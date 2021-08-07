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Влада США заявила, що вакцинувала 50% населення
Станом на 6 серпня 2021 року Сполучені Штати вакцинували проти COVID-19 половину населення всіх вікових категорій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на директора статистики Білого дому Сайруса Шахпара.
"50% американців (різного віку) повністю вакциновано", - заявив він.
За його словами, при цьому 6 серпня було проведено 821 000 вакцинацій.
"821 000 введених доз, в тому числі 565 000 вперше вакцинованих", - зазначив Шахпар.
Аналітик додав, що середня кількість нових щеплень за останні 7 днів зросла на 11% в порівнянні з минулим тижнем і на 44% за останні два тижні.
Як зазначає видання, перша доза вакцини проти COVID-19 була введена близько дев'яти місяців тому 14 грудня 2020.
Топ коментарі
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+3 Randall Flag #387882
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"Правозащитники в США через суд потребовали от Госдепа предоставить информацию об американских дипломатах, которые при въезде в Китай якобы сдавали анальное тестирование на COVID-19"(с).
Ну а что? Не только ведь дипломатам страдать? И не только японцам:"Унизительная процедура также подверглась критике со стороны японского правительства, которое заявило, что анальные мазки причиняют душевные муки ее гражданам, посещающим Китай.(с).
98,0% в предотвращении заболеваний с высокой температурой и/или респираторными симптомами;
98,9% в предотвращении госпитализаций в следствие коронавируса;
99,2% в предотвращении развития тяжелых заболеваний, вызванных коронавирусом;
98,9% в предотвращении смертности от коронавируса.
Более того, Министерство ссылается на израильский сайт по проверке фактов https://www.midaat.org.il/articles/diseases/covid19/vaccine-true-data/ Midaat , который также называет утверждения о повышенной смертности вследствии вакцинации в Израиле ложью.
У мережі https://www.facebook.com/david.segal.355/posts/10224646830747980 поширювали інформацію про зростання смертності від COVID-19 серед вакцинованих в Ізраїлі. Це нібито пов'язано з антитілозалежним посиленням інфекції (ADE, antibody-dependent enhancement), - пише https://voxukraine.org/uk/nepravda-vaktsina-ne-formuye-imunitet-a-lishe-zbilshuye-smertnist-v-izrayili/ VoxCheck . Схожі твердження уже перевіряли https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories незалежні фактчекери з https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-israel-idUSKBN2AA2TS Reuters .
Фактчекери з'ясували, що смертність від коронавірусу в Ізраїлі дійсно https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-12-20..2021-02-24&country=~ISR®ion=World&deathsMetric=true&interval=smoothed&hideControls=true&smoothing=7&pickerMetric=total_deaths&pickerSort=desc зросла у період з кінця грудня до лютого. Однак зв'язок із вакцинацією недоведений.
Зокрема прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-israel-idUSKBN2A91KU заявив , що 97% з 1536 померлих не були вакциновані.
прежде, чем постить хрень собачью, хоть как-то проверяй достоверность и актуальность
https://censor.net/ru/user/387882 вообще ни на что не ссылается, а тупо врёт.
Так что можешь ему претензии предъявлять.
Соответственно вакцинный иммунитет у первых уколовшихся уже закончился. Давайте по новой.