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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Экс-"беркутовца" Шаповалова объявили в розыск

Экс-

Виктор Шаповалов вчера должен был участвовать в двух судебных заседаниях. На одно он явился, а на второе - нет: пропал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генерального прокурора.

По словам прокурора Дениса Иванова, Шаповалов 4 августа должен был принять участие в двух судебных заседания. На первое, в Подольском суде, по делу о превышении им служебных полномочий, бывший "беркутовец" явился. На второе, в Печерском суде, где ему должны были избрать меру пресечения по новому подозрению в "организации теракта и убийстве митингующих" - не явился.

"Он сказал: "Звоните, я на связи, я приеду". И адвокаты то же самое сказали. Его объявили в розыск еще вчера. Сегодня следственный судья удовлетворил наше письменное ходатайство и предоставил разрешение его задержать с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о заключении его под стражу", - рассказал Иванов.

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4 августа Офис генерального прокурора сообщил Шаповалову о новом подозрении - в "организации террористического акта и убийств митингующих". Следствие утверждает, что Шаповалов, выполняя преступный приказ, обеспечил с нарушением закона применение сотрудниками МОТ "Беркут" спецсредств и огнестрельного оружия.

Автор: 

розыск (840) Шаповалов (36) Офис Генпрокурора (2462)


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дали время смыться в лугандон
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05.08.2021 18:50 Ответить
соли ему на хвост насыпьте
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05.08.2021 18:51 Ответить
А это что, на уровне хулиганки, да? Вот это: подозрение в "организации теракта и убийстве митингующих" (с). Терроризм и убийство, я верно понял? А если верно, то почему чурт гуляет спокойно и ходит туда, куда ему вздумается??? Тут улицу неправильно перейдешь, создав аварийную ситуацию- запросто закроют, если надо будет. А с этим... хрена понять.
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05.08.2021 18:54 Ответить
Цікаво,особа яку звинувачують у вбивствах біше сотні людей розгулює на волі а наш ,,гуманний,, суд розсилає йому листівки із запрошеннями зявитися в суд.І це називається правосуддям?Це глумлення над Законами Украъни.
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05.08.2021 19:01 Ответить
Такая реклама дорогого стоит. На мацкве ему награду выписывают.
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05.08.2021 19:16 Ответить
Розыщут и восстановят в должности, зря шухерится
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05.08.2021 19:24 Ответить
Не удивлен...давно уже в рашке или лугандии пьет сотку за сопливую зеленую украинскую власть и хуманный суд
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05.08.2021 19:40 Ответить
кто бы сомневался , зеленый суд
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05.08.2021 19:52 Ответить
 
 