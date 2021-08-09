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Новини
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Колишнього в. о. голови "ДНР" Трапезнікова побили в Росії, - соцмережі

Колишнього в. о. голови

Дмитра Трапезнікова побив глава Калмикії Бату Хасіков.

Про це повідомляють російські Telegram-Паблік, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз Трапезніков обіймає посаду глави адміністрації розташованого в Калмикії міста Еліста. Глава Калмикії Хасіков, який побив його, - спортсмен-кікбоксер, багаторазовий чемпіон світу серед професіоналів.

Після побиття Трапезніков потрапив у Волгоградську лікарню з тілесними ушкодженнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий ватажок терористів "ДНР" Трапезніков заявив про російський курс із перспективою приєднання до РФ

Офіційного підтвердження інформації про бійку між Хасіковим і Трапезніковим поки немає.

Нагадаємо, колишній ватажок бойовиків Трапезніков став чиновником у Калмикії в 2019 році. Після його призначення в регіоні спалахнули протести.

Автор: 

побиття (926) росія (64895) Трапезніков (9)


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Топ коментарі
+55
Даже калмыки недовольны Лугандоном, что символично
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09.08.2021 18:51
+45
Батый побил русского. Напомнил, кто московию породил.
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09.08.2021 18:52
+45
А там уже давно бродят настроения в стиле "Калмыкия для Калмыков".
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09.08.2021 18:55
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предателей любят только когда они предают.
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09.08.2021 20:40 Відповісти
Це йому ще вмерло,бо диров рамзанка би його вбив і псам згодував.
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09.08.2021 20:59 Відповісти
так будет со всеми любителями "руССкого мира"
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09.08.2021 21:24 Відповісти
И поделом... лугандоняне гундяевско-сатанистских устремлений должны помнить, шо кацапы вас всеравно называют хохлами, за вашу мягкую "Г".
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10.08.2021 10:50 Відповісти
Вчера случай прикольный был в аптеке. Местность чисто украиноязычная, где кацапо-ИзыГ режет слух. Разговорились с продавщицей, мол корону возможно забросили в оборот кацапы через китайцев, бо с Ухани в 19-ом году , в сентябре, на каазлабаде, возле секретного объекта. проходили совместные тау-кхитае-кокцапские учения... В этот момент на биологическом секретном кацапообъекте произошел выбух. Китайцы срочно покинули каазлабадию и убыли в свой Ухань...Один апатечный посетитель осатанело выкрикнул на кацаполэнгвиче, мол нечего здесь пропаганду проводить и перехотел покупать в аптеке, что ему было нужно, и резко удалился. Я в догонку кинул на ему родном ИзыГе, мол , вражина... Продавщица сказала, шо - знает его , это переселенец из лугандонии. Я к чему, местным властям и полиции есть большое поле деятельности для проверки таких на лояльность к Украине. К примеру, в Швейцарии, прожив десять лет, вы можете получить гражданство(знание языка и отзывы соседей - обязательно). Но если окажется , шо сосед этажом выше услышал шум вашего туалетного бачка после 23:00 , вам в ситизен откажут, бо в Швейцарии - культ тишины и покоя в ночное время.
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10.08.2021 11:06 Відповісти
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