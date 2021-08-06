Український каратист Горуна завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо

Український каратист Станіслав Горуна (вагова категорія до 75 кг) завоював бронзу на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У півфіналі Олімпіади українець програв представнику Італії Луїджі Бузі - 0:3.

Таким чином, Горуна став бронзовим призером Олімпіади-2020.

В активі збірної України на Олімпіаді 14 медалей - 1 золото, 3 срібні і 10 бронзових нагород.

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