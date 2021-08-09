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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Обвинувачений у вбивстві мітингувальників ексберкутівець Шаповалов знову не з'явився до суду

Обвинувачений у вбивстві мітингувальників ексберкутівець Шаповалов знову не з'явився до суду

Дев'ятого серпня в Подільському суді Києва мало відбутися засідання у справі про події 18 лютого 2014 року на Євромайдані. Обвинуваченим у цій справі є колишній співробітник харківського "Беркуту" Віктор Шаповалов.

"Шаповалов на засідання не з'явився", - повідомила в коментарі Цензор.НЕТ прокурор Офісу Генпрокурора Ірина Самборська.

Нагадаємо, що раніше прокурор ГПУ Денис Іванов повідомив, що обвинувачений Шаповалов не прийшов на обрання запобіжного заходу в іншій справі в Печерський суд Києва, хоча до цього відвідував засідання в Подільському суді. Пізніше Шаповалова оголосили в розшук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт "беркутівця" Шаповалова, обвинуваченого в розстрілах на Майдані

Беркут (532) суд (11648) Шаповалов (21)


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Топ коментарі
+9
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09.08.2021 18:48
+7
Обвиняемый в убийстве митингующих экс-беркутовец Шаповалов снова не явился в суд - Цензор.НЕТ 2000
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09.08.2021 18:52
+5
зе і рябокепка ще наприкінці 2019-го де-факто звільнили їх (беркутівців, які очікували вже судового вироку) від відповідальності шляхом розвалу заключних судових засідань через обмін з участю незасуджених злочинців.
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09.08.2021 18:49
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09.08.2021 18:48 Відповісти
Не явился, бывает.
Потом явится, если настроение будет.
Зато того, кто булку хлеба, распухнув от голода при этой "власти" украл = приволокут в "суд", и по "всей строгости" 7 лет впаяют.
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09.08.2021 21:28 Відповісти
Так они своих выпускают
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09.08.2021 22:17 Відповісти
зе і рябокепка ще наприкінці 2019-го де-факто звільнили їх (беркутівців, які очікували вже судового вироку) від відповідальності шляхом розвалу заключних судових засідань через обмін з участю незасуджених злочинців.
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09.08.2021 18:49 Відповісти
Що це курва за гра така ???? Ця мразота повинна під шконкою чекати на суд!! А не « не явился на суд». !!(((
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09.08.2021 18:51 Відповісти
Обвиняемый в убийстве митингующих экс-беркутовец Шаповалов снова не явился в суд - Цензор.НЕТ 2000
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09.08.2021 18:52 Відповісти
Ну и что? Что это меняет? Или студентов и детей зверски не избили к этому времени, что были и в коме? Извинения от Зели и его холуев на коленях за этот треш покажешь?
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09.08.2021 19:11 Відповісти
Жарт? Серйозно? Яким ублюдком потрібно бути, щоб жартувати з такого приводу?
Студентський Євромайдан.
"Досі не можуть знайти 3-х активістів, котрі зникли після подій 30 листопада 2013 р. на Майдані Незалежності в Києві."

Обвинувачений у вбивстві мітингувальників ексберкутівець Шаповалов знову не з'явився до суду - Цензор.НЕТ 2917
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09.08.2021 19:16 Відповісти
Ясное дело что не пришел, он к Чаусу пошел за опытом стать неподсудным.
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09.08.2021 18:57 Відповісти
А ему в мацковском "беркуте" отгул не дали, чтобы в суд являться.
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09.08.2021 19:34 Відповісти
а вы их больше отпускайте.....
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09.08.2021 19:38 Відповісти
Убийца не хочет являться в суд? Ай-яй-яй... Ну,на нет-суда нет! Не силком же его туда тянуть,коль не хочет. Права ЧЕЛОВЕКА,знаете-ли...
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09.08.2021 19:48 Відповісти
Если бы это был бы атошник или волонтер, зе-упыри уже давно бы его обьявили в розыск и закрыли в сизо. Но своих зекоманда не трогает, поэтому убийцы патриотов спокойно могут не ходить в суд, ведь потом их ждет денежная компенсация и повышение по службе
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09.08.2021 21:10 Відповісти
Убийцы гуляют на свободе, а боевой генерал в суде. Браво гаранту - президенту Зеленскому и его команде за антинародную деятельность .
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09.08.2021 21:45 Відповісти
А навіщо даром ходити, коли він точно знає що такий же як і він прокремлівський суд його на 100%. виправдає. І цьому сильно посприяє така ж сама прокремлівська влада ... капітулянтів "слуг кремля".
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10.08.2021 05:28 Відповісти
Тот,чьим решением его выпускали,должен занять его место и ВУАЛЯ,эти качели с " не явился " исчезнут в стране навсегда
"
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10.08.2021 07:47 Відповісти
 
 