
04.08.2021 09:41 Відповісти
Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 4102
показати весь коментар
04.08.2021 10:00 Відповісти
эх ваня, шлюха ты дешёвая
показати весь коментар
04.08.2021 12:24 Відповісти
Кулєба у Вашингтоні???
Без єрмака???
Як то може бути???
показати весь коментар
04.08.2021 09:44 Відповісти
Может есть смысл прочесть статью, чтобы не засорять форум ненужными вопросами ? А в статье чёрным по-белому написано : "Кулеба отметил, что уже находится в США вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, где они будут готовить первый официальный визит Зеленского в Америку"...
показати весь коментар
04.08.2021 10:21 Відповісти
Таки привіз завгоспа??? Той транспортує улюблений туалетний папір зеленського???
показати весь коментар
04.08.2021 11:04 Відповісти
буцегарня для вашого зєшобла неминуча.
показати весь коментар
04.08.2021 10:00 Відповісти
Ну,слава Богу! Хоч один адекватний в країні є!
показати весь коментар
04.08.2021 10:01 Відповісти
Пі-і-іпець,д"Єрмак також у Вашингтоні,отже пуцик буде скоріше проінформований про хід підготовки до переговорів,ніж пануньцьо ЗЕ! Є велика ймовірність того,що переговори взагалі можуть "провалитись", завдяки таким "підготувантам"!
показати весь коментар
04.08.2021 10:15 Відповісти
Так Арахамія виявляється провокатор! Не пора дзвонити Баканову за цього чорта?
показати весь коментар
04.08.2021 10:20 Відповісти
Толя,Ви що,тільки-но прокинулись? Ви думаєте,що отеє АраХАМське чмо гадило Україні просто по власній дурості? Ні,Толя 99,99% того,що воно п****ло за вказівкою-текстом ліліпута!
показати весь коментар
04.08.2021 10:32 Відповісти
На всі 100%, без сумніву. Замість своєї голови там релька хвостом вверх.
показати весь коментар
04.08.2021 11:43 Відповісти
Пардон редька, може бути і ріпка.
показати весь коментар
04.08.2021 11:45 Відповісти
Якщо Кулеба і Єрмак у Вашингтоні вже готують зустріч українського президента - це КІНЕЦЬ! Треба було б іще Арахімію і Верещук (говорящі голови) прихопити! Ці діячі, не соромлячись, впевнено розповідають, що вони вперше в історії України розробили СТРАТЕГІЮ України ((по розвалу економіки, армії, зовнішньої політики, медицини, освіти?)).
Завдяки цим бездарям, багато держав відвернулися від України. Гондурас відпочиває... Українці! Думайте, за кого будете голосувати! Обирайте достойних, сильних, незаплямованих, а вони ще залишилися у нас, повірте! Прикро за народ і державу...
показати весь коментар
04.08.2021 10:34 Відповісти
Та звідки тобі знати,буде на нього Байден кричати та сварити,чи ні,ти хто-а хто Байден.
показати весь коментар
04.08.2021 10:41 Відповісти
Шо опять?
показати весь коментар
04.08.2021 11:13 Відповісти
зачем Байдену ослаблять и всякие верещучки ?
показати весь коментар
04.08.2021 11:29 Відповісти
после заявлений говен#народа Байдену лучше прокатить зеленского на лыжах,
пусть шмыгает на шоу пєрвых ледей и жентельменов
показати весь коментар
04.08.2021 11:31 Відповісти
А Чаус
показати весь коментар
04.08.2021 11:46 Відповісти
Байден явно не в курсе. там где-то есть его видосик как он официально гордится удавшемуся "шантажу" предыдущих украинских властей. поэтому с Х#йлом на одной волне. (конечно одно дело - шантаж с целью восстановления институтов и рабочих структур, типа, "побеителей не судят", а немного другое другое - достижение личных целей за американский госсчет) так что посмотрим что сдадут в очередной раз и на что в обмен. "умиротворение агрессора" однако.
показати весь коментар
04.08.2021 11:55 Відповісти
Слава богу що цю дурню не журналісту виданню у США він заявив ... Нагадувати про ПАВИШЕНИЙ ТОН - це такий же дебілізм як про ньогозаявити вовою ...
показати весь коментар
04.08.2021 12:22 Відповісти
Не буде ніякої зустрічі, кульома!)))
показати весь коментар
04.08.2021 12:35 Відповісти
У Соплі єдиний вихід,це прихватити з собою Коломойшу,і віддати його там в руки правосуддя Байдена це Зелайно шантажувати не буде, він просто ознайомить його з його рахунками по всьому світу.
показати весь коментар
04.08.2021 12:40 Відповісти
Где-то далеко облегченно вздохнул Байден...
показати весь коментар
04.08.2021 12:52 Відповісти
Главная задаче Украины - это получить статус главного союзника США вне НАТО.
показати весь коментар
04.08.2021 13:15 Відповісти
Що не бовкнуть дурнуваті ара-хам, мендель, д'Єрьмак чи інші Зе!-фріки, а комусь за то доводиться віддуватися. Кулебі з цим пощастило, як потопельнику...
показати весь коментар
04.08.2021 13:39 Відповісти
А що ще корабєльная сосна міг арахамія бовкнути
показати весь коментар
04.08.2021 14:41 Відповісти
БЛАЗНЮ ЦЕ ДАВНО ТРЕБА БУЛО РОБИТИ , А НЕ ВИСТУПАТИ З БЕЗГЛУЗДИМИ ЕПАТАЖНИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ ТИПУ "чому ми не в НАТО"
показати весь коментар
04.08.2021 21:18 Відповісти
Ну всё, теперь у Джозефа отлегло. Клоунский министр успокоил всех
показати весь коментар
05.08.2021 10:28 Відповісти
 
 