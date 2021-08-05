На сайті президента з'являтимуться прізвища олігархів, проти яких запроваджуються санкції, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки України (РНБО) Олексій Данілов рекомендував стежити за сайтом президента. За його словами, там з'являться нові прізвища українських олігархів, яких включать у санкційні списки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".
Під час розмови у Данілова запитали за яким принципом вводяться санкції проти українських олігархів і чи з'являться в списку нові прізвища, зокрема Ігоря Коломойського, Олександра Дубінського і Андрія Деркача.
Секретар РНБО відповів, що всі, введені проти громадян України санкції, розміщено на сайті президента країни. "Всі санкції, вже введені проти громадян України, розміщені на сайті президента. Жодних санкцій у таємному режимі немає", - підкреслив він.
За його словами, якби проти згаданих вище олігархів було введено санкції, то їх би опублікували.
"Чи будуть вони (санкції - ред.)? Слідкуйте за сайтом президента, там обов'язково з'являться додаткові прізвища, імена та по батькові", - додав Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Порошенко
- Порошенко
- ...
- Порошенко
лишат депутатства ? - нарушение Конституции
отберут телеканалы ? - нарушение Конституции
и далее по списку....,
а конце списка "бум-бум" по голове ЗЕ-бени от Фашингтонского обкома за безобразия
и очень даже может быть что уже 30 августа, когда ЗЕ-беня начнет "тихо" кричать на Байдена
Только ек общие фразы, а конкретные факты. Просю пана. Жду ответа
Кроме того, он свои конфеты производит без использывания государственных заказов и не пользуется бюджетными средствами для их производства, а это второй обязательный политологический признак олигарха.
Ну а то, что он богатый человек и успешный бизнесмен, не является признаком олигарха.
Так что думай--те, прежде чем делать тут свои глубокомысленные, но неграмотные заключения.
где можно почитать эти сказки?? ))))
после укатанных в бездорожье ковидных миллионов - ничему не удивляюсь
думаю судебные иски им обеспечены ....
если все-таки идет реальная борьба, иначе спектакль
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель - это радость для нас,
Прокатись на нашей зеленой карусели!
коли ви заберете цього персонажа на сонячні пляжі Гуантанамо, під опіку морпіхів ?
нам не жалко, а за утримання ви з нього баблосів витрусите як за проживання у палаці шейха
отличный был "санаторий" для шайтанов всех мастей и к тому же вроде как и не в США, но если Сим-Сим, так Сим-Сим.
а насчет Украины, то за Бабломойским никто слезы не проронит, разве что в его родной синагоге отходняк исполнят
задачки тотже - из кого они это всё себе назад повытрусят??? или зюзеньке на первый лярдик
по другому не собрать ???????????????????
Наприклад, Данилюк! Він пишається, що привів до РНБО розумника та патріота данілова.
Дурень у владі, навіть патріотичний, гірший за ворога.
Данилюку вибачитись треба за це зеданілове, але ні. Може щось не так з опозицією?
Типовий совок)