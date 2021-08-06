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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-вакцины не вызывают бесплодия и проблем с эрекцией, - исследование

COVID-вакцины не вызывают бесплодия и проблем с эрекцией, - исследование

Вакцины не вредят способности рожать детей - убеждают ученые и призывают не верить фейкам.

Миф о том, что вакцинация против коронавируса может стать причиной бесплодия давно опровергли, но подобные мнения продолжают распространять в соцсетях. Почему не стоит бояться прививки от коронавируса и откуда вообще взялись такие слухи – рассказали эксперты, пишет DW, передает Цензор.НЕТ.

Сперва говорили о бесплодии прежде всего у женщин – мол, произведенные с помощью вакцины антитела могут обезвреживать не только коронавирус, а также белки, которые участвуют в формировании плаценты в матке.

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Сторонники этого мифа заявили о сходстве спаечного белка и синцитина-1.

На самом деле спаечный белок коронавируса состоит из 1273 аминокислот, а синцитин-1 - из 538. Ученые нашли всего одну последовательность из 5 аминокислот, которая является сходной в этих двух протеинов, но и она не является идентичной.

"Если же и следовать этой теории, то к бесплодию прежде всего приводило бы и заболевание COVID-19", – отметил директор лаборатории плаценты Университетской клиники йены и президент Европейского общества репродуктивной иммунологии.

О мужском бесплодии в результате вакцинации от COVID-19 также были разговоры - однако исследование американских ученых указывает на противоположные выводы.

Ученые проанализировали сперму 45 мужчин до и после прививки мРНК-вакциной и не смогли установить никакого негативного влияния прививки на репродуктивную функцию мужчин.

В то же время ученые обнаружили, что наоборот инфицирование коронавирусом может негативно сказаться на мужском здоровье.

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Вакцинация мРНК-вакцинами не является причиной ни проблем с эрекцией, ни бесплодия. Вместо этого SARS-CoV-2 создает риск получить эти оба заболевания.

Команда урологов смогли выявить вирус в ткани яичек мужчин, которые умерли от коронавируса. Так, вирус может вредить не только формированию спермы и способности продолжать род, но и приводить к эректильной дисфункции.

В то же время такие выводы не являются чем-то абсолютно неожиданным. Ведь, другие вирусы тоже могут вызвать воспаление в яичках и вредить репродуктивному здоровью.

Автор: 

вакцина (3815) исследование (567) карантин (16729) беременность (80) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Дураки придумывают, а ученые опускаются до опровержений придумок идиотов.
Как-то раньше вакцины от кори и столбняка никого бесплодными не делали. И вопрос такой идиотский даже не возникал.
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06.08.2021 10:05
+6
Конечно же, мы это узнаем через лет 10-15, пока это говно вакцина в организме освоится
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06.08.2021 10:02
+6
Ну взагалі-то по світу є уже десятки тисяч випадків, коли привиті стали батьками...

І які 10-15 років? Навіть антивакцинатори говорять максимум про 3 роки для побочки... А так, рік пройшов уже, можна аналізувати!
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06.08.2021 10:06
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Конечно же, мы это узнаем через лет 10-15, пока это говно вакцина в организме освоится
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06.08.2021 10:02 Ответить
Ну взагалі-то по світу є уже десятки тисяч випадків, коли привиті стали батьками...

І які 10-15 років? Навіть антивакцинатори говорять максимум про 3 роки для побочки... А так, рік пройшов уже, можна аналізувати!
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06.08.2021 10:06 Ответить
Стать батьками не вопрос - вопрос батьками чего ?
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06.08.2021 10:34 Ответить
Как это чего, того же, что и у переболевших ковидом. м-РНК вакцины вводят в клетки лишь малую часть того, что вводит вирус.
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06.08.2021 10:41 Ответить
Ну ніби ж не мутантів народили, а нормальних дітей...

Ну мене у дитинстві усіма вакцинами прививали - від поліомієліту, кору, туберкульозу і тд... Перед тим, як стати батьком я реакцинувався від дифтерії/правця. І все ок. Чому тут має бути прям інакше?
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06.08.2021 10:42 Ответить
Ніхто не каже, що має бути. Кажуть, що МОЖЕ бути. Ті старі вакцини перед використанням по десятку років проходили перевірку, а тут ЕКСТРЕНЕ застосування, за що ні виробники, ні лікарі не несуть відповідальності. Про що Ви перед прививкою даєте згоду. Якось так неприємно від цього.
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06.08.2021 10:48 Ответить
бо ті вакцини не робились на скору руку і в кращих лабораторіях у світі на той час
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06.08.2021 11:33 Ответить
Ті класичні вакцини розроблялися в 50-60-х роках 20-го сторіччя. Тоді навіть ще не було такої науки як, наприклад, генна інженерія. Тому, терміни створення вакцин 60-річної давності є дещо застарілими.
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06.08.2021 12:30 Ответить
Бо ті вакцини були для будівельників комунізму.
Робоча сила повинна бути працездатною.
А зараз розтягнуте у часі масове винищення.
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06.08.2021 12:57 Ответить
OVID-19, Путин, «Вектор» и Китай. Сенсационная утечка одной из башен Кремля или операция прикрытия?

5 августа в 13:29

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml#shareit Поделиться
COVID-вакцини не викликають безпліддя і проблем із ерекцією, - дослідження - Цензор.НЕТ 8245
COVID-19, Путин, «Вектор» и Китай. Сенсационные данные одной из башен Кремля или операция прикрытия?

Телеграм-канал «Генерал СВР» https://t.me/s/generalsvr опубликовал материал, в котором утверждается, что первоначальный штамм коронавируса, который сейчас всему миру известен как COVID-19, вышел из лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Напомним, что по мнению бывшего резидента КГБ СССР украинца Юрия Швеца «Генерал СВР» и продвигающий этот канал кремлевский инсайдер Валерий Соловей - это проекты ФСБ, запущенные в рамках программы т.н. транзита власти.
Между тем поднятая тема «Генералом СВР» не новая. О том, что коронавирус имеет русский след активно обсуждалось еще в 2020 году в самом начале пандемии. И именно «Вектор» был «главным подозреваемым» в утечке вируса.
Вне зависимости от целей публикации «Генерала СВР» - является ли она операцией прикрытия, дезинформацией или правдивой утечкой одной из предполагаемых башен Кремля, борющейся за власть - сама тема представляет большой интерес в контексте того факта, что ведущие спецслужбы мира проводят расследование появления коронавируса.
Поэтому КЦ посчитал возможным опубликовать данный материал, учитывая тот факт, что участвующие в борьбе за власть в России группировки могут сливать компрометирующую информацию друг на друга.
«Генерал СВР» пишет:
- В конце 2018-начале 2019 года отношения между руководством Китая и России обострились. На территорию России с Китая контрабандным путем завозят огромное количество дешёвых и доступных синтетических наркотиков китайского производства.
Часть поставок согласована китайским и российским руководством и под контролем ФСБ уходит трафиком через Россию в Европу, некоторые страны Африки (там контроль у ЧВК Пригожина), Южной Америки (бартер на кокаин), а также в страны, которые входили в состав СССР.
Но часть наркотических средств с Китая в Россию ввозилась без согласования и привела к катастрофическим последствиям в части распространения наркомании, в том числе детской, и, как следствие, к росту смертности в результате употребления наркотических средств во всех приграничных с Китаем регионах.
Эта проблема вскоре перестала быть локальной и быстро стала распространяться на всю страну. В официальной статистике это, конечно, не отражено. Российские власти пытались убедить китайскую сторону закрыть несогласованные поставки наркотиков, но в ответ получали обещания, которые не выполнялись, а объёмы поставок росли.
Путин с Патрушевым пытались проучить китайское руководство, организовав контрабандные поставки в Китай героина и кокаина по демпинговым ценам, но китайское руководство быстро эти каналы заблокировало. Плюс отношение руководства Китая лично к Путину стало, мягко говоря, пренебрежительным, и это сыграло решающую роль в решении отомстить китайскому руководству.
Идею наказать китайские власти с помощью биологического оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуждения вечером 9 мая 2019 после заседания Совбеза. В обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Нарышкин.
У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в «Векторе». (Мы, безусловно, не специалисты в вирусологии и далее все сведения, которые касаются вируса, мы даём со ссылкой на наши источники, в том числе в СВР и Главном управлении Генштаба.) Патрушев представил данные от создателей вируса, из которых следовало, что вирус был создан в расчете на использование в Китае и странах Юго-Восточной Азии (это как-то связано с количеством рецепторов через которые этот вирус попадает в организм), что смертность у целевой этнической группы составляет от 5 до 8%, у других групп - менее 3%.
По данным создателей, на которые ссылался Патрушев, эпидемия продлится от 3 месяцев до полугода и - уже по анализу Патрушева - вызовет мощный политический и экономический кризис в том регионе.
Вакцина уже была и, по словам разработчиков, к осени должна была пройти последние испытания. На сегодняшний день уже понятно, что данные создателей вируса были не точны. Но в тот момент Путину идея очень понравилась, и он дал разрешение на проработку и реализацию этого проекта.
К 15 августа 2019 года план спецоперации был проработан и согласован, и Путин дал старт реализации. Во второй половине августа сотрудники российского посольства в Иране, используя связи с иранской КСИР и пообещав финансовую и политическую поддержку, привлекли руководство КСИР к участию в спецоперации и передали разведке КСИР штамм вируса и то, что они назвали «вакциной», для дальнейшей передачи китайской разведке с «легендой» получения образцов по своим связям в Ираке из якобы секретной лаборатории на территории Ирака. Так и произошло.
В период с 20 по 29 августа 2019 разведка КСИР передала образцы китайской разведке, рассказав легенду про лабораторию в Ираке. Далее китайская разведка передала вирус в институт вирусологии в Ухане.
А две группы сотрудников Главного управления Генштаба, прибывшие в Китай в сентябре и октябре 2019 года, заразили сотрудников и родственников сотрудников института вирусологии в Ухане.
Всё должно было выглядеть, как утечка из института вирусологии. Вторая группа в октябре понадобилась, потому что после «работы» первой группы у разведки не было сведений о подтвержденных случаях заражения. Это, безусловно, не говорит, что первая группа «проработала» впустую, просто на тот момент не было возможности подтвердить заражения на 100%, так что первые заболевшие вполне могли появиться уже в сентябре 2019 года.
Но есть и другая линия этого сюжета. Руководство иранской КСИР оставило образцы штамма вируса и то, что российская сторона назвала «вакциной» (но, конечно, таковой не являлось и, в отличие от реального штамма коронавируса, была пустышкой).
Руководство КСИР передало штамм и «вакцину» для изучения в лабораторию в Иране. Видимо, уже реально из-за неосторожного обращения со штаммом коронавируса первые заболевшие в Иране появились уже в октябре 2019 года.
Посмотрите динамику эпидемии в Иране и всё станет ясно. А в самом начале января 2020 года один из сотрудников иранской лаборатории передал штамм вируса и «вакцину» своей знакомой, канадской ученой, доктору иммунологии Форуг Хадем, которая улетела из Ирана.
В КСИР узнали о передаче 8 января 2020 года, когда штамм и «вакцина» были уже на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявшей международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, на котором Форуг Хадем покидала Иран.
В КСИР решили не снимать Форуг Хадем с рейса, опасаясь международного скандала и ненужной огласки, но и рисковать не стали, решив уничтожить самолёт с «грузом». Да и, кстати, консультации вели по этому вопросу с Патрушевым, а тот был на прямой связи с Путиным.
Теперь проясним последствия. Реализация плана, если не считать непредвиденные обстоятельства в Иране, прошла успешно. Но таких последствий ни Путин, ни Патрушев, ни создатели вируса, ни те, кто участвовал в разработке и реализации плана, конечно, не ожидали. Последствия превзошли ожидания и обернулись катастрофой мирового масштаба.
Путин испугался мести китайского руководства аналогичным способом и скрылся в «бункер», а точнее в изоляцию, но тут кстати добавилось и ухудшающееся состояние его здоровья.
Известны ли китайской стороне все детали этой истории? На сегодняшний день, да. Каким образом российское руководство расплатится за свой идиотизм, узнаем уже в ближайшее время.
Переговоры с китайской стороной идут полным ходом. Путин немного успокоился и полагает, что пока у него есть, что взять, никто его уничтожать не будет, что вполне резонно. Вот только отдать он может не своё.
Да, и то что, впоследствии стало называться «Спутник V», разработано ещё в 2019 году. Участники спецоперации были им вакцинированы, также, когда стало понятно, что вирус одинаково опасен для всех, в апреле-мае 2020 года было вакцинировано практически все российское руководство, за редким исключением.
В сентябре 2019 года в лабораторном корпусе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» был взорван газовый баллон и пожар, последовавший за этим, должен был, по замыслу, уничтожить доказательства создания вируса в этом учреждении.
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06.08.2021 10:27 Ответить
Люта фантазія хворої людини. Чи тії, хто це придумав, чи тії, хто це розробив. Занадто складно. Якби хоч літак наш не примазали, було б більш правдоподібно. А копати дійсно потрібно з рашки. Як вони в Китай цю муйню закинули - то вже інша справа.
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06.08.2021 11:01 Ответить
Пиши уже что через 50 лет после вакцинации она наченет и на эрекцию
отрицательно влиять и на способность заводить детей.
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06.08.2021 10:34 Ответить
начнет. (смеялся при наборе)
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06.08.2021 10:42 Ответить
если сейчас допустим , тебе 40 вакцинируешься а через 10 -15 лет будут проблемы... тут еще надо посмотреть на образ жизни за этот период и изначальные физические данные ....
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06.08.2021 10:47 Ответить
Дураки придумывают, а ученые опускаются до опровержений придумок идиотов.
Как-то раньше вакцины от кори и столбняка никого бесплодными не делали. И вопрос такой идиотский даже не возникал.
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06.08.2021 10:05 Ответить
То вакцини, які працюють зовсім на іншому принципі.
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06.08.2021 10:14 Ответить
Вакцин от КОВИДа достаточно много и на РАЗНЫХ принципах
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06.08.2021 10:26 Ответить
не, ну если привиться допустим, по безвыходу, российской вакциной на отсталых технологиях для животных, а перед вакцинацией несколько лет беспробудно пить по бутылке 1,5 литра пива каждый вечер - то конечно, именно после вакцинации может оказаться что начались проблемы с эрекцией, бабами, и даже с работой!
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06.08.2021 10:37 Ответить
Справді, чому ніхто не пише про пиво.
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06.08.2021 10:39 Ответить
Боїтеся векторних вакцин (AstraZeneca, Sputnik-V), боїтеся вперше застосованої для вакцинації mRNА технології (Phizer, Moderna)? Ширяйтеся CoronaVacом, старезна технологія ослабленого вірусу.
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06.08.2021 10:58 Ответить
Я боюсь, що крім мільярдних доходів виробникам, нічого це не дасть.
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06.08.2021 11:09 Ответить
Це вже питання вашої віри і вашого вибору.
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06.08.2021 11:12 Ответить
А до аптеки ходити не боїтеся? А до продуктових магазинів? Там виробники теж мільярди заробляють...
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06.08.2021 11:24 Ответить
Та й по бамбасу ходити не боюсь.
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06.08.2021 19:13 Ответить
А старезна технологія навряд чи працюватиме проти мутацій.
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06.08.2021 11:10 Ответить
Я б не осягав це своєю логікою, бо я не маю достатніх знань. Є статистика. mRNA рулить. Ну знову ж якщо їм вірити.
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06.08.2021 11:14 Ответить
Старезна технологія містить цілий вірус, не всі його ділянки мутують, щось схоже залишиться.
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06.08.2021 15:28 Ответить
Проблемы с эрекцией? У кого? Пусть выйдет и назовется.😀 Проверено. Нет ни каких проблем.
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06.08.2021 10:06 Ответить
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06.08.2021 10:11 Ответить
Мужчины! Узбагойтесь!COVID-вакцини не викликають безпліддя і проблем із ерекцією, - дослідження - Цензор.НЕТ 7893
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06.08.2021 10:24 Ответить
Реклама вибратора "Ваксер".
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06.08.2021 13:25 Ответить
Если ты не привит, то правильно писать "дізнаєтесь"
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06.08.2021 10:27 Ответить
Писать правильно в унитаз.
Если не привит.
Привитым всё равно.
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06.08.2021 10:36 Ответить
Хе-хе. Истерикой кацапа удовлетворён
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06.08.2021 10:52 Ответить
Тебе на голову помочились, а ты удовлетворён.
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06.08.2021 12:59 Ответить
Если ты и помочился, то только себе в штаны, лапоть. Ну и х-йло тебе в глаза божьей росы навалило
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06.08.2021 15:09 Ответить
У декого навпаки посилилася.
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06.08.2021 10:25 Ответить
Ученые бодро противоречат сами себе.
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06.08.2021 10:26 Ответить
Почему "себе"? Это ж не кацапские "учёныые"
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06.08.2021 10:28 Ответить
Кілька лаптєногих під українським проксі під кожної статтею про COVID топлять проти вакцин, хоча в самому лаптєстані вони топлять за говноспутнік.
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06.08.2021 10:28 Ответить
Всё логично - спутник-вектор не вакцина
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06.08.2021 10:29 Ответить
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
99% умерших не получили вакцину вообще, или не получили полный курс.
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06.08.2021 10:59 Ответить
Фух, слава богу, а я-то боялся...
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06.08.2021 11:10 Ответить
Какие вучоные? Британские?
Документ с подписями можно увидеть?
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06.08.2021 11:40 Ответить
Рабинович, вы русский? А я британский.
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06.08.2021 13:24 Ответить
Мужик рассказывает:
- Знаете, говорили, что если привиться от КОВИД, то не будет детей! Врут! Я сходил, укололся, возвращаюсь, и что вы думаете, все трое сидят дома!
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06.08.2021 11:50 Ответить
 
 