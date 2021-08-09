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ПЕН-центр, которым руководит Алексиевич, ликвидировали в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ПЕН-центр, которым руководит Алексиевич, ликвидировали в Беларуси

Верховный Суд Беларуси ликвидировал ПЕН-центр, который возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Об этом сообщила сама организация, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам второго судебного заседания по делу об организации Белорусский ПЕН-центр был ликвидирован", - сказано в сообщении.

В организации считают, что суд выполнил государственный заказ на "зачистку" гражданского сектора.

"Наша, так сказать, "вина" заключается в нашем несогласии с репрессиями, с насилием, с защитой свободы слова и идеалов гуманизма. И если это наша вина - нам не стыдно. Мы гордимся своей работой, нашими друзьями, партнерами, волонтерами", - добавили в ПЕН-центре.

Также читайте: "Не отчаивайтесь", - нобелевский лауреат Алексиевич обратилась к белорусам

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
не жалко эту распиаренную тупую бабку..
е-ла жаба гадюку..

https://myrotvorets.center/criminal/aleksievich-svetlana-aleksandrovna/

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обвинила украинцев в причастности к Холокосту. Как пишет «Апостроф», об этом Алексиевич заявила на выступлении в Бруклине, видео с которого опубликовано в YouTube.
«Я вам больше скажу. В той же, например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине», - сказала писательница.
«И вы знаете, что делала Польша с евреями. Есть разное время, и сегодня люди, живущие в Латвии, несут ли они ответственность за то, что делали их родители? В высшем смысле - несут! В высшем смысле несут! Но я знаю, один из моих знакомых журналистов в Польше написал, что поляки делали с евреями. Поляки хуже всех относились к евреям. И в этом ксендзы прямо проповеди произносили: «Убей еврея!»» - добавила нобелевский лауреат.
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09.08.2021 21:51
+2
она свалила писали - теперь свои откровения про нацистскую Украину и бандеровцев которые массово истребляли белорусов и евреев во время 2-ой мировой из за заграницы вещает
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09.08.2021 22:01
+1
да и хрен с ней.....
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09.08.2021 22:26
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рашизация Беларуси...
фуйло с лукой решили :
свободу лучше держать на цепях в беларуском лагере и кормить
кацапской баландой
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09.08.2021 21:43 Ответить
не жалко эту распиаренную тупую бабку..
е-ла жаба гадюку..

https://myrotvorets.center/criminal/aleksievich-svetlana-aleksandrovna/

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обвинила украинцев в причастности к Холокосту. Как пишет «Апостроф», об этом Алексиевич заявила на выступлении в Бруклине, видео с которого опубликовано в YouTube.
«Я вам больше скажу. В той же, например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине», - сказала писательница.
«И вы знаете, что делала Польша с евреями. Есть разное время, и сегодня люди, живущие в Латвии, несут ли они ответственность за то, что делали их родители? В высшем смысле - несут! В высшем смысле несут! Но я знаю, один из моих знакомых журналистов в Польше написал, что поляки делали с евреями. Поляки хуже всех относились к евреям. И в этом ксендзы прямо проповеди произносили: «Убей еврея!»» - добавила нобелевский лауреат.
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09.08.2021 21:51 Ответить
Какая ирония. Эта наивная Алексиевич заявляла,что беларусам не нужен майдан и Лукашенко уйдет сам. Теперь усатый таракан ее запрещает,а может скоро и посадит)
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09.08.2021 21:57 Ответить
она свалила писали - теперь свои откровения про нацистскую Украину и бандеровцев которые массово истребляли белорусов и евреев во время 2-ой мировой из за заграницы вещает
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09.08.2021 22:01 Ответить
Так она на грантах жила всегда. Впервые вылезла в самом конце 80х с книгой про Афган где была одна чернуха и т.наз. "афганцы" на неё ополчились, затем про ВОВ и тоже одна чернуха. Надо будет и про распятых мальчиков на Донбасе напишет
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10.08.2021 01:22 Ответить
Наглухо отбитый диктатор теперь превратит Беларусь в КНДР-2, хотя Алексиевич тоже много успела навякать и про Майдан про "биндер", так что госпожа Алексиевич, получите, распишитесь.
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09.08.2021 22:26 Ответить
да и хрен с ней.....
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09.08.2021 22:26 Ответить
Бггг,

...привітаймо наших найближчих північних сусідів із тим, що від 8 жовтня 2015 року їхня країна, слава Шведській Академії, в очах цілого світу асоціюється вже не з Лукашенком - а таки з Алексієвич. Це теж удар по кремлівському реставраторському сценарію - а значить, і на наш млин вода. І, бігме, не варт докоряти пані Світлані, що вона не бере на себе роль "матері нації" (матерналізм - річ як мінімум не краща од патерналізму!), що "втікає з барикад" і недовірливо-скептично (як колись у нас Гоголь на кирило-мефодіївців) дивиться на спроби білоруської інтеліґенції запустити в рух нову хвилю "адраджэння", - не нам, дітям непорівнянно (sic!) щасливішого народу, її судити.
І вже в жодному разі не можна прикладати до сусідського двору лінійку "прямих проекцій": мовляв, раз у нас так, а у вас отут-о в цьому місці схоже, значить, "у нас так само". (За цю фразу - "у нас так само", - вжиту щодо Росії чи Білорусі, я б, будь я Мінстець, взагалі запровадила адміністративний штраф, як за приховану російську пропаґанду!). Принаймні свою роботу - ту, на яку в принципі здатна одна людина, коли ця людина письменник, - Світлана Алексієвич у новій східноєвропейській історії, нівроку, виконала: де свідомо, а де й несвідомо (бо в своїх книжках письменник завжди "більший за себе самого", більший, ніж в інтерв'ю й публічних виступах!) - цілком і дощенту здеконструювала "новое Союзное Государство". Сказати б - "похоронила в духові". Пишучи, на позір, про минуле ("совєцьку архаїку", як форкають тепер наші інтелектуали), - захистила майбутнє. Розчистила йому шлях. - https://p.dw.com/p/1IXBB
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09.08.2021 22:27 Ответить
Скільки у нас було таких чолноволів, драчів, яворівських? Були і нема. Замість них коломойські, пінчуки, ярославські, ткаченки, бродські, гройсмани, авакяни і Ірина Верещук.
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09.08.2021 23:20 Ответить
Если у Лукашенко репрессии, то как называются наши реформы имени Сороса и Коломойского? Геноцид они называются. Так заменим же кровавую диктатуру социальным паразитизмом и половой дегенерацией и поставим Беларусь на путь прогресса в генномодифицированный трансгуманизм.
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09.08.2021 22:59 Ответить
В палатах вже вимкнули світло, а значить, треба спати
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10.08.2021 01:37 Ответить
 
 