Колишнього в. о. голови "ДНР" Трапезнікова побили в Росії, - соцмережі

Дмитра Трапезнікова побив глава Калмикії Бату Хасіков.

Про це повідомляють російські Telegram-Паблік, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз Трапезніков обіймає посаду глави адміністрації розташованого в Калмикії міста Еліста. Глава Калмикії Хасіков, який побив його, - спортсмен-кікбоксер, багаторазовий чемпіон світу серед професіоналів.

Після побиття Трапезніков потрапив у Волгоградську лікарню з тілесними ушкодженнями.

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Офіційного підтвердження інформації про бійку між Хасіковим і Трапезніковим поки немає.

Нагадаємо, колишній ватажок бойовиків Трапезніков став чиновником у Калмикії в 2019 році. Після його призначення в регіоні спалахнули протести.