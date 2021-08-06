COVID-вакцини не викликають безпліддя і проблем із ерекцією, - дослідження

Вакцини не шкодять здатності народжувати дітей - переконують науковці та закликають не вірити фейкам.

Міф про те, що вакцинація проти коронавірусу може стати причиною безпліддя давно спростували, але подібні думки продовжують поширювати в соціальних мережах. Чому не варто боятися щеплення проти коронавиірусу і звідки взагалі взялися такі чутки - розповіли експерти, пише DW, передає Цензор.НЕТ.

Спочатку припускалося, що передусім жінки мають непокоїтися про свою здатність продовжити рід. Для цього наводили таке біологічне пояснення: мовляв, вироблені за допомогою вакцини антитіла можуть знешкоджувати не лише коронавірус, але також атакують білки, що беруть участь у формуванні плаценти в матці.

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Прихильники цього міфу заявили про подібність спайкового білка і синцитину-1. Насправді спайковий білок коронавірусу складається з 1273 амінокислот, а синцитин-1 - з 538.

Вчені знайшли всього одну послідовність з 5 амінокислот, яка є подібною в цих двох протеїнів, але і вона не є ідентичною.

"Якщо ж і слідувати цій теорії, то до безпліддя насамперед призводило б і захворювання на COVID-19", - зазначив директор лабораторії плаценти Університетської клініки Єни і президент Європейського товариства репродуктивної імунології.

Про чоловіче безпліддя в результаті вакцинації проти COVID-19 також були розмови - проте дослідження американських вчених вказує на протилежні висновки. Вчені проаналізували сперму 45 чоловіків до і після щеплення мРНК-вакциною і не змогли встановити ніякого негативного впливу щеплення на репродуктивну функцію чоловіків.

Водночас вчені виявили, що навпаки інфікування коронавірусом може негативно позначитися на чоловічому здоров'ї.

Вакцинація мРНК-вакцинами не є причиною ні проблем з ерекцією, ні безпліддя. Замість цього SARS-CoV-2 створює ризик отримати ці обидва захворювання. Команда урологів змогли виявити вірус в тканини яєчок чоловіків, які померли від коронавірусу. Так, вірус може шкодити не тільки формуванню сперми і здатності продовжувати рід, а й приводити до еректильної дисфункції. Водночас такі висновки не є чимось абсолютно несподіваним. Адже, інші віруси теж можуть викликати запалення в яєчках і шкодити репродуктивному здоров'ю.