У Китаї новий спалах COVID-19: в кількох містах відкрили пункти тестування

Китай повідомляє про новий спалах COVID-19 через поширення штаму "Дельта". У деяких містах відкрили пункти тестування на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Reuters.

З 20 липня штам коронавірусу "Дельта" був виявлений більш ніж в десятці міст Китаю. Уряд наказав місцевій владі уважно стежити за ситуацією поширення вірусу.

У місті Янчжоу почався п'ятий раунд масових тестів. А в Чженчжоу чекають результатів третього раунду загальноміських тестів.

У східному місті Нанкін, сильно постраждалому від липневого спалаху, почався третій раунд цільового тестування. І це при тому, що станом на 2 серпня там було зафіксовано менше п'яти щоденних місцевих випадків.

Місто Наньтун, розташоване недалеко від Янчжоу і Нанкіна, де ще не зафіксували нових випадків захворювання, також почало масові тестування.

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А центральному місті Ухань було зареєстровано всього два підтверджених випадки за неділю. Однак масове тестування там провели минулого тижня.

Влада країни говорить про те, що поки не будуть вводити суворий карантин, оскільки країна використовує цілеспрямоване стримування і широку вакцинацію для перемоги над вірусом.

"Поки вірус як і раніше широко поширений у всьому світі, політика Китаю щодо суворого запобігання імпорту вірусу не повинна змінюватися", - заявив колишній міністр охорони здоров'я Гао Цян

Тим не менш, два центри міжміських маршрутних автобусів в Ухані припинили всі перевезення з понеділка.

Нагадаємо, що розвідка США отримала дані про походження коронавірусу в китайській лабораторії.