Банки просять згорнути програму "Доступні кредити 5-7-9": не досягла мети
Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, направив лист до Національного банку і Міністерства фінансів із проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це йдеться у статті Ярослава Винокурова і Миколи Максимчука на Економічній правді, інформує Цензор.НЕТ.
У листі голова правління "Райффайзен Банку" Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявляє, що зараз бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину і не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.
Іншими словами: кошти платників податків, спрямовані на пільгові кредити, витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі і цілком платоспроможні підприємства.
"Якщо за даними "Райффайзен Банку" скласти типовий портрет учасника програми, то це буде діюче підприємство сільського господарства, яке отримало антикризовий кредит або рефінансування.
В основному такі підприємства є досить стійкими, не зазнали значних втрат від згортання ділової активності в 2020 році і намагаються легально зменшити витрати від фінансової діяльності", - наголошується в листі.
За даними Мінекономіки, на 2 серпня частка підприємств агросектора, які оформили пільгові кредити з початку роботи програми, сягає 46%. Левову частку цих кредитів видавали на початку цього року, в період посівної.
У листі зазначається: якщо залишити програму працювати і далі, то вона буде нести низку ризиків як для самих позичальників, так і для економіки в цілому.
На 3 серпня Форум провідних міжнародних фінансових установ так і не отримав відповідей ні від Міністерства фінансів, ні від Національного банку.
"Черговий міф розсипається", - прокоментував новину перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.
Як повідомлялося, в Україні з 1 лютого 2020 р стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок - 5%, 7% або 9% - за кредитами залежить від розміру бізнесу і терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування буде знижуватися на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менш ніж до 5% річних.
У квітні 2020 року Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою 2 млн грн до 3 млн грн.
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"достижения" Зеленского - как "преступления" Порошенко.
Все о них говорят, но никто найти не может.
Якщо клієнт не поверне тіло кредиту, то "спеціальний фонд" нічим банку не допоможе.
Як є.
я нашёл упоминание про одну и та очень давно
За підвищенням облікової ставки ховаться інфляція та девальвація.
При чем тут банки, Зеленский, Порошенко? Речь идет об ограничении программы льготных кредитов в части выдачи, чтобы выдавали не всем подряд, а бизнесу, что реально пострадал от карантина. Банки при выдаче кредита как получали свой процент, так и получают, а льготным его делает государство, то есть налогоплательщики, которые погашают разницу в проценте между банковским и льготным кредитом из своего кармана, а пользуется этим бизнес, который и так в состоянии заплатить не льготный процент.
В ЕС кредиты на недвижимость и авто от 0,1 - 5% ГОДОВЫХ
"Банки зажрались".
А прочитать статью и ПОНЯТЬ о чем вообще идёт речь, им мозгов НЕ ХВАТИЛО!
Муж в командировке, жена развлекается с любовником в своей квартире.
Из соседней комнаты за происходящим наблюдает маленький сынишка.
Вдруг звонок в дверь. Жена спрашивает "Кто там". Ответ "Дорогая, это я! "
Любовник прячется под ковать, жена быстро одевается и открывает дверь.
Пока муж раздевается, моет руки, идет с женой на кухню чтобы поесть,
маленький мальчик заглядывает под кровать и тихо спрашивает любовника
своей мамы:
- Лежись? Не дысись? А как дысал.. . Как дысал.. .
Перекладаю на людську мову:
«Ми в Авалі і наші корєші в інших банках в минулі роки повидавали ФОПікам кредитів під 25-40% річних і стригли з них бабло. Вони багатенькі буратіни, могли б і далі платити. А тепер нам нав'язали програму, що буратіни можуть перекредитуватися під 5, 7, 9%, а часом і дешевше, ще трохи нам доплатить держава, але все одно ставка виходить 13-14% в сумі, ще й не ясно коли від держави тої компенсації дочекаєшся. Відміняйте цей балаган і дайте нам знов стригти наші 25-40%. Лохи будуть платити, нікуди не дінуться!»
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Простими словами - дешеві кредити за рахунок держави , отримують " свої люди " ( кум , сват , брат ) , які і без тих кредитів , непогано почуваються . А пересічний бізнесмен " вася " , який не має потрібних зв'язків і доступу до" корита " , і далі сидить на кредитах дорогих . .
ГРАЖДАНЕ!!! МИНИМИЗИРУЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ ЭТОМУ ВОРОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ!!!