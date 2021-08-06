Завершено розслідування зловживань із держкоштами ексголови "Украгролізингу", - НАБУ

Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП завершили розслідування за підозрою у зловживаннях колишнього голови правління ДПАТ "НАК" "Украгролізинг" та його спільника, екскерівника приватної компанії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Сліство встановило, що посадовець держкомпанії у змові з підприємцем у лютому 2013 року уклали договір, за яким НАК "Украгролізинг" незаконно надала безпроцентну поворотну позику приватній компанії у 5,7 млн грн. З цієї суми 4,9 млн грн не повернули державній структурі, натомість кошти організатори корупційної схеми витратили на користь юридичних осіб, підконтрольних близьким родичам колишнього голови правління ДПАТ "НАК" "Украгролізинг".

15 червня 2021 року ексголові та його спільнику повідомили про підозру.

6 серпня 2021 року стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії посадовців кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.