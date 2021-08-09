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Обвиняемый в убийстве митингующих экс-беркутовец Шаповалов снова не явился в суд

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Обвиняемый в убийстве митингующих экс-беркутовец Шаповалов снова не явился в суд

Девятого августа в Подольском суде Киева должно было пройти заседание по делу о событиях 18 февраля 2014 года на Евромайдане. Обвиняемым в этом деле является бывший сотрудник харьковского "Беркута" Виктор Шаповалов.

"Шаповалов на заседание не явился", - сообщила в комментарии Цензор.НЕТ прокурор Офиса Генпрокурора Ирина Самборская.

Напомним, что ранее прокурор ГПУ Денис Иванов сообщил, что обвиняемый Шаповалов не пришел на избрание меры пресечения по другому делу в Печерский суд Киева, хотя до этого посещал заседания в Подольском суде. Позже Шаповалова обьявили в розыск.

Читайте: Экс-"беркутовца" Шаповалова объявили в розыск

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Топ комментарии
+9
Не может быть! Обвиняемый в убийстве митингующих экс-беркутовец Шаповалов снова не явился в суд - Цензор.НЕТ 7597
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09.08.2021 18:48
+7
Обвиняемый в убийстве митингующих экс-беркутовец Шаповалов снова не явился в суд - Цензор.НЕТ 2000
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09.08.2021 18:52
+5
зе і рябокепка ще наприкінці 2019-го де-факто звільнили їх (беркутівців, які очікували вже судового вироку) від відповідальності шляхом розвалу заключних судових засідань через обмін з участю незасуджених злочинців.
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09.08.2021 18:49
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Не может быть! Обвиняемый в убийстве митингующих экс-беркутовец Шаповалов снова не явился в суд - Цензор.НЕТ 7597
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09.08.2021 18:48 Ответить
Не явился, бывает.
Потом явится, если настроение будет.
Зато того, кто булку хлеба, распухнув от голода при этой "власти" украл = приволокут в "суд", и по "всей строгости" 7 лет впаяют.
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09.08.2021 21:28 Ответить
Так они своих выпускают Обвинувачений у вбивстві мітингувальників ексберкутівець Шаповалов знову не з'явився до суду - Цензор.НЕТ 1854
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09.08.2021 22:17 Ответить
зе і рябокепка ще наприкінці 2019-го де-факто звільнили їх (беркутівців, які очікували вже судового вироку) від відповідальності шляхом розвалу заключних судових засідань через обмін з участю незасуджених злочинців.
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09.08.2021 18:49 Ответить
Що це курва за гра така ???? Ця мразота повинна під шконкою чекати на суд!! А не « не явился на суд». !!(((
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09.08.2021 18:51 Ответить
Обвиняемый в убийстве митингующих экс-беркутовец Шаповалов снова не явился в суд - Цензор.НЕТ 2000
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09.08.2021 18:52 Ответить
Ну и что? Что это меняет? Или студентов и детей зверски не избили к этому времени, что были и в коме? Извинения от Зели и его холуев на коленях за этот треш покажешь?
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09.08.2021 19:11 Ответить
Жарт? Серйозно? Яким ублюдком потрібно бути, щоб жартувати з такого приводу?
Студентський Євромайдан.
"Досі не можуть знайти 3-х активістів, котрі зникли після подій 30 листопада 2013 р. на Майдані Незалежності в Києві."

Обвинувачений у вбивстві мітингувальників ексберкутівець Шаповалов знову не з'явився до суду - Цензор.НЕТ 2917
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09.08.2021 19:16 Ответить
Ясное дело что не пришел, он к Чаусу пошел за опытом стать неподсудным.
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09.08.2021 18:57 Ответить
А ему в мацковском "беркуте" отгул не дали, чтобы в суд являться. Обвинувачений у вбивстві мітингувальників ексберкутівець Шаповалов знову не з'явився до суду - Цензор.НЕТ 3032
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09.08.2021 19:34 Ответить
а вы их больше отпускайте.....
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09.08.2021 19:38 Ответить
Убийца не хочет являться в суд? Ай-яй-яй... Ну,на нет-суда нет! Не силком же его туда тянуть,коль не хочет. Права ЧЕЛОВЕКА,знаете-ли...
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09.08.2021 19:48 Ответить
Если бы это был бы атошник или волонтер, зе-упыри уже давно бы его обьявили в розыск и закрыли в сизо. Но своих зекоманда не трогает, поэтому убийцы патриотов спокойно могут не ходить в суд, ведь потом их ждет денежная компенсация и повышение по службе
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09.08.2021 21:10 Ответить
Убийцы гуляют на свободе, а боевой генерал в суде. Браво гаранту - президенту Зеленскому и его команде за антинародную деятельность .
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09.08.2021 21:45 Ответить
А навіщо даром ходити, коли він точно знає що такий же як і він прокремлівський суд його на 100%. виправдає. І цьому сильно посприяє така ж сама прокремлівська влада ... капітулянтів "слуг кремля".
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10.08.2021 05:28 Ответить
Тот,чьим решением его выпускали,должен занять его место и ВУАЛЯ,эти качели с " не явился " исчезнут в стране навсегда
"
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10.08.2021 07:47 Ответить
 
 