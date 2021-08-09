Колишнього в. о. голови "ДНР" Трапезнікова побили в Росії, - соцмережі
Дмитра Трапезнікова побив глава Калмикії Бату Хасіков.
Про це повідомляють російські Telegram-Паблік, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз Трапезніков обіймає посаду глави адміністрації розташованого в Калмикії міста Еліста. Глава Калмикії Хасіков, який побив його, - спортсмен-кікбоксер, багаторазовий чемпіон світу серед професіоналів.
Після побиття Трапезніков потрапив у Волгоградську лікарню з тілесними ушкодженнями.
Офіційного підтвердження інформації про бійку між Хасіковим і Трапезніковим поки немає.
Нагадаємо, колишній ватажок бойовиків Трапезніков став чиновником у Калмикії в 2019 році. Після його призначення в регіоні спалахнули протести.
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