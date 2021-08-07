Влада США заявила, що вакцинувала 50% населення

Станом на 6 серпня 2021 року Сполучені Штати вакцинували проти COVID-19 половину населення всіх вікових категорій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на директора статистики Білого дому Сайруса Шахпара.

"50% американців (різного віку) повністю вакциновано", - заявив він.

За його словами, при цьому 6 серпня було проведено 821 000 вакцинацій.

"821 000 введених доз, в тому числі 565 000 вперше вакцинованих", - зазначив Шахпар.

Аналітик додав, що середня кількість нових щеплень за останні 7 днів зросла на 11% в порівнянні з минулим тижнем і на 44% за останні два тижні.

Як зазначає видання, перша доза вакцини проти COVID-19 була введена близько дев'яти місяців тому 14 грудня 2020.

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