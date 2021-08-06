Завершено расследование злоупотреблений с госсредствами экс-председателя "Украгролизинга", - НАБУ

Детективы НАБУ завершили расследование по подозрению в злоупотреблениях бывшего председателя правления ГПАО "НАК "Украгролизинг" и его сообщника, экс-руководителя частной компании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что чиновник госкомпании в сговоре с предпринимателем в феврале 2013 года заключили договор, по которому НАК "Украгролизинг" незаконно предоставила беспроцентный возвратный заем частной компании на 5,7 млн грн.

Из этой суммы 4,9 млн грн не вернули государственной структуре, средства организаторы коррупционной схемы потратили в пользу юридических лиц, подконтрольных близким родственникам бывшего председателя правления "Украгролизинга".

15 июня 2021 г. экс-председателю и его сообщнику сообщили о подозрении.

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6 августа 2021 г. стороне защиты открыто материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.