Обвинувачений у вбивстві мітингувальників ексберкутівець Шаповалов знову не з'явився до суду

Дев'ятого серпня в Подільському суді Києва мало відбутися засідання у справі про події 18 лютого 2014 року на Євромайдані. Обвинуваченим у цій справі є колишній співробітник харківського "Беркуту" Віктор Шаповалов.

"Шаповалов на засідання не з'явився", - повідомила в коментарі Цензор.НЕТ прокурор Офісу Генпрокурора Ірина Самборська.

Нагадаємо, що раніше прокурор ГПУ Денис Іванов повідомив, що обвинувачений Шаповалов не прийшов на обрання запобіжного заходу в іншій справі в Печерський суд Києва, хоча до цього відвідував засідання в Подільському суді. Пізніше Шаповалова оголосили в розшук.

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