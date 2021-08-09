Банки просять згорнути програму "Доступні кредити 5-7-9": не досягла мети

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, направив лист до Національного банку і Міністерства фінансів із проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це йдеться у статті Ярослава Винокурова і Миколи Максимчука на Економічній правді, інформує Цензор.НЕТ.

У листі голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявляє, що зараз бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину і не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.

Іншими словами: кошти платників податків, спрямовані на пільгові кредити, витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі і цілком платоспроможні підприємства.

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"Якщо за даними "Райффайзен Банку" скласти типовий портрет учасника програми, то це буде діюче підприємство сільського господарства, яке отримало антикризовий кредит або рефінансування.

В основному такі підприємства є досить стійкими, не зазнали значних втрат від згортання ділової активності в 2020 році і намагаються легально зменшити витрати від фінансової діяльності", - наголошується в листі.

За даними Мінекономіки, на 2 серпня частка підприємств агросектора, які оформили пільгові кредити з початку роботи програми, сягає 46%. Левову частку цих кредитів видавали на початку цього року, в період посівної.

У листі зазначається: якщо залишити програму працювати і далі, то вона буде нести низку ризиків як для самих позичальників, так і для економіки в цілому.

На 3 серпня Форум провідних міжнародних фінансових установ так і не отримав відповідей ні від Міністерства фінансів, ні від Національного банку.

"Черговий міф розсипається", - прокоментував новину перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Як повідомлялося, в Україні з 1 лютого 2020 р стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок - 5%, 7% або 9% - за кредитами залежить від розміру бізнесу і терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування буде знижуватися на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менш ніж до 5% річних.

У квітні 2020 року Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою 2 млн грн до 3 млн грн.