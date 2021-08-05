Экс-"беркутовца" Шаповалова объявили в розыск

Виктор Шаповалов вчера должен был участвовать в двух судебных заседаниях. На одно он явился, а на второе - нет: пропал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генерального прокурора.

По словам прокурора Дениса Иванова, Шаповалов 4 августа должен был принять участие в двух судебных заседания. На первое, в Подольском суде, по делу о превышении им служебных полномочий, бывший "беркутовец" явился. На второе, в Печерском суде, где ему должны были избрать меру пресечения по новому подозрению в "организации теракта и убийстве митингующих" - не явился.

"Он сказал: "Звоните, я на связи, я приеду". И адвокаты то же самое сказали. Его объявили в розыск еще вчера. Сегодня следственный судья удовлетворил наше письменное ходатайство и предоставил разрешение его задержать с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о заключении его под стражу", - рассказал Иванов.

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4 августа Офис генерального прокурора сообщил Шаповалову о новом подозрении - в "организации террористического акта и убийств митингующих". Следствие утверждает, что Шаповалов, выполняя преступный приказ, обеспечил с нарушением закона применение сотрудниками МОТ "Беркут" спецсредств и огнестрельного оружия.