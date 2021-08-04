"Зустріч Зеленського з Байденом відбудеться без "підвищених тонів", - Кулеба
Якими б не були теми обговорення президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору", - написав Кулеба на своїй сторінці у фейсбуку вранці в середу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Зеленський поїде до США "у сильній позиції, одразу після наймасштабнішої в історії України міжнародної події: установчого саміту Кримської платформи, на який до Києва приїдуть понад три десятки наших партнерів, у т.ч. висока делегація із США".
Кулеба зазначив, що вже перебуває у США разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, де вони готуватимуть перший офіційний візит Зеленського до Америки, який відбудеться 30 серпня на запрошення Байдена.
"Зустрінемося тут з ключовими людьми: радником Президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, Держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками", - зазначив глава українського дипвідомства.
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Це прибите взагалі ні до чого. Мукатиме, заїкатиметься, "імпровізуватиме", придурок квартальний.
А "козак" папірчики (шпаргалки) діставатиме з кишень і читатиме.
Помічникам розслабитися ніяк не вийде. Але щось нарішають і частково озвучать.
Никакого кредита нет и не будет.
Це так лише у головах графоманів. Які не в курсі світових новин.
А що ж насправді?
МВФ зараз буде розподіляти 650 млрд. дол. США (у вигляді СПЗ - спеціальних прав запозичення, але то вже фінансові подробиці) на підтримку ліквідності світової економіки в зв'язку з пандемією коронавірусу. Гроші виділяють не лише Україні, а розподілять поміж усіма 190 країнами-членами МВФ. Очікується, що цей розподіл "https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291041-mvf-vidilit-650-milardiv-na-pidtrimku-svitovoi-ekonomiki.html особливо допоможе нашим найвразливішим державам-членам, які насилу справляються з наслідками кризи COVID-19 ". Україні з тих 650 млрд. дістанеться 2,7 млрд.
Ну і наостанок. Це не кредит МВФ, а безкоштовний подарунок країнам-членам. І МВФ запланував зробити цей подарунок не після "натяку" України про Китай, а ще з півроку тому.
Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов...
Около 275 млрд долларов США из нового распределения поступит странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода.
За класифікацією МВФ, паРаша (як і Україна) віднесена якраз до групи "країн, що розвиваються".
- Анал!
Без єрмака???
Як то може бути???
Завдяки цим бездарям, багато держав відвернулися від України. Гондурас відпочиває... Українці! Думайте, за кого будете голосувати! Обирайте достойних, сильних, незаплямованих, а вони ще залишилися у нас, повірте! Прикро за народ і державу...
пусть шмыгает на шоу пєрвых ледей и жентельменов
американскийгоссчет) так что посмотрим что сдадут в очередной раз и на что в обмен. "умиротворение агрессора" однако.