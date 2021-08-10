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У Китаї новий спалах COVID-19: в кількох містах відкрили пункти тестування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Китаї новий спалах COVID-19: в кількох містах відкрили пункти тестування

Китай повідомляє про новий спалах COVID-19 через поширення штаму "Дельта". У деяких містах відкрили пункти тестування на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Reuters.

З 20 липня штам коронавірусу "Дельта" був виявлений більш ніж в десятці міст Китаю. Уряд наказав місцевій владі уважно стежити за ситуацією поширення вірусу.

У місті Янчжоу почався п'ятий раунд масових тестів. А в Чженчжоу чекають результатів третього раунду загальноміських тестів.

У східному місті Нанкін, сильно постраждалому від липневого спалаху, почався третій раунд цільового тестування. І це при тому, що станом на 2 серпня там було зафіксовано менше п'яти щоденних місцевих випадків.

Місто Наньтун, розташоване недалеко від Янчжоу і Нанкіна, де ще не зафіксували нових випадків захворювання, також почало масові тестування.

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А центральному місті Ухань було зареєстровано всього два підтверджених випадки за неділю. Однак масове тестування там провели минулого тижня.

Влада країни говорить про те, що поки не будуть вводити суворий карантин, оскільки країна використовує цілеспрямоване стримування і широку вакцинацію для перемоги над вірусом.

"Поки вірус як і раніше широко поширений у всьому світі, політика Китаю щодо суворого запобігання імпорту вірусу не повинна змінюватися", - заявив колишній міністр охорони здоров'я Гао Цян

Тим не менш, два центри міжміських маршрутних автобусів в Ухані припинили всі перевезення з понеділка.

Нагадаємо, що розвідка США отримала дані про походження коронавірусу в китайській лабораторії.

Автор: Анастасія Потіха
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Бумеранг повертається
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10.08.2021 07:17 Відповісти
какой такой бумеран? В Кетае за последние полтора года от коронавириса не умер не один китаец, ну судя по статистике с сайта вордлометерс
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10.08.2021 08:10 Відповісти
достали уже своими приколами желтолицие "братья"
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10.08.2021 07:46 Відповісти
хороша в китаї вакцина....
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10.08.2021 07:59 Відповісти
Не понимаю, ЧТО /или кто/ МЕШАЕТ довабить новые штаммы короновирусов в уже существующие цельновирусные ИНАКТИВИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ /те, что заканчиваются на -VAK/ в Китае их минимум как две!?
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10.08.2021 09:10 Відповісти
Чё, ихний шмурдяк ваще не работает?
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10.08.2021 12:10 Відповісти
у них все оперативно, и качественно. пример для всех. к сожалению не достижимый для нас
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10.08.2021 12:21 Відповісти
 
 