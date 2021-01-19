МВД оспаривает восстановление в должности экс-беркутовца Шаповалова

Министерство внутренних дел оспаривает в суде восстановление в должности бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова и выплату ему компенсации.

Об этом сообщает в Фейсбуке Адвокатская совещательная группа, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующую апелляционную жалобу Главное управление МВД Украины в Харьковской области подало в Киевский апелляционный суд.

Ближайшее заседание по делу назначено на 9 февраля на 10:15.

Напомним, Шаповалов с 2015 по 2019 год находился под стражей. Его обвиняли в превышении полномочий, что привело к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.

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По данным следствия, отданный им преступный приказ привел к смерти 3 активистов и травмированию 107 человек.

Шаповалов признал вину в незаконном обращении с оружием, но не в превышении власти.

В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

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4 декабря суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области и выплатить ему 11 297,20 грн за вынужденные прогулы.

11 декабря стало известно, что МВД уволило Шаповалова по сокращению штатов.