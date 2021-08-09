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Бывшего и. о. главы "ДНР" Трапезникова избили в России, - соцсети

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Бывшего и. о. главы "ДНР" Трапезникова избили в России, - соцсети

Дмитрия Трапезникова избил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Об этом сообщают российские Telegram-паблики, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас Трапезников занимает должность главы администрации расположенного в Калмыкии города Элиста. Избивший его глава Калмыкии Хасиков - спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов.

После избиения Трапезников попал в Волгоградскую больницу с телесными повреждениями.

Официального подтверждения информации о драке между Хасиковым и Трапезниковым пока нет.

Читайте: Бывший главарь донецких террористов Трапезников официально стал главой администрации российского города Элиста

Напомним, бывший главарь боевиков Трапезников стал чиновником в Калмыкии в 2019 году. После его назначения в регионе вспыхнули протесты.

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Топ комментарии
+55
Даже калмыки недовольны Лугандоном, что символично
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09.08.2021 18:51
+45
Батый побил русского. Напомнил, кто московию породил.
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09.08.2021 18:52
+45
А там уже давно бродят настроения в стиле "Калмыкия для Калмыков".
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09.08.2021 18:55
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предателей любят только когда они предают.
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09.08.2021 20:40 Ответить
Це йому ще вмерло,бо диров рамзанка би його вбив і псам згодував.
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09.08.2021 20:59 Ответить
так будет со всеми любителями "руССкого мира"
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09.08.2021 21:24 Ответить
И поделом... лугандоняне гундяевско-сатанистских устремлений должны помнить, шо кацапы вас всеравно называют хохлами, за вашу мягкую "Г".
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10.08.2021 10:50 Ответить
Вчера случай прикольный был в аптеке. Местность чисто украиноязычная, где кацапо-ИзыГ режет слух. Разговорились с продавщицей, мол корону возможно забросили в оборот кацапы через китайцев, бо с Ухани в 19-ом году , в сентябре, на каазлабаде, возле секретного объекта. проходили совместные тау-кхитае-кокцапские учения... В этот момент на биологическом секретном кацапообъекте произошел выбух. Китайцы срочно покинули каазлабадию и убыли в свой Ухань...Один апатечный посетитель осатанело выкрикнул на кацаполэнгвиче, мол нечего здесь пропаганду проводить и перехотел покупать в аптеке, что ему было нужно, и резко удалился. Я в догонку кинул на ему родном ИзыГе, мол , вражина... Продавщица сказала, шо - знает его , это переселенец из лугандонии. Я к чему, местным властям и полиции есть большое поле деятельности для проверки таких на лояльность к Украине. К примеру, в Швейцарии, прожив десять лет, вы можете получить гражданство(знание языка и отзывы соседей - обязательно). Но если окажется , шо сосед этажом выше услышал шум вашего туалетного бачка после 23:00 , вам в ситизен откажут, бо в Швейцарии - культ тишины и покоя в ночное время.
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10.08.2021 11:06 Ответить
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