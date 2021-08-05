На сайті президента з'являтимуться прізвища олігархів, проти яких запроваджуються санкції, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки України (РНБО) Олексій Данілов рекомендував стежити за сайтом президента. За його словами, там з'являться нові прізвища українських олігархів, яких включать у санкційні списки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

Під час розмови у Данілова запитали за яким принципом вводяться санкції проти українських олігархів і чи з'являться в списку нові прізвища, зокрема Ігоря Коломойського, Олександра Дубінського і Андрія Деркача.

Секретар РНБО відповів, що всі, введені проти громадян України санкції, розміщено на сайті президента країни. "Всі санкції, вже введені проти громадян України, розміщені на сайті президента. Жодних санкцій у таємному режимі немає", - підкреслив він.

За його словами, якби проти згаданих вище олігархів було введено санкції, то їх би опублікували.

"Чи будуть вони (санкції - ред.)? Слідкуйте за сайтом президента, там обов'язково з'являться додаткові прізвища, імена та по батькові", - додав Данілов.