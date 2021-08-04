"Встреча Зеленского с Байденом пройдет без "повышенных тонов", - Кулеба
Какими бы ни были темы обсуждения президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - написал Кулеба на своей странице в Фейсбуке утром в среду, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Зеленский поедет в США "в сильной позиции, сразу после масштабной в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в т.ч. высокая делегация из США".
Кулеба отметил, что уже находится в США вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, где они будут готовить первый официальный визит Зеленского в Америку, который состоится 30 августа по приглашению Байдена.
"Встретимся здесь с ключевыми людьми: советником Президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками", - отметил глава украинского дипведомства.
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Це прибите взагалі ні до чого. Мукатиме, заїкатиметься, "імпровізуватиме", придурок квартальний.
А "козак" папірчики (шпаргалки) діставатиме з кишень і читатиме.
Помічникам розслабитися ніяк не вийде. Але щось нарішають і частково озвучать.
Никакого кредита нет и не будет.
Це так лише у головах графоманів. Які не в курсі світових новин.
А що ж насправді?
МВФ зараз буде розподіляти 650 млрд. дол. США (у вигляді СПЗ - спеціальних прав запозичення, але то вже фінансові подробиці) на підтримку ліквідності світової економіки в зв'язку з пандемією коронавірусу. Гроші виділяють не лише Україні, а розподілять поміж усіма 190 країнами-членами МВФ. Очікується, що цей розподіл "https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291041-mvf-vidilit-650-milardiv-na-pidtrimku-svitovoi-ekonomiki.html особливо допоможе нашим найвразливішим державам-членам, які насилу справляються з наслідками кризи COVID-19 ". Україні з тих 650 млрд. дістанеться 2,7 млрд.
Ну і наостанок. Це не кредит МВФ, а безкоштовний подарунок країнам-членам. І МВФ запланував зробити цей подарунок не після "натяку" України про Китай, а ще з півроку тому.
Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов...
Около 275 млрд долларов США из нового распределения поступит странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода.
За класифікацією МВФ, паРаша (як і Україна) віднесена якраз до групи "країн, що розвиваються".
- Анал!
Без єрмака???
Як то може бути???
Завдяки цим бездарям, багато держав відвернулися від України. Гондурас відпочиває... Українці! Думайте, за кого будете голосувати! Обирайте достойних, сильних, незаплямованих, а вони ще залишилися у нас, повірте! Прикро за народ і державу...
пусть шмыгает на шоу пєрвых ледей и жентельменов
американскийгоссчет) так что посмотрим что сдадут в очередной раз и на что в обмен. "умиротворение агрессора" однако.