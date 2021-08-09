ПЕН-центр, яким керує Алексієвич, ліквідували в Білорусі

Верховний Суд Білорусі ліквідував ПЕН-центр, який очолює нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.

Про це повідомила сама організація, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами другого судового засідання у справі про організацію Білоруський ПЕН-центр було ліквідовано", - сказано в повідомленні.

В організації вважають, що суд виконав державне замовлення на "зачистку" громадянського сектора.

"Наша, так би мовити, "вина" полягає в нашій незгоді з репресіями, з насильством, із захистом свободи слова та ідеалів гуманізму. І якщо це наша вина - нам не соромно. Ми пишаємося своєю роботою, нашими друзями, партнерами, волонтерами", - додали в ПЕН-центрі.