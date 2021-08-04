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"Встреча Зеленского с Байденом пройдет без "повышенных тонов", - Кулеба

Какими бы ни были темы обсуждения президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - написал Кулеба на своей странице в Фейсбуке утром в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Зеленский поедет в США "в сильной позиции, сразу после масштабной в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в т.ч. высокая делегация из США".

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Кулеба отметил, что уже находится в США вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, где они будут готовить первый официальный визит Зеленского в Америку, который состоится 30 августа по приглашению Байдена.

"Встретимся здесь с ключевыми людьми: советником Президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками", - отметил глава украинского дипведомства.

Встреча Зеленского с Байденом пройдет без повышенных тонов, - Кулеба 01
Встреча Зеленского с Байденом пройдет без повышенных тонов, - Кулеба 02

Автор: 

Байден Джо (2785) визит (3071) Зеленский Владимир (20246) переговоры (4919) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (936) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+33
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 1587
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04.08.2021 08:39
+31
Байден, пачиму мы ещьо не в НАТА?
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 2919
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04.08.2021 08:27
+30
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 8815
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04.08.2021 08:30
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Правила форума Совет форумчан
Байден, пачиму мы ещьо не в НАТА?
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 2919
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04.08.2021 08:27 Ответить
Потому , что 🤢🤡😈👹🐲членограй у кремлядей и у лукашеску на подтанцовке
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04.08.2021 08:34 Ответить
конечно не будет. Зеля только дома такой борзый. Перед сильными мира сего лицом к лицу он сразу язык не знает куда засунуть - или собеседнику в жопу или себе.

Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 8146
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04.08.2021 09:32 Ответить
Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 2127
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04.08.2021 09:57 Ответить
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 9448
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04.08.2021 08:27 Ответить
Єта наші рьеаліі, фсьо как заслужілі, пардон ізбралі. Так сказать папріколу, хоть паржьом.
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04.08.2021 13:23 Ответить
Президент Зеленский умеет вести переговоры.
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04.08.2021 08:28 Ответить
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 8815
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04.08.2021 08:30 Ответить
Зачетная шутка
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 9353
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04.08.2021 08:42 Ответить
вы буквы не правильно расставили - **********
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04.08.2021 09:16 Ответить
Проста он увідьел в глазах Байдена страх і пажальел дьедушку. Як то так.
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04.08.2021 13:26 Ответить
"Зустріч Зеленського з Байденом відбудеться без "підвищених тонів", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3118

....
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04.08.2021 13:19 Ответить
Ідея шантажу, або підвищених тонів, може народитися тільки у віслючій голові.
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04.08.2021 08:28 Ответить
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04.08.2021 13:27 Ответить
"какого-то" не будет. Будут убедительные просьбы. Но когда президент США убедительно просит, то это почище любого шантажа...
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04.08.2021 08:28 Ответить
Хоча, іти на спілкування з ідіотом, це дійсно нариватися на шантаж апріорі
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04.08.2021 08:35 Ответить
Шантажуватиме грою на роялі. Він же не якийсь там дурачок.
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04.08.2021 08:36 Ответить
Ага, прикидаю, які то будуть =круті= перемовини.

Це прибите взагалі ні до чого. Мукатиме, заїкатиметься, "імпровізуватиме", придурок квартальний.
А "козак" папірчики (шпаргалки) діставатиме з кишень і читатиме.

Помічникам розслабитися ніяк не вийде. Але щось нарішають і частково озвучать.
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04.08.2021 08:37 Ответить
Тобто кругом усі дурнів в президенти обирають- і тут з'являється канадійка на білій кобилі...)))
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04.08.2021 08:39 Ответить
Да, дурень, все правильно сказал
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04.08.2021 10:22 Ответить
Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 3139
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04.08.2021 09:34 Ответить
Та да- Байден точно не Трамп.
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04.08.2021 08:38 Ответить
о да
Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 6227
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04.08.2021 09:36 Ответить
к чему этот треп? И так понятно, что Зеленский против дедушки Байдена просто мелочь пузатая. И это еще очень культурное сравнение
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04.08.2021 08:39 Ответить
+++++
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04.08.2021 13:29 Ответить
Кулеба в Вашингтоне: Какими бы не были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Цензор.НЕТ 1587
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04.08.2021 08:39 Ответить
Что-то это очень на Арахамию похож
Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 4403
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04.08.2021 08:45 Ответить
У них хвост опадает от мороза. А потом дружно бегут украинское гражданство получать. Его легче чем российское. Израильского им не дают. Совсем не то колено.
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04.08.2021 10:09 Ответить
Если шантаж работает почему Украина должна от него отказываться. Видели как быстро все решилось с кредитом МВФ стоило только намекнуть про Китай? По другому они не понимают.
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04.08.2021 08:40 Ответить
тупоголові, де вас стільки береться? І все нові. і нові; хоч вас банять адміни, банять...
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04.08.2021 08:49 Ответить
Тыпил, какой нах "кредит МВФ", где ты его видел?
Никакого кредита нет и не будет.
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04.08.2021 08:57 Ответить
...как быстро все решилось с кредитом МВФ стоило только намекнуть про Китай? ©
Це так лише у головах графоманів. Які не в курсі світових новин.
А що ж насправді?
МВФ зараз буде розподіляти 650 млрд. дол. США (у вигляді СПЗ - спеціальних прав запозичення, але то вже фінансові подробиці) на підтримку ліквідності світової економіки в зв'язку з пандемією коронавірусу. Гроші виділяють не лише Україні, а розподілять поміж усіма 190 країнами-членами МВФ. Очікується, що цей розподіл "https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3291041-mvf-vidilit-650-milardiv-na-pidtrimku-svitovoi-ekonomiki.html особливо допоможе нашим найвразливішим державам-членам, які насилу справляються з наслідками кризи COVID-19 ". Україні з тих 650 млрд. дістанеться 2,7 млрд.
Ну і наостанок. Це не кредит МВФ, а безкоштовний подарунок країнам-членам. І МВФ запланував зробити цей подарунок не після "натяку" України про Китай, а ще з півроку тому.
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04.08.2021 09:20 Ответить
Что и Моржовии тоже денег дадут?
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04.08.2021 11:19 Ответить
Таких подробиць не знаю, але імовірно. Судячи навіть з https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights офіційного прес-релізу МВФ :
Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов...
Около 275 млрд долларов США из нового распределения поступит странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода.
За класифікацією МВФ, паРаша (як і Україна) віднесена якраз до групи "країн, що розвиваються".
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04.08.2021 11:41 Ответить
Вася, дружище, ты ли это?
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04.08.2021 09:29 Ответить
Шантажисты - это нравственно конченные люди, которые ничего не умеют делать, кроме угрожать навонять и испортить воздух окружающим. Короче, это про вас зебилы.
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04.08.2021 09:37 Ответить
По его словам, Зеленский поедет в США "в сильной позиции, сразу после разрешения американского байды и фрицовской макрели рашисту достроить северную газовую турубу
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04.08.2021 08:40 Ответить
Нет я наоборот считаю нужно за грудки деда Джо взять в белом доме и спросить с него за Будапештский меморандум
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04.08.2021 08:41 Ответить
Кулёма, поздно пить «Боржоми « ,ты пустое место ,как сказала Майя Санду ,а «слуги-прихвостни» - консервы бомбажные уже давно завонялись Проверка на вшивость была операция «вагнергейт»
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04.08.2021 08:42 Ответить
Зеленский должен получить ответ: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО? С применения физических мер воздействия в случае отказа.
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04.08.2021 08:42 Ответить
Я бы предложил применить физические методы воздействия ещё ДО предсказуемого отказа.
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04.08.2021 10:20 Ответить
Нормальное заявление... Клоуна везут в Вашингтон о обещают что он будет вести себя прилично (может быть даже не айкосить). Зелефилы, как вы умудрились проголосовать за такое позорище?
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04.08.2021 08:44 Ответить
А шнурки з ОП говорять що буде. Кому вірити?
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04.08.2021 08:47 Ответить
Кулеба то ещё кайфолом,люди уселись поудобней и замерли в ожидании,а он заявляет "кина не будет".
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04.08.2021 08:51 Ответить
Яка може бути зустріч, коли її організацією займається агент москалів Єрмак. Оце дійсно, суне своє рило кругом. Так, поговорять про погоду в Техасі
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04.08.2021 08:54 Ответить
Его никто туда не пустит.
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04.08.2021 10:12 Ответить
Трудяги, поехали прокатиться в Америку
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04.08.2021 09:00 Ответить
-Орал?
- Анал!
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04.08.2021 09:02 Ответить
Будет только вздрючка. По вагнеровцам, Чаусу, Коломойскому и т.д. А потом опровержение от Белого дома всего того, что намелет нам зеля по итогам встречи.
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04.08.2021 09:05 Ответить
Нельзя Байдену показывать фото Чауса в трусиках,Джо пожилой человек и у него тонкая душевная организация.
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04.08.2021 09:14 Ответить
С главзебилом обсуждать нечего , кроме сдачи коломойши. Ермак- агент ***** , с ним общаться- все равно что в гуано вступать. Сделали разом. Страной управляет тот, кого не выбирали зефилы.
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04.08.2021 09:18 Ответить
Мені здається, що Байден тет-а-тет з цим паразитом буде розмовляти жорстко. Щось накшталт: "заткни пельку ідіоте та слухай мене зараз". Уявляю, як Байден ненавидить Шмарклю. Є за що.
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04.08.2021 09:30 Ответить
Цікаво, Зєнєлох у Вашингтон папочку з уголовним дєлом на Байдена візьме з собою, як останній довід ?
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04.08.2021 09:31 Ответить
Треба спочатку думати, а потім таляпати язиком, щоб потім не виправдовуватись.
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04.08.2021 09:34 Ответить
ой якби ж там було чим думати...а от язик тіліпається від народження і до моменту поки його або відірвуть або саменько навчиться прикусювати...))))
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04.08.2021 13:26 Ответить
А вообще-то о чем Байдену разговаривать с Зеленским если он развел сплошную корупцию и поборы с народа.Складывается впечатление что ЗЕ уже ни начто в Украине не влияет.Как потешный генерал на свадьбе.
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04.08.2021 09:35 Ответить
просто вава буде обісраним, і срочно полетить до бєні з криком- шеф всьо пропало
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04.08.2021 09:36 Ответить
Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 2230
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04.08.2021 09:41 Ответить
Кулеба у Вашингтоні: Якими б не були теми обговорення Зеленського і Байдена, не буде "підвищених тонів" або якогось шантажу - Цензор.НЕТ 4102
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04.08.2021 10:00 Ответить
эх ваня, шлюха ты дешёвая
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04.08.2021 12:24 Ответить
Кулєба у Вашингтоні???
Без єрмака???
Як то може бути???
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04.08.2021 09:44 Ответить
Может есть смысл прочесть статью, чтобы не засорять форум ненужными вопросами ? А в статье чёрным по-белому написано : "Кулеба отметил, что уже находится в США вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, где они будут готовить первый официальный визит Зеленского в Америку"...
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04.08.2021 10:21 Ответить
Таки привіз завгоспа??? Той транспортує улюблений туалетний папір зеленського???
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04.08.2021 11:04 Ответить
буцегарня для вашого зєшобла неминуча.
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04.08.2021 10:00 Ответить
Ну,слава Богу! Хоч один адекватний в країні є!
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04.08.2021 10:01 Ответить
Пі-і-іпець,д"Єрмак також у Вашингтоні,отже пуцик буде скоріше проінформований про хід підготовки до переговорів,ніж пануньцьо ЗЕ! Є велика ймовірність того,що переговори взагалі можуть "провалитись", завдяки таким "підготувантам"!
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04.08.2021 10:15 Ответить
Так Арахамія виявляється провокатор! Не пора дзвонити Баканову за цього чорта?
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04.08.2021 10:20 Ответить
Толя,Ви що,тільки-но прокинулись? Ви думаєте,що отеє АраХАМське чмо гадило Україні просто по власній дурості? Ні,Толя 99,99% того,що воно п****ло за вказівкою-текстом ліліпута!
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04.08.2021 10:32 Ответить
На всі 100%, без сумніву. Замість своєї голови там релька хвостом вверх.
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04.08.2021 11:43 Ответить
Пардон редька, може бути і ріпка.
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04.08.2021 11:45 Ответить
Якщо Кулеба і Єрмак у Вашингтоні вже готують зустріч українського президента - це КІНЕЦЬ! Треба було б іще Арахімію і Верещук (говорящі голови) прихопити! Ці діячі, не соромлячись, впевнено розповідають, що вони вперше в історії України розробили СТРАТЕГІЮ України ((по розвалу економіки, армії, зовнішньої політики, медицини, освіти?)).
Завдяки цим бездарям, багато держав відвернулися від України. Гондурас відпочиває... Українці! Думайте, за кого будете голосувати! Обирайте достойних, сильних, незаплямованих, а вони ще залишилися у нас, повірте! Прикро за народ і державу...
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04.08.2021 10:34 Ответить
Та звідки тобі знати,буде на нього Байден кричати та сварити,чи ні,ти хто-а хто Байден.
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04.08.2021 10:41 Ответить
Шо опять?
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04.08.2021 11:13 Ответить
зачем Байдену ослаблять и всякие верещучки ?
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04.08.2021 11:29 Ответить
после заявлений говен#народа Байдену лучше прокатить зеленского на лыжах,
пусть шмыгает на шоу пєрвых ледей и жентельменов
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04.08.2021 11:31 Ответить
А Чаус
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04.08.2021 11:46 Ответить
Байден явно не в курсе. там где-то есть его видосик как он официально гордится удавшемуся "шантажу" предыдущих украинских властей. поэтому с Х#йлом на одной волне. (конечно одно дело - шантаж с целью восстановления институтов и рабочих структур, типа, "побеителей не судят", а немного другое другое - достижение личных целей за американский госсчет) так что посмотрим что сдадут в очередной раз и на что в обмен. "умиротворение агрессора" однако.
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04.08.2021 11:55 Ответить
Слава богу що цю дурню не журналісту виданню у США він заявив ... Нагадувати про ПАВИШЕНИЙ ТОН - це такий же дебілізм як про ньогозаявити вовою ...
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04.08.2021 12:22 Ответить
Не буде ніякої зустрічі, кульома!)))
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04.08.2021 12:35 Ответить
У Соплі єдиний вихід,це прихватити з собою Коломойшу,і віддати його там в руки правосуддя Байдена це Зелайно шантажувати не буде, він просто ознайомить його з його рахунками по всьому світу.
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04.08.2021 12:40 Ответить
Где-то далеко облегченно вздохнул Байден...
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04.08.2021 12:52 Ответить
Главная задаче Украины - это получить статус главного союзника США вне НАТО.
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04.08.2021 13:15 Ответить
Що не бовкнуть дурнуваті ара-хам, мендель, д'Єрьмак чи інші Зе!-фріки, а комусь за то доводиться віддуватися. Кулебі з цим пощастило, як потопельнику...
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04.08.2021 13:39 Ответить
А що ще корабєльная сосна міг арахамія бовкнути
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04.08.2021 14:41 Ответить
БЛАЗНЮ ЦЕ ДАВНО ТРЕБА БУЛО РОБИТИ , А НЕ ВИСТУПАТИ З БЕЗГЛУЗДИМИ ЕПАТАЖНИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ ТИПУ "чому ми не в НАТО"
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04.08.2021 21:18 Ответить
Ну всё, теперь у Джозефа отлегло. Клоунский министр успокоил всех
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05.08.2021 10:28 Ответить
 
 