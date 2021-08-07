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Новости Коронавирус и карантин
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Власти США заявили, что вакцинировали 50% населения

Власти США заявили, что вакцинировали 50% населения

По состоянию на 6 августа 2021 года Соединенные Штаты вакцинировали от COVID-19 половину населения всех возрастных категорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на директора по статистике Белого дома Сайруса Шахпара.

"50% американцев (всех возрастов) полностью вакцинированы", - заявил он.

По его словам, при этом 6 августа было проведено 821 000 вакцинаций.

"821000 введенных доз, в том числе 565 000 впервые вакцинированных", - отметил Шахпар.

Аналитик добавил, что среднее количество новых прививок за последние 7 дней выросло на 11% по сравнению с прошлой неделей и на 44% за последние две недели.

Как отмечает издание, первая доза вакцины от COVID-19 была введена около девяти месяцев назад, 14 декабря 2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В AstraZeneca заявили, что их вакцина дает длительный иммунитет - третья доза не нужна

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26511) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Слабаки. Зеля до 24 серпня вакцинує 70%.
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07.08.2021 00:15
+6
на кацапии 146% - а выкусите, империалисты
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07.08.2021 00:33
+3
В Израиле 100% вакцинировали. Сейчас опять карантин хотят возвращать.
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07.08.2021 06:52
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Слабаки. Зеля до 24 серпня вакцинує 70%.
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07.08.2021 00:15 Ответить
на кацапии 146% - а выкусите, империалисты
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07.08.2021 00:33 Ответить
А Билла Гейтса вакцинировали хоть бы на половину ?
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07.08.2021 04:39 Ответить
Это можно попробовать определить вот таким образом:
"Правозащитники в США через суд потребовали от Госдепа предоставить информацию об американских дипломатах, которые при въезде в Китай якобы сдавали анальное тестирование на COVID-19"(с).

Ну а что? Не только ведь дипломатам страдать? И не только японцам:"Унизительная процедура также подверглась критике со стороны японского правительства, которое заявило, что анальные мазки причиняют душевные муки ее гражданам, посещающим Китай.(с).
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07.08.2021 05:18 Ответить
В Израиле 100% вакцинировали. Сейчас опять карантин хотят возвращать.
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07.08.2021 06:52 Ответить
Министерство здравоохранения Израиля демонстрирует статистику эффективности вакцины Pfizer/BioNTech через 14 дней после получения второй прививки: 95,8% в предотвращении количества случаев заболевания;
98,0% в предотвращении заболеваний с высокой температурой и/или респираторными симптомами;
98,9% в предотвращении госпитализаций в следствие коронавируса;
99,2% в предотвращении развития тяжелых заболеваний, вызванных коронавирусом;
98,9% в предотвращении смертности от коронавируса.
Более того, Министерство ссылается на израильский сайт по проверке фактов https://www.midaat.org.il/articles/diseases/covid19/vaccine-true-data/ Midaat , который также называет утверждения о повышенной смертности вследствии вакцинации в Израиле ложью.
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07.08.2021 07:19 Ответить
Также в начале февраля 2021 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-israel-idUSKBN2A91KU заявил , что более 97% смертей от COVID-19 в Израиле за последний месяц (начало января - начало февраля) пришлось на людей, которые не были вакцинированы.
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07.08.2021 07:21 Ответить
Немає підстав вважати, що існує причинно-наслідковий зв'язок між динамікою смертності та кампанією вакцинації.
У мережі https://www.facebook.com/david.segal.355/posts/10224646830747980 поширювали інформацію про зростання смертності від COVID-19 серед вакцинованих в Ізраїлі. Це нібито пов'язано з антитілозалежним посиленням інфекції (ADE, antibody-dependent enhancement), - пише https://voxukraine.org/uk/nepravda-vaktsina-ne-formuye-imunitet-a-lishe-zbilshuye-smertnist-v-izrayili/ VoxCheck . Схожі твердження уже перевіряли https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories незалежні фактчекери з https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-israel-idUSKBN2AA2TS Reuters .
Фактчекери з'ясували, що смертність від коронавірусу в Ізраїлі дійсно https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-12-20..2021-02-24&country=~ISR&region=World&deathsMetric=true&interval=smoothed&hideControls=true&smoothing=7&pickerMetric=total_deaths&pickerSort=desc зросла у період з кінця грудня до лютого. Однак зв'язок із вакцинацією недоведений.
Зокрема прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-israel-idUSKBN2A91KU заявив , що 97% з 1536 померлих не були вакциновані.
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07.08.2021 07:25 Ответить
нетаньяху уже давно не пм Израиля
прежде, чем постить хрень собачью, хоть как-то проверяй достоверность и актуальность
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07.08.2021 09:43 Ответить
ну и ссылаться на воксчек и прочих фактчекеров - это редкостный зашквар
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07.08.2021 09:44 Ответить
Какой вопрос, такой ответ
https://censor.net/ru/user/387882 вообще ни на что не ссылается, а тупо врёт.
Так что можешь ему претензии предъявлять.
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07.08.2021 12:30 Ответить
"Первая доза вакцины от COVID-19 была введена около девяти месяцев назад, 14 декабря 2020"

Соответственно вакцинный иммунитет у первых уколовшихся уже закончился. Давайте по новой.
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07.08.2021 09:41 Ответить
А кто против?
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07.08.2021 09:59 Ответить
Наркоманы - за.
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09.08.2021 19:19 Ответить
 
 