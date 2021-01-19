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МВД оспаривает восстановление в должности экс-беркутовца Шаповалова

МВД оспаривает восстановление в должности экс-беркутовца Шаповалова

Министерство внутренних дел оспаривает в суде восстановление в должности бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова и выплату ему компенсации.

Об этом сообщает в Фейсбуке Адвокатская совещательная группа, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующую апелляционную жалобу Главное управление МВД Украины в Харьковской области подало в Киевский апелляционный суд.

Ближайшее заседание по делу назначено на 9 февраля на 10:15.

Напомним, Шаповалов с 2015 по 2019 год находился под стражей. Его обвиняли в превышении полномочий, что привело к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд восстановил в должности в МВД бывшего "беркутовца" Шаповалова, которого обвиняли в смертях Героев Небесной Сотни

По данным следствия, отданный им преступный приказ привел к смерти 3 активистов и травмированию 107 человек.

Шаповалов признал вину в незаконном обращении с оружием, но не в превышении власти.

В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

Также на Цензор.НЕТ: Бывшего "беркутовца" Шаповалова, который восстановился в должности через суд, уволили со службы

4 декабря суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области и выплатить ему 11 297,20 грн за вынужденные прогулы.

11 декабря стало известно, что МВД уволило Шаповалова по сокращению штатов.

МВД оспаривает восстановление в должности экс-беркутовца Шаповалова 01

Автор: 

Беркут (8689) МВД (9316) суд (25073) Шаповалов (36)


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Топ комментарии
+6
Шаповалова растрелять ! Некогда разбиратся .
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19.01.2021 18:31
+5
А на яку посаду? "Беркута" нема майже 7 років?
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19.01.2021 18:35
+5
https://mobile.twitter.com/__M_s_n__

https://mobile.twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://mobile.twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://mobile.twitter.com/__M_s_n__/status/1351543297890799619 1 ч

2 новини за день:
1. Вищий антикорупційний суд відмовив в заочному арешті Януковича
2. ВАКС зняв арешт з $100 тис. і Є120 тис., які були вилучені під час обшуку в депутата Дубневича.
Ви нах цей суд створювали з мільярдними бюджетами, якщо Печерський робить те ж саме?
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19.01.2021 18:44
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Правила форума Совет форумчан
Шаповалова растрелять ! Некогда разбиратся .
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19.01.2021 18:31 Ответить
подивсь фільм "чекіст" стрілятєль х..єв.
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19.01.2021 18:38 Ответить
"это какой-то позор"😁😁😁
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19.01.2021 18:32 Ответить
шёпотом...
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19.01.2021 18:32 Ответить
А на яку посаду? "Беркута" нема майже 7 років?
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19.01.2021 18:35 Ответить
вост в чем? вы че там курите наркоманы?
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19.01.2021 18:39 Ответить
https://mobile.twitter.com/__M_s_n__

https://mobile.twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://mobile.twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://mobile.twitter.com/__M_s_n__/status/1351543297890799619 1 ч

2 новини за день:
1. Вищий антикорупційний суд відмовив в заочному арешті Януковича
2. ВАКС зняв арешт з $100 тис. і Є120 тис., які були вилучені під час обшуку в депутата Дубневича.
Ви нах цей суд створювали з мільярдними бюджетами, якщо Печерський робить те ж саме?
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19.01.2021 18:44 Ответить
Скоро всі риги через суди повернуть свої посади...
МВД оспаривает восстановление в должности экс-беркутовца Шаповалова - Цензор.НЕТ 59
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19.01.2021 18:47 Ответить
Вангую,що мусорська «апеляція» буде відхилена спільними зусиллями...
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19.01.2021 18:48 Ответить
Есть хоть один вменяемый депутат, подать в ВР на отмену позорного "закона Савченко?" ЕС, Голос- АУ!
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19.01.2021 19:12 Ответить
Його вже відмінили давно.
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19.01.2021 21:18 Ответить
"Неосторожное обращение с оружием" А целился для чего? А приказ стрелять на поражение?
Такие суды провоцируют самосуд не только отпущенных-оправданных преступников, но и самих судей Инстинкт самосохранения подавлен жаждой бабла?
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19.01.2021 19:16 Ответить
какое оно тварь наглое ...за 6 лет хочет еще зарплату получить я херею вася
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19.01.2021 19:30 Ответить
 
 