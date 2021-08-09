Обвинувачений у вбивстві мітингувальників ексберкутівець Шаповалов знову не з'явився до суду
Дев'ятого серпня в Подільському суді Києва мало відбутися засідання у справі про події 18 лютого 2014 року на Євромайдані. Обвинуваченим у цій справі є колишній співробітник харківського "Беркуту" Віктор Шаповалов.
"Шаповалов на засідання не з'явився", - повідомила в коментарі Цензор.НЕТ прокурор Офісу Генпрокурора Ірина Самборська.
Нагадаємо, що раніше прокурор ГПУ Денис Іванов повідомив, що обвинувачений Шаповалов не прийшов на обрання запобіжного заходу в іншій справі в Печерський суд Києва, хоча до цього відвідував засідання в Подільському суді. Пізніше Шаповалова оголосили в розшук.
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Потом явится, если настроение будет.
Зато того, кто булку хлеба, распухнув от голода при этой "власти" украл = приволокут в "суд", и по "всей строгости" 7 лет впаяют.
Студентський Євромайдан.
"Досі не можуть знайти 3-х активістів, котрі зникли після подій 30 листопада 2013 р. на Майдані Незалежності в Києві."
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