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Обвиняемый в убийстве митингующих экс-беркутовец Шаповалов снова не явился в суд
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Девятого августа в Подольском суде Киева должно было пройти заседание по делу о событиях 18 февраля 2014 года на Евромайдане. Обвиняемым в этом деле является бывший сотрудник харьковского "Беркута" Виктор Шаповалов.
"Шаповалов на заседание не явился", - сообщила в комментарии Цензор.НЕТ прокурор Офиса Генпрокурора Ирина Самборская.
Напомним, что ранее прокурор ГПУ Денис Иванов сообщил, что обвиняемый Шаповалов не пришел на избрание меры пресечения по другому делу в Печерский суд Киева, хотя до этого посещал заседания в Подольском суде. Позже Шаповалова обьявили в розыск.
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Потом явится, если настроение будет.
Зато того, кто булку хлеба, распухнув от голода при этой "власти" украл = приволокут в "суд", и по "всей строгости" 7 лет впаяют.
Студентський Євромайдан.
"Досі не можуть знайти 3-х активістів, котрі зникли після подій 30 листопада 2013 р. на Майдані Незалежності в Києві."
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