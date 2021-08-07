Власти США заявили, что вакцинировали 50% населения

По состоянию на 6 августа 2021 года Соединенные Штаты вакцинировали от COVID-19 половину населения всех возрастных категорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на директора по статистике Белого дома Сайруса Шахпара.

"50% американцев (всех возрастов) полностью вакцинированы", - заявил он.

По его словам, при этом 6 августа было проведено 821 000 вакцинаций.

"821000 введенных доз, в том числе 565 000 впервые вакцинированных", - отметил Шахпар.

Аналитик добавил, что среднее количество новых прививок за последние 7 дней выросло на 11% по сравнению с прошлой неделей и на 44% за последние две недели.

Как отмечает издание, первая доза вакцины от COVID-19 была введена около девяти месяцев назад, 14 декабря 2020.

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