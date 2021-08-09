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Банки просять згорнути програму "Доступні кредити 5-7-9": не досягла мети

Банки просять згорнути програму

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, направив лист до Національного банку і Міністерства фінансів із проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це йдеться у статті Ярослава Винокурова і Миколи Максимчука на Економічній правді, інформує Цензор.НЕТ.

У листі голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявляє, що зараз бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину і не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.

Іншими словами: кошти платників податків, спрямовані на пільгові кредити, витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі і цілком платоспроможні підприємства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали вже 55,8 млрд грн, - Мінфін

"Якщо за даними "Райффайзен Банку" скласти типовий портрет учасника програми, то це буде діюче підприємство сільського господарства, яке отримало антикризовий кредит або рефінансування.

В основному такі підприємства є досить стійкими, не зазнали значних втрат від згортання ділової активності в 2020 році і намагаються легально зменшити витрати від фінансової діяльності", - наголошується в листі.

За даними Мінекономіки, на 2 серпня частка підприємств агросектора, які оформили пільгові кредити з початку роботи програми, сягає 46%. Левову частку цих кредитів видавали на початку цього року, в період посівної.

У листі зазначається: якщо залишити програму працювати і далі, то вона буде нести низку ризиків як для самих позичальників, так і для економіки в цілому.

На 3 серпня Форум провідних міжнародних фінансових установ так і не отримав відповідей ні від Міністерства фінансів, ні від Національного банку.

"Черговий міф розсипається", - прокоментував новину перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Як повідомлялося, в Україні з 1 лютого 2020 р стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок - 5%, 7% або 9% - за кредитами залежить від розміру бізнесу і терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування буде знижуватися на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менш ніж до 5% річних.

У квітні 2020 року Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою 2 млн грн до 3 млн грн.

банки (7708) кредит (3812)


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Топ коментарі
+52
Как сказал кто-то умный:
"достижения" Зеленского - как "преступления" Порошенко.
Все о них говорят, но никто найти не может.
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09.08.2021 17:59
+49
Зеленое стадо и тут обрсралось...что впрочем меня не удивляет...😀
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09.08.2021 17:53
+37
А видели , чтобы зеленые хоть в чем то путном достигли цели? Только в скандалах да воровстве.
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09.08.2021 17:55
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Зеленое стадо и тут обрсралось...что впрочем меня не удивляет...😀
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09.08.2021 17:53 Відповісти
Вот и сказочке конец ....
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09.08.2021 17:54 Відповісти
та шо ж такое??? это кажись еще самокатчики вводили...
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09.08.2021 17:54 Відповісти
А видели , чтобы зеленые хоть в чем то путном достигли цели? Только в скандалах да воровстве.
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09.08.2021 17:55 Відповісти
Как сказал кто-то умный:
"достижения" Зеленского - как "преступления" Порошенко.
Все о них говорят, но никто найти не может.
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09.08.2021 17:59 Відповісти
Короче говоря - богатые фирмочки со связями и возможностями платить взятки имеют доступ до дешовых кредитов,а те кто в них нуждается должен идти полем в лес.
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09.08.2021 17:56 Відповісти
Улыбнуло( бедные банкиры страдают.
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09.08.2021 17:56 Відповісти
Не банкиры, бюджет. На эти кредиты расходуются бюджетные средства.
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10.08.2021 07:22 Відповісти
банкіри забули пригадати тільки одне: самі банкіри й перевіряють платоспроможність клієнта, бо вони хочуть отримати назад класні кошти потім. А бюджетні кошти йдуть на компенсацію відсотків. Саме через цю програму банки не можуть видавати дорогі кредити, відповідно, заробляють менше.
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10.08.2021 11:07 Відповісти
Что значит «не могут выдавать дорогие кредиты»? Банки кредитуют по рыночным ставкам. Разницу между рыночной ставкой и так называемой 5-7-9 компенсирует государство за счёт бюджетных средств. Банк в любом случае получит своё, только не от клиента, а из моих налогов, ну и часть от клиента.
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10.08.2021 14:03 Відповісти
Якщо зараз ринкова ставка 0% та 3% за програмою 5-7-9, тоді як кредитувати за ринковими ставками?
Якщо клієнт не поверне тіло кредиту, то "спеціальний фонд" нічим банку не допоможе.
Як є.
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11.08.2021 11:16 Відповісти
Рыночная ставка 0? Ты с какой планеты, родной?
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12.08.2021 16:32 Відповісти
Депозити під 6 і кредити під 9% банкам не дуже вигідні, треба щоб депозити були під 6% а кредити під 18-25%, от тоді заживуть.
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09.08.2021 17:57 Відповісти
Ага, вот уже и банки зебилам не те😀
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09.08.2021 18:31 Відповісти
ну таки если официальная инфляция 10% то кто тебе по 9% будет давать . легче банк закрыть
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09.08.2021 19:01 Відповісти
государство компенсирует разницу до рыночных ставок
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09.08.2021 19:06 Відповісти
Государство - це хто? 😲 Государство бізнесу не має, всі його кошти - це наші гроші. В тому числі твої і мої. 😊
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09.08.2021 19:37 Відповісти
Щось ви мелете не те. Держав веде тисячам і тисячі бізнесів. І це після 30 років приватизації. А в данному випадку мова не про бізнес, а про попитку держави підтримати приватні бізнеси більш дешевим кредитом.
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09.08.2021 22:44 Відповісти
Серйозно? 😲
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09.08.2021 22:47 Відповісти
Ну так. Сикось накось. Но как то ведёт.
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09.08.2021 23:26 Відповісти
Гривневі депозити під 6% і валютні під 0,01% свєрнуть случяйно нє нада?
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09.08.2021 17:59 Відповісти
Под 6 это очень дорогие. Под 1-4.5 в Привате
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09.08.2021 23:27 Відповісти
Все обещания и "программы" Зеленского- труха!.Вот,что бывает, когда власть с куринными мозгами!
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09.08.2021 18:00 Відповісти
Нащадки ліхварів не в екстазі від таких малих відсотків та і голоду поки немає,щоб золото у населення на хліб вимінювати як у 1932-33.
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09.08.2021 18:05 Відповісти
Мустье дебилом родился, или курсы какие оканчивал? Банкам пох, бо разницу между рыночной и зебильной компенсирует держава, читай - зебилье
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09.08.2021 18:34 Відповісти
Маріанська западина у порівнянні з глибинами вашої мудрості виглядає як калюжа у дворі київського рошену. Я взагалі то про прицедент низьких відсотків,а не про ефективність цієї роздачі слонів.
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09.08.2021 18:47 Відповісти
А с великим крадивныцтвом все получилось, тема работает ))))))
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09.08.2021 18:05 Відповісти
а чего ж "великому крадивництву" не работать? строительство 1 км. дороги в 2018 г. при курсе бакса 28 грн. обходился 48 млн. грн., а уже в 2020 г. при курсе бакса 24-25 грн. 1 км. дороги обходится от 90 до 120 млн. грн. Зеленые мародеры воруют так, как никто до них не воровал, в турборежиме, пока лохторат хавает "сКатов" и "кварталы" по Гы+Гы...
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10.08.2021 10:40 Відповісти
Наглые, попривыкали к жирным процентам вот и лепят этот бред.... А пусть для всех будут низкие%, не облезут.
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09.08.2021 18:06 Відповісти
апять барига мешаєт...гад ну скока ж можна
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09.08.2021 18:12 Відповісти
Еще одно недоразумение хочет Лерку в зад. Лерка - в Лондоне, прохфессор 800 levela
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10.08.2021 07:12 Відповісти
Там, где Лерка работает, тебя даже сортиры мыть не возьмут. Не пройдёшь по IQ тесту.
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10.08.2021 08:27 Відповісти
можно узнать, сколько лекций она прочитала за последний год ?
я нашёл упоминание про одну и та очень давно
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10.08.2021 09:56 Відповісти
хотели как лучше а получилось как обычно у ЗЕленых
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09.08.2021 18:16 Відповісти
Та конечно, зачем банковским аферистам кредиты по 7%, для них нормальные кредиты по 40%. по 7% цели не достигнешь.
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09.08.2021 18:17 Відповісти
банки не нажрутся никак...
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09.08.2021 18:19 Відповісти
Со стороны Зели это был пиар безо всякого обоснования.
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09.08.2021 18:22 Відповісти
Вот что бывает, когда вместо глубокой всеобщей комплекной налоговой и экономической реформы, экономические проблемы хотят "поправить" отдельными мерами высосанными из пальца!
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09.08.2021 18:25 Відповісти
між стрічками читаю: "очікуємо різкого підвищення облікової ставки НБУ; тому такі кредити нам стають невигідними".
За підвищенням облікової ставки ховаться інфляція та девальвація.
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09.08.2021 18:27 Відповісти
Просмотрела комменты, такое впечатление, что все заказные. Причем пишут люди совершенно далекие от вопросов, обсуждаемых в статье.
При чем тут банки, Зеленский, Порошенко? Речь идет об ограничении программы льготных кредитов в части выдачи, чтобы выдавали не всем подряд, а бизнесу, что реально пострадал от карантина. Банки при выдаче кредита как получали свой процент, так и получают, а льготным его делает государство, то есть налогоплательщики, которые погашают разницу в проценте между банковским и льготным кредитом из своего кармана, а пользуется этим бизнес, который и так в состоянии заплатить не льготный процент.
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09.08.2021 18:48 Відповісти
Банки просять згорнути програму "Доступні кредити 5-7-9": не досягла мети - Цензор.НЕТ 2962
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09.08.2021 18:52 Відповісти
Зажрались украинские банки и банкиры !!!

В ЕС кредиты на недвижимость и авто от 0,1 - 5% ГОДОВЫХ
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09.08.2021 19:00 Відповісти
А уровень инфляции?
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09.08.2021 19:07 Відповісти
Зе-билы, как обычно, имея ОДНУ извилину, вбили в свои мозги ОДНУ мыслю:
"Банки зажрались".
А прочитать статью и ПОНЯТЬ о чем вообще идёт речь, им мозгов НЕ ХВАТИЛО!
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09.08.2021 19:15 Відповісти
Ключевое название " форум международных финучереждений" в лице Райфайзен а не участвующего в программе доступные кредиты. Ну нравилось им впаривать украинцам кредиты под 30 % и выше, грабить украинцев.Теперь это стало труднее ибо появились дешевле кредиты. Пополнение оборотных средств говорите? Так пополнение оборотных средств тоже стимулирует экономику, ведь эти средства идут на закупки. Единственный минус программы , это и есть ограничение типа "на преодоление карантина" , кредитные средства должны выдаваться без ограничения к использованию , ибо они выдаются под ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ или АВТО. Так что ограничивать их использование не вполне законно.
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09.08.2021 19:58 Відповісти
Короче перевожу: вы там охренели штоле? От нас ушло 46% аграриев на которых мы поднимали 30-40годовых. Это беспредел. Немедленно прекратите
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09.08.2021 20:42 Відповісти
Вот если бы ты еще и понял, что написал, цены б тебе не было.
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09.08.2021 21:20 Відповісти
Как ожидаемо в нашей стране. Куча паразитов, желающих жрать за чужой счёт
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09.08.2021 21:16 Відповісти
Анекдот знаю.
Муж в командировке, жена развлекается с любовником в своей квартире.
Из соседней комнаты за происходящим наблюдает маленький сынишка.
Вдруг звонок в дверь. Жена спрашивает "Кто там". Ответ "Дорогая, это я! "
Любовник прячется под ковать, жена быстро одевается и открывает дверь.
Пока муж раздевается, моет руки, идет с женой на кухню чтобы поесть,
маленький мальчик заглядывает под кровать и тихо спрашивает любовника
своей мамы:
- Лежись? Не дысись? А как дысал.. . Как дысал.. .
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09.08.2021 22:00 Відповісти
Бачу, мало хто дійсно зрозумів що ж не так пану Писаруку.
Перекладаю на людську мову:
«Ми в Авалі і наші корєші в інших банках в минулі роки повидавали ФОПікам кредитів під 25-40% річних і стригли з них бабло. Вони багатенькі буратіни, могли б і далі платити. А тепер нам нав'язали програму, що буратіни можуть перекредитуватися під 5, 7, 9%, а часом і дешевше, ще трохи нам доплатить держава, але все одно ставка виходить 13-14% в сумі, ще й не ясно коли від держави тої компенсації дочекаєшся. Відміняйте цей балаган і дайте нам знов стригти наші 25-40%. Лохи будуть платити, нікуди не дінуться!»
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09.08.2021 22:07 Відповісти
А навіщо щось розуміти, в одних в усьому винуватий зе, у других хетьман сивочолий, а в цей час , так звані міжнародні фінансові установи, намагаються нагнути 40 мільйонну країну.
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09.08.2021 22:34 Відповісти
Пархаті банкіри написали листа пархатим законодавцям про невигідність маловідсоткових кредитів.
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09.08.2021 23:52 Відповісти
В письме глава правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук от имени всех членов Форума заявляет, что сейчас бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса. Источник: https://censor.net/ru/n3281717
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Простими словами - дешеві кредити за рахунок держави , отримують " свої люди " ( кум , сват , брат ) , які і без тих кредитів , непогано почуваються . А пересічний бізнесмен " вася " , який не має потрібних зв'язків і доступу до" корита " , і далі сидить на кредитах дорогих . .
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10.08.2021 07:38 Відповісти
так васи родразорились, денех нет, а тут жирненькие ходят и мимо ...
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10.08.2021 10:00 Відповісти
Старая, воровская схема - за деньги налогоплательщиков спонсировать "своих" бизнесюков...

ГРАЖДАНЕ!!! МИНИМИЗИРУЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ ЭТОМУ ВОРОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ!!!
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10.08.2021 07:40 Відповісти
Владельцы банков недовольны - им выгоднее втюхать кредит под 100500% и ободрать клиента до нитки. А тут какая-то госпрограмма панимаш...сколько прибыли упущено!
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10.08.2021 09:13 Відповісти
Банки просять згорнути програму "Доступні кредити 5-7-9": не досягла мети - Цензор.НЕТ 8357
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10.08.2021 09:26 Відповісти
Петрусь с подругой разогнал банки в свой карман....вот они и заныли..)))
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10.08.2021 10:21 Відповісти
...и доллар не скачет с 10грн. ...до 30-ти....беда просто, срочно нужна Гонтарева и её патрон Порошенко....и доллар по 100....вот тогда то шо надо.)))))
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10.08.2021 10:23 Відповісти
Крестьяне разбогатеют это риск?
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10.08.2021 10:55 Відповісти
 
 