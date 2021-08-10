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Малолітня дитина загинула в ДТП на Київщині, - Нацполіція. ФОТО
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В Обухівському районі Київської області в результаті ДТП загинув хлопчик 2020 року народження.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.
ДТП сталася 9 серпня близько 19-ї години на перехресті доріг с. Мирівка - с. Горохове.
Топ коментарі
+11 Едуард Вайданич
показати весь коментар10.08.2021 03:24
+8 Vedana
показати весь коментар10.08.2021 05:17
+3 Алексей Власов a57972d0
показати весь коментар10.08.2021 06:24
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Будь ласка, зачекайте...
Вас буде видно ще +500метрів.
Невже ви думаєте ,що той з дітьми хотів ризикувати?
Він просто непобачив Шкоду.
Правила дозволяють не вмикати ближнє.
Питання Всім - який зміст в виклютених фарах?
Хочете без пригод- ближеє світло -як тільки рушив в будь яку пору року ,пору доби - вас побаче зустрічна,побачить попутна в дзеркало ,побачать пішохід ,велосипедист,діти в порвіррях...
Світило дає до +500м.помітності!
І це величезний куссок Вашої безпеки за бежплатно,Дармо!
А одноглазые авто??? У олигархов нет денег на лампочку в передней фаре!
Це - 50% дтп просто з завтрашнього дня .
Просто самі подивляться - якви помічаєте машини в потоці ,які їїдуть з світлом і без . Хочеш щоб тобі не виїхали,не вибігли на зустріч? Ти ж неможеш за них педалі натискати,але ти можеш суттєво дальше їх попередити про свою присутність на смузі.
Колись їхали з мамою і був туман, нам на зустріч хтось рухався з ввімкненими, хтось - без. А дорога трохи петляла, з боків - посадка.
І мама мені сказала: ти знаєш, як відчутно, за скільки ми бачимо тих, хто з фарами. Це дуже допомагає.
А без фар вигулькує перед тобою.
А якщо ще хтось надумається на обгін піти і лише дві смуги ...
А В УКРАИНЕ НЕТ НИ ОДНОГО АВТОБАНА !!!!!
Тихше їдеш - швидше доїдеш.
Якщо це для вас секрет, то знаходження на головній не значить, що можна мчати з шаленою швидкістю, вилупивши очі.
Щодо швидкості потоку, то не всі в потоці дотримуються дозволеної швидкості. Джигітують. Те, що при швидкості 110 хтось буде заважати - то не мої проблеми. 110 - значить 110. Навіть якщо хуторянам на тачках хочеться мчати 150.
Как то забыли дома кресло и пришлось на границе возвращаться и покупать в эпицентре , бо венгр сказал « если я вас пропущу в Венгрию без кресла, то любой полицейский вас остановит , а меня уволят»
А аби венгр не сказав, то так би і їхали без крісла?
Нічого ви не забули. Просто подумали - авось прокатіт.
-Зрозумійте ,всі ці паси безпеки,подушки,дитячі крісла,-все це потрібно після того як сталось ДТП.
Ближнє світло,- це ще до ДТП !
А той руський власов,що він пише .... то взагалі.
- до чого тут швидкість шкоди? Нісан з дітьми виїжав на головну і от що бачив - так і діяв.
Їхала б шкода з ближнім світлом нісан побачи в би небезпеку і почекав би. В от,чи помогло вимкнуте світло Шкоді,навіть якщо вона і права..? Я не заставляю вмикати світло в момент руху ,але я вмикаю світло в момент любого часу і пори року - це нічого некоштує!Проте вас вчасно побачать і врахують в дорожню ситуацію. І не виїдуть на зустрічну,не вибіжать,не підуть вам пд колеса з телефоном біля вуха...і всяке таке .
Та от самі під час поїздки за кермом - проаналізуйте навіть вдень - які машини видимі ,які недуже ,а які взагалі зливаються з асфальтом. І як легко останнім піймати дтп навіть якщо вони і непорушують.