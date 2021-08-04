"Зустріч Зеленського з Байденом відбудеться без "підвищених тонів", - Кулеба

Якими б не були теми обговорення президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У президентів є низка великих тем. Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору", - написав Кулеба на своїй сторінці у фейсбуку вранці в середу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Зеленський поїде до США "у сильній позиції, одразу після наймасштабнішої в історії України міжнародної події: установчого саміту Кримської платформи, на який до Києва приїдуть понад три десятки наших партнерів, у т.ч. висока делегація із США".

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Кулеба зазначив, що вже перебуває у США разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, де вони готуватимуть перший офіційний візит Зеленського до Америки, який відбудеться 30 серпня на запрошення Байдена.

"Зустрінемося тут з ключовими людьми: радником Президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, Держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками", - зазначив глава українського дипвідомства.



