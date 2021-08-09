Обвиняемый в убийстве митингующих экс-беркутовец Шаповалов снова не явился в суд

Девятого августа в Подольском суде Киева должно было пройти заседание по делу о событиях 18 февраля 2014 года на Евромайдане. Обвиняемым в этом деле является бывший сотрудник харьковского "Беркута" Виктор Шаповалов.

"Шаповалов на заседание не явился", - сообщила в комментарии Цензор.НЕТ прокурор Офиса Генпрокурора Ирина Самборская.

Напомним, что ранее прокурор ГПУ Денис Иванов сообщил, что обвиняемый Шаповалов не пришел на избрание меры пресечения по другому делу в Печерский суд Киева, хотя до этого посещал заседания в Подольском суде. Позже Шаповалова обьявили в розыск.

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