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Український каратист Горуна завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо
Український каратист Станіслав Горуна (вагова категорія до 75 кг) завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У півфіналі Олімпіади українець програв представнику Італії Луїджі Бузі - 0:3.
Таким чином, Горуна став бронзовим призером Олімпіади-2020.
В активі збірної України на Олімпіаді 14 медалей - 1 золото, 3 срібні і 10 бронзових нагород.
Топ коментарі
+11 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар06.08.2021 15:37
+11 буков
показати весь коментар06.08.2021 15:42
+9 Михаил Грушевский
показати весь коментар06.08.2021 15:42
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Две медали в каратэ для Украины на олимпиаде - это супер! И это ведь только начало...
Золото, срібло й бронза - за боротьбу, срібло - за карате, бронза - за дзюдо...
Це ще раз доводить, що укранці не бачать ніякого сенсу в тому, щоб гуртом ганяти м'яча по полю, чи кудись бігти й стрибать, хто зна й чого...
А от комусь натовкти пику - всігда пожалуста!
Ще від Хижняка медалі чекаємо. От там про пику якраз точно.
Я не розбираюся в карате, але Станіслав, по-моєму, більш творчий та оригінальний.
Але не пощастило.
Тому на майбутнє - перемог !