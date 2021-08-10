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Малолітня дитина загинула в ДТП на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Обухівському районі Київської області в результаті ДТП загинув хлопчик 2020 року народження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Малолітня дитина загинула в ДТП на Київщині, - Нацполіція 01

ДТП сталася 9 серпня близько 19-ї години на перехресті доріг с. Мирівка - с. Горохове.

Малолітня дитина загинула в ДТП на Київщині, - Нацполіція 02
Малолітня дитина загинула в ДТП на Київщині, - Нацполіція 03

"За попередньою інформацією, Nissan Maxima, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив автомобіль Skoda Octavia і скоїв зіткнення. В автомобілі Nissan Maxima було чотири людини, двоє з яких діти. В результаті аварії хлопчик 2020 року народження загинув", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Намагаюсь донести Включайте ближнє світло фар.
Вас буде видно ще +500метрів.
Невже ви думаєте ,що той з дітьми хотів ризикувати?
Він просто непобачив Шкоду.
Правила дозволяють не вмикати ближнє.
Питання Всім - який зміст в виклютених фарах?
Хочете без пригод- ближеє світло -як тільки рушив в будь яку пору року ,пору доби - вас побаче зустрічна,побачить попутна в дзеркало ,побачать пішохід ,велосипедист,діти в порвіррях...
Світило дає до +500м.помітності!
І це величезний куссок Вашої безпеки за бежплатно,Дармо!
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10.08.2021 03:24
+8
Я вдома завжди з ввімкненими фарами: це на автоматі, ми тут так їздимо постійно, без різниці - час, пора року. Хто з не ввімкненими - здивовано реагуєш. І теж пишу про це на форумі.
Колись їхали з мамою і був туман, нам на зустріч хтось рухався з ввімкненими, хтось - без. А дорога трохи петляла, з боків - посадка.
І мама мені сказала: ти знаєш, як відчутно, за скільки ми бачимо тих, хто з фарами. Це дуже допомагає.
А без фар вигулькує перед тобою.
А якщо ще хтось надумається на обгін піти і лише дві смуги ...
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10.08.2021 05:17
+3
Не нужно рекламировать ближний свет фар.Не ездит " вся " Европа с ближним светом фар. Просто нех..й ЛЕТАТЬ -ЭТО РАЗ. Оценивать обстановку на дороге- это два. И состояние дорог на фото( за деньги налогоплательщиков,ПОКУПАЮЩИХ БЕНЗИН,ГАЗ-ЭТО ТРИ
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10.08.2021 06:24
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Намагаюсь донести Включайте ближнє світло фар.
Вас буде видно ще +500метрів.
Невже ви думаєте ,що той з дітьми хотів ризикувати?
Він просто непобачив Шкоду.
Правила дозволяють не вмикати ближнє.
Питання Всім - який зміст в виклютених фарах?
Хочете без пригод- ближеє світло -як тільки рушив в будь яку пору року ,пору доби - вас побаче зустрічна,побачить попутна в дзеркало ,побачать пішохід ,велосипедист,діти в порвіррях...
Світило дає до +500м.помітності!
І це величезний куссок Вашої безпеки за бежплатно,Дармо!
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10.08.2021 03:24 Відповісти
А якщо ще й кожні дві секунди сигналити- то ще +40% до безпеки.
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10.08.2021 06:14 Відповісти
О чем Вы говорите?! Люди электричество экономят!
А одноглазые авто??? У олигархов нет денег на лампочку в передней фаре!
Малолітня дитина загинула в ДТП на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4533
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10.08.2021 09:37 Відповісти
Як би вся Україна рухалась би по дорогах з увімкнутим ближгім світлом,як в Європі .
Це - 50% дтп просто з завтрашнього дня .
Просто самі подивляться - якви помічаєте машини в потоці ,які їїдуть з світлом і без . Хочеш щоб тобі не виїхали,не вибігли на зустріч? Ти ж неможеш за них педалі натискати,але ти можеш суттєво дальше їх попередити про свою присутність на смузі.
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10.08.2021 03:34 Відповісти
Я вдома завжди з ввімкненими фарами: це на автоматі, ми тут так їздимо постійно, без різниці - час, пора року. Хто з не ввімкненими - здивовано реагуєш. І теж пишу про це на форумі.
Колись їхали з мамою і був туман, нам на зустріч хтось рухався з ввімкненими, хтось - без. А дорога трохи петляла, з боків - посадка.
І мама мені сказала: ти знаєш, як відчутно, за скільки ми бачимо тих, хто з фарами. Це дуже допомагає.
А без фар вигулькує перед тобою.
А якщо ще хтось надумається на обгін піти і лише дві смуги ...
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10.08.2021 05:17 Відповісти
світло - це добре, але в мене ще і свій принцип, який працює років 20 --- при виїзді на головну я маю впевнитись ДВІЧІ з ДВОХ сторін, що ніхто не летить. Бо сіру або чорну машину -- інколи бачиш в останній момент і ще й дивуєшся, що її побачила, звісно то любітєль єздіть бєз фар.
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10.08.2021 06:15 Відповісти
Не нужно рекламировать ближний свет фар.Не ездит " вся " Европа с ближним светом фар. Просто нех..й ЛЕТАТЬ -ЭТО РАЗ. Оценивать обстановку на дороге- это два. И состояние дорог на фото( за деньги налогоплательщиков,ПОКУПАЮЩИХ БЕНЗИН,ГАЗ-ЭТО ТРИ
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10.08.2021 06:24 Відповісти
Вся Европа ездит по хорошим автобанам с раздельными полосами и хорошей скоростью 😀
А В УКРАИНЕ НЕТ НИ ОДНОГО АВТОБАНА !!!!!
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10.08.2021 07:50 Відповісти
Жаль дитятко.
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10.08.2021 05:20 Відповісти
Nissan Maxima не пропустив, але, судячи з купи почавленого металу, з якою швидкістю перла Skoda Octavia !

Тихше їдеш - швидше доїдеш.
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10.08.2021 05:57 Відповісти
що значить "перла" ? вона на головній. Он глянь збоку на Київ-Одесса, там при швидкості 110 ти багатьом будеш заважати ще у правому ряду. Швидкість потоку -- проти не попреш.
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10.08.2021 06:19 Відповісти
Перла-значсить шалено мчала.
Якщо це для вас секрет, то знаходження на головній не значить, що можна мчати з шаленою швидкістю, вилупивши очі.
Щодо швидкості потоку, то не всі в потоці дотримуються дозволеної швидкості. Джигітують. Те, що при швидкості 110 хтось буде заважати - то не мої проблеми. 110 - значить 110. Навіть якщо хуторянам на тачках хочеться мчати 150.
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10.08.2021 06:23 Відповісти
Штрафы за непристегнутых пассажиров в авто НАДО ВВОДИТЬ И ЗА ОТСУТСТВИЕ ДЕТСКОГО КРЕСЛА,
Как то забыли дома кресло и пришлось на границе возвращаться и покупать в эпицентре , бо венгр сказал « если я вас пропущу в Венгрию без кресла, то любой полицейский вас остановит , а меня уволят»
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10.08.2021 07:34 Відповісти
А як це - забули дитяче кріслло? А як же ви дитину посадили в авто? Це якийсь треш.
А аби венгр не сказав, то так би і їхали без крісла?
Нічого ви не забули. Просто подумали - авось прокатіт.
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10.08.2021 07:37 Відповісти
Да, просто безобразие Малолітня дитина загинула в ДТП на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 712
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10.08.2021 07:49 Відповісти
Я прочитав тут що всі написали,
-Зрозумійте ,всі ці паси безпеки,подушки,дитячі крісла,-все це потрібно після того як сталось ДТП.
Ближнє світло,- це ще до ДТП !
А той руський власов,що він пише .... то взагалі.
- до чого тут швидкість шкоди? Нісан з дітьми виїжав на головну і от що бачив - так і діяв.
Їхала б шкода з ближнім світлом нісан побачи в би небезпеку і почекав би. В от,чи помогло вимкнуте світло Шкоді,навіть якщо вона і права..? Я не заставляю вмикати світло в момент руху ,але я вмикаю світло в момент любого часу і пори року - це нічого некоштує!Проте вас вчасно побачать і врахують в дорожню ситуацію. І не виїдуть на зустрічну,не вибіжать,не підуть вам пд колеса з телефоном біля вуха...і всяке таке .
Та от самі під час поїздки за кермом - проаналізуйте навіть вдень - які машини видимі ,які недуже ,а які взагалі зливаються з асфальтом. І як легко останнім піймати дтп навіть якщо вони і непорушують.
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10.08.2021 11:40 Відповісти
 
 