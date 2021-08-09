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Бывшего и. о. главы "ДНР" Трапезникова избили в России, - соцсети
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Дмитрия Трапезникова избил глава Калмыкии Бату Хасиков.
Об этом сообщают российские Telegram-паблики, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас Трапезников занимает должность главы администрации расположенного в Калмыкии города Элиста. Избивший его глава Калмыкии Хасиков - спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов.
После избиения Трапезников попал в Волгоградскую больницу с телесными повреждениями.
Официального подтверждения информации о драке между Хасиковым и Трапезниковым пока нет.
Напомним, бывший главарь боевиков Трапезников стал чиновником в Калмыкии в 2019 году. После его назначения в регионе вспыхнули протесты.
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