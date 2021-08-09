ПЕН-центр, которым руководит Алексиевич, ликвидировали в Беларуси

Верховный Суд Беларуси ликвидировал ПЕН-центр, который возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Об этом сообщила сама организация, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам второго судебного заседания по делу об организации Белорусский ПЕН-центр был ликвидирован", - сказано в сообщении.

В организации считают, что суд выполнил государственный заказ на "зачистку" гражданского сектора.

"Наша, так сказать, "вина" заключается в нашем несогласии с репрессиями, с насилием, с защитой свободы слова и идеалов гуманизма. И если это наша вина - нам не стыдно. Мы гордимся своей работой, нашими друзьями, партнерами, волонтерами", - добавили в ПЕН-центре.

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